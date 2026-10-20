Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain ve ligdeki rakipleriyle oynayacağı kritik maçlar öncesinde sezonun en zorlu haftalarından birine giriyor. Hafta içindeki karşılaşma, eski Barcelona kanat oyuncusu Ousmane Dembele ve şu anda PSG forması giyen Ferran Torres de dahil olmak üzere tanıdık isimleri yeniden bir araya getirecek. Pedri, maç öncesinde vatandaşı Torres'e şakayla karışık bir uyarıda bulundu.

Pedri, «Umarım bu maçta şansı yaver gitmez ve gol atmaz. Sezonun geri kalanı için ona şans diliyorum. Onunla çok iyi bir ilişkim var ve millî takımdayken sık sık konuşuyoruz,» diyerek şaka yaptı.