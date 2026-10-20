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Donny Afroni
Çeviri:

Pedri'den Ferran Torres'e PSG-Barcelona dev maçı öncesi muzip uyarı

Pedri
Barcelona
F. Torres
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi

Barcelona’nın yıldızı Pedri, Katalan ekibi Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir karşılaşmaya hazırlanırken yakın arkadaşı Ferran Torres’e şakacı bir mesaj gönderdi. Orta saha oyuncusu, topa sahip olmayı seven iki Avrupa devini karşı karşıya getirecek maçın önemini ve PSG’nin sahanın her bölgesindeki kalitesini vurguladı.

  • Pedri'den Torres'e muzip uyarı

    Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain ve ligdeki rakipleriyle oynayacağı kritik maçlar öncesinde sezonun en zorlu haftalarından birine giriyor. Hafta içindeki karşılaşma, eski Barcelona kanat oyuncusu Ousmane Dembele ve şu anda PSG forması giyen Ferran Torres de dahil olmak üzere tanıdık isimleri yeniden bir araya getirecek. Pedri, maç öncesinde vatandaşı Torres'e şakayla karışık bir uyarıda bulundu.

    Pedri, «Umarım bu maçta şansı yaver gitmez ve gol atmaz. Sezonun geri kalanı için ona şans diliyorum. Onunla çok iyi bir ilişkim var ve millî takımdayken sık sık konuşuyoruz,» diyerek şaka yaptı.

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    Orta saha oyuncusu, Dembele'nin inanılmaz gelişimini övdü

    Pedri, Katalonya'da Dembele ile aynı sahayı paylaştığı günleri de hatırlayarak kanat oyuncusunun basına kapalı antrenmanlarda düzenli olarak sergilediği dudak uçuklatan becerilerden söz etti. Fransız millî oyuncu antrenmanlarda sık sık inanılmaz işler başarsa da ilk dönemlerindeki performansı, her hafta süren bir üstünlükten çok istikrarsızlık ve öngörülemeyen dönemlerle şekilleniyordu. Orta saha oyuncusu, eski takım arkadaşının muazzam potansiyelini sonunda en büyük sahnelere taşıdığını ve değişken performanslı bir yetenekten dünya çapında bir oyuncuya dönüştüğünü belirtti.

    23 yaşındaki oyuncu, “Antrenmanlarda inanılmaz şeyler yaptığını gördüm. İyi oynuyordu ama çıkışını yapıp dünya çapında bir oyuncu olduğu şimdiki hâline göre daha istikrarsızdı,” dedi.

  • Avrupa’nın son şampiyonlarına meydan okumak

    Barcelona, son yıllarda Avrupa futboluna damga vuran PSG karşısında kendisini nasıl bir görev beklediğinin farkında. Luis Enrique yönetiminde eksiksiz ve dengeli bir kadro kuran Fransız deviyle mücadele etmek için gereken taktiksel titizlik ve konsantrasyonun önemini biliyor. Pedri de PSG’nin sahanın her bölgesindeki kalitesine dikkat çekerek karşılaşmanın önemini vurguladı.

    “Hücumda birçok güçlü yönleri var, maçın seyrini değiştirebiliyorlar ve orta sahada oyunu nasıl kontrol edeceklerini biliyorlar. Bilinen şeyleri tekrar etmeyeceğim, son iki Şampiyonlar Ligi’ni kazandılar,” dedi.

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    Dev maç öncesi gerçeklerle yüzleşme

    İspanyol millî futbolcu, Fransız ekibiyle oynayacakları maçın bir final olarak görülmesi gerektiği fikrine karşı çıkarak beklentileri düşürmeye çalıştı. Mücadelenin önemini ve rakiplerinin yüksek kalitesini kabul etse de tek bir maçı sezonlarının doruk noktası olarak görmek yerine olaylara geniş bir perspektiften bakmanın önemini vurguladı.

    “Zorlu bir rakibe karşı oynayacağımız zor bir maç ama bu bir final değil. Kazanmak ve yakaladığımız iyi ivmeyi sürdürmek istiyoruz. Bu maç, nerede olduğumuzu görmemizi sağlayacak,” diye açıkladı.

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