Lionel Messi Inter Miami 2025Getty
Uğur Aktan

Özel Messi isteği üzerine hakeme 6 ay men cezası verildi!

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Bir hakemin, Inter Miami maçının sonunda Lionel Messi'den imza istediği için altı ay men edildiği bildirildi.

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  • Hakem, Messi'den imza istedi
  • CONCACAF, disiplin soruşturması başlattı
  • Yetkili altı ay men edildiğini bildirildi
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