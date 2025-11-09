Öfkeli Cristiano Ronaldo hakeme çıkıştı

Kulüp maçlarının ardından şimdi Ronaldo’nun odağı yeniden milli takıma çevriliyor. Bu hafta Portekiz’le Dünya Kupası eleme kampına katılacak; Dublin’de İrlanda ve Lizbon’da Ermenistan karşılaşmaları öncesinde takıma dahil olacak.

Ronaldo, yıllardır kendisine yöneltilen bir soruya yeniden yanıt verdi: Mirasını tamamlamak için Dünya Kupası kazanması gerekiyor mu? Piers Morgan Uncensored programına verdiği röportajda şunları söyledi: “Bana ‘Cristiano, Dünya Kupası kazanmak bir hayalin mi?’ diye sorarsan, hayır, bir hayal değil,” dedi. “Dünya Kupası’nı kazansam da futbol tarihindeki yerim değişmeyecek, yalan söylemeyeceğim. Bildiğim bir şey var: Anın tadını çıkarmak. Sahip olduğumuz en önemli şey o. Henüz elemeleri geçmedik. O anın keyfini çıkarmalıyız.”

“Ben öyle düşünmüyorum. Elbette kazanmak istersin, evet. Rekabet ediyorsan, kazanmak istersin… ama benim için [Dünya Kupası’nı kazanmak] olaylara bakışımı değiştirmeyecek. Portekiz’le üç kupa kazandık. Ondan önce Portekiz hiç kupa kazanmamıştı. Dünya Kupası kazanmadık, ama kazanabiliriz. Evet, bunun için savaşacağız. Ama 40 ya da 41 yaşında beni bununla tanımlamak mı? Ne için tanımlamak? Tarihin en iyilerinden biri olup olmadığımı anlamak için mi? Sadece altı ya da yedi maçlık bir turnuvayı kazanarak mı? Bu adil mi? Değil.”

Milli görev dönüşü Ronaldo, 23 Kasım’da ligde altıncı sıradaki Al-Khaleej ile karşılaşacak, ardından AFC Kupası’nda Istiklol maçıyla sahneye çıkacak.