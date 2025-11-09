Getty Images Sport
Öfkeli Cristiano Ronaldo hakeme çıkıştı
Ronaldo'nun öfkesi kameraya yansıdı
Olay, hakemin ilk yarıyı 0–0’lık skorla bitiren düdüğünü çalmasının ardından yaşandı. Hakemin Al-Nassr’ın tehlikeli bir atağını durdurmasına sinirlenen Ronaldo, devre arasına giderken hakemin yanına yaklaştı ve alaycı bir üslupla söylediği sözler The Sun’a göre kameralara yansıdı. Ronaldo’nun, “Aferin, aferin. Aynen böyle devam et, çok iyi maç yönetiyorsun – gerçekten çok iyi,” dediği duyuldu.
Kariyerinde bir zamanlar imkânsız gibi görünen 1000 gol hedefine koşan Ronaldo, yine kritik anda sahneye çıktı. Kendi şutunun kaleciden dönmesi sonrası topa hamle yapan Joao Felix’in arkadan itilmesiyle kazanılan penaltıda topun başına kaptan Ronaldo geçti. Kalede vatandaşı Luis Maximiano vardı, ancak Ronaldo hata yapmadı. Topu köşeye düzgün ve sert bir vuruşla göndererek kariyerindeki 953. golünü, aynı zamanda 2023 başında Al-Nassr’a katıldığından bu yana Suudi Arabistan Pro Ligi’ndeki 83. golünü attı.
Üstün Al-Nassr, kusursuz başlangıcını sürdürdü
Ronaldo’nun penaltı golü, ikinci yarının hemen başında Angelo Gabriel’in ağları sarsmasıyla gelen 1–0’lık üstünlüğü ikiye çıkardı. Neom oyuna tutunmakta zorlanırken, ikinci yarının ortalarında Luciano Rodríguez’in dirsek hareketi nedeniyle kırmızı kart görmesiyle iyice dağıldı. Bu kartla birlikte dirençleri tamamen kırılan Neom karşısında Al-Nassr, ligdeki üst üste sekizinci galibiyetini rahat bir şekilde aldı.
Riyad’a geldiğinden bu yana ilk tam sezonunda 35 gol atan Ronaldo, geçen yıl 25 gole imza atmıştı ve şimdi üçüncü sezonunda bu sayıların da üzerine çıkma yolunda ilerliyor. Bu sezon şu ana kadar yalnızca Joao Felix ondan fazla gol attı; Neom karşısında attığı son golle Felix’in ligdeki toplamı 10’a ulaştı.
Ronaldo’dan maç sonrası kararlı mesaj
Son düdüğün ardından, öfkesinden eser kalmamıştı. Sosyal medyada her zamanki gibi gizemli bir mesaj paylaştı: “Hayalimiz için çalışıyoruz.” Suudi ekibi, Ronaldo’nun kaptanlığında ilk yerel şampiyonluğunu hedefliyor ve bu gidişle onların önünde durabilecek pek az takım var. 40 yaşına gelmiş olmasına rağmen Ronaldo’nun gol tutkusu azalmış değil. Yalnızca 2025 yılında maç başına ortalamanın üzerinde gol atarak, efsanevi 1000 gol barajına iyice yaklaşmış durumda. Suudi Ligi’nin gol krallığı yarışında onun arkasında yer alan Aleksandar Mitrović’in 2023’ten bu yana attığı 47 gol, Ronaldo’nun inanılmaz 83 gollük performansının yanında oldukça sönük kalıyor.
Ronaldo’yu milli görev bekliyor
Kulüp maçlarının ardından şimdi Ronaldo’nun odağı yeniden milli takıma çevriliyor. Bu hafta Portekiz’le Dünya Kupası eleme kampına katılacak; Dublin’de İrlanda ve Lizbon’da Ermenistan karşılaşmaları öncesinde takıma dahil olacak.
Ronaldo, yıllardır kendisine yöneltilen bir soruya yeniden yanıt verdi: Mirasını tamamlamak için Dünya Kupası kazanması gerekiyor mu? Piers Morgan Uncensored programına verdiği röportajda şunları söyledi: “Bana ‘Cristiano, Dünya Kupası kazanmak bir hayalin mi?’ diye sorarsan, hayır, bir hayal değil,” dedi. “Dünya Kupası’nı kazansam da futbol tarihindeki yerim değişmeyecek, yalan söylemeyeceğim. Bildiğim bir şey var: Anın tadını çıkarmak. Sahip olduğumuz en önemli şey o. Henüz elemeleri geçmedik. O anın keyfini çıkarmalıyız.”
“Ben öyle düşünmüyorum. Elbette kazanmak istersin, evet. Rekabet ediyorsan, kazanmak istersin… ama benim için [Dünya Kupası’nı kazanmak] olaylara bakışımı değiştirmeyecek. Portekiz’le üç kupa kazandık. Ondan önce Portekiz hiç kupa kazanmamıştı. Dünya Kupası kazanmadık, ama kazanabiliriz. Evet, bunun için savaşacağız. Ama 40 ya da 41 yaşında beni bununla tanımlamak mı? Ne için tanımlamak? Tarihin en iyilerinden biri olup olmadığımı anlamak için mi? Sadece altı ya da yedi maçlık bir turnuvayı kazanarak mı? Bu adil mi? Değil.”
Milli görev dönüşü Ronaldo, 23 Kasım’da ligde altıncı sıradaki Al-Khaleej ile karşılaşacak, ardından AFC Kupası’nda Istiklol maçıyla sahneye çıkacak.
