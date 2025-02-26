Özel Messi isteği üzerine hakeme 6 ay men cezası verildi!

Bir hakemin, Inter Miami maçının sonunda Lionel Messi'den imza istediği için altı ay men edildiği bildirildi.

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CONCACAF, disiplin soruşturması başlattı

Yetkili altı ay men edildiğini bildirildi GOAL'u WhatsApp'ta takip et! 🟢📱