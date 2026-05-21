DFB milli takımından geri çekilme kararından vazgeçmesi artık resmen kesinleşen Neuer'in yanı sıra, Urbig de Kuzey Amerika uçağında yerini alacak. Ancak milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Ocak 2025'te 1. FC Köln'den Münih'e transfer olan bu kaleciyi sadece antrenman amaçlı kadroya alacak. Urbig, resmi kadroda yer almayacak.

Durum, 2024'te aslında emekli olan Neuer için farklı. Nagelsmann'ın Perşembe günü resmi kadro açıklamasında belirttiği gibi, Neuer bir kez daha Alman milli takımının büyük bir turnuvasında birinci kaleci olarak planlanıyor. Bu durum, milli takım teknik direktörünün Oliver Baumann'a yönelik açıklamaları göz önüne alındığında büyük bir siyasi mesele.

"Manu'nun etrafında olan şey bende yok, Olli'de de daha az var. O, çok fazla şampiyonluk, bir aura ve çok büyük bir isme sahip," dedi Nagelsmann. Bu karşılaştırmada, milli takım teknik direktörü Baumann ile iletişim kurarken, "Olli'nin kendini aşağılanmış hissetmemesi için" kendini de "işin içine dahil etti".

Neuer'in sakatlık eğilimi de Nagelsmann'ın kararını nihayetinde değiştirmedi. "Manu oynadığında takıma yardımcı olacak. Ancak son zamanlarda oynamadığı anlar da oldu. Bizde de bu olabilir. Bu kadar körü körüne bakmamak lazım. Bunu da hesaba katmak gerekir," dedi Nagelsmann. "Sonunda çok sayıda maç olursa, hepimiz son derece mutlu oluruz. Bir maç iptal olursa, ki bu olabilir - elbette bunu hesaba katmak gerekir - o zaman Olli ile, Dünya Kupası elemelerinde olduğu kadar iyi performans gösterecek bir kalecimiz olacak."