Özel Messi isteği üzerine hakeme 6 ay men cezası verildi!

GettyUğur AktanÖzel Messi isteği üzerine hakeme 6 ay men cezası verildi!L. MessiInter Miami CFSporting Kansas CitySporting Kansas City - Inter Miami CFCONCACAF Champions CupBir hakemin, Inter Miami maçının sonunda Lionel Messi'den imza istediği için altı ay men edildiği bildirildi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHakem, Messi'den imza istediCONCACAF, disiplin soruşturması başlattıYetkili altı ay men edildiğini bildirildiGOAL'u WhatsApp'ta takip et! 🟢📱