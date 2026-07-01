O, Vincent Kompany’nin en çok istediği oyuncu! FC Bayern, yazın ilk dev transferini tamamladı

"Bu Dünya Kupası'nın en heyecan verici hücum oyuncularından biri olan Ismael Saibari'yi FC Bayern'e kazandırmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür transferler anlık kararlarla değil, ileriye dönük çalışmalarla gerçekleşir: Ismael'in yeteneklerini bildiğimiz ve ona en başından itibaren kulübümüzde somut bir gelecek perspektifi sunabildiğimiz için, erken bir aşamada onunla ilgilenmiş olmamız belirleyici oldu. Ismael Saibari, hücum oyunumuza ek bir kalite ve öngörülemezlik katacak," dedi spor direktörü Max Eberl.

Hücumda mümkün olduğunca çok pozisyonda oynayabilen ve diğerlerinin yanı sıra santrfor Harry Kane’in yedeği olabilecek bir oyuncu, bu yaz FCB’nin transfer öncelikleri arasında öne çıkmıştı. Muhtemelen ilk tercih olan Anthony Gordon’u, Newcastle United’dan FC Barcelona’ya transfer olması nedeniyle kadroya katılamayınca, Saibari’nin ilk alternatif olduğu yönünde spekülasyonlar hızla yayıldı.

Aslında Faslı oyuncuyu FCB yöneticilerinin gündemine getiren kişi özellikle Vincent Kompany’ydi. Saibari bunu Çarşamba günü yayınlanan basın açıklamasında bizzat doğruladı. "Çocukken bile FC Bayern gibi bir kulüple sözleşme imzalamayı hayal edersiniz – herkes bunun dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilir. FC Bayern’in oyun stili bana uyuyor, burada kendi oyunumu oynayabilirim ve takıma yardımcı olmak için her gün sıkı çalışacağım. Teknik direktör Vincent Kompany, kararımda büyük rol oynadı," diye konuştu Saibari.

Sky ve Bild’in ortak haberlerine göre, spor direktörü Max Eberl’in liderliğindeki karar vericiler, Saibari’yi öncelik listesinin başında tutmuyorlardı. Ancak Kompany ısrar etti ve kişisel bir görüşmede oyuncuyu transfer konusunda ikna edebildiğini söyledi. Münih kulübü de bunun üzerine Kompany’nin istediği oyuncuyu transfer etmek için elinden geleni yapmaya karar verdi.

Saibari, tıbbi muayenesini Salı günü ABD’de tamamladı; oyuncu, Dünya Kupası nedeniyle Haziran başından beri Fas milli takımıyla birlikte bu ülkede bulunuyor. AFP’ye göre Dr. Jochen Hahne, bu muayene için Fas milli takımının kampına gitti. Hahne aynı zamanda Alman milli takımının takım doktoru ve zaten ABD’de bulunuyor.

Saibari öncelikle 10 numara pozisyonunda oynuyor ve Sky’a göre Kompany onu FC Bayern’de de bu pozisyonda planlıyor. Ancak kanatlardan da gelebilir veya 9 numara olarak görev alabilir.

Örneğin, Ocak ayı sonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında gelecekteki kulübü Münih ekibiyle oynanan maçta çift forvet sisteminin bir parçası olarak sahaya çıktı ve etkileyici bir performans sergiledi. Saibari’nin forma giydiği PSV, FCB’ye 1-2 yenilse de, Faslı milli oyuncu maçta skoru 1-1’e getiren muhteşem bir gol attı.

Maçın ardından Kompany, o dönemde Saibari ile hararetli bir sohbet gerçekleştirmişti. Bu, Saibari’nin Bundesliga şampiyonuna transferinin gerçekleşmiş olmasının bir işareti olabilir; ancak Saibari o zamanlar Ziggo Sport’a yaptığı açıklamada bunu yalanlamıştı: “Hayır, hayır. Performansımdan dolayı beni tebrik etti, aslında tüm takımımızı tebrik etti. Böyle devam etmemiz gerektiğini söyledi,” demişti.