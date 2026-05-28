"O oyuncuyu çok seviyorum" - Real Madrid başkan adayı Rodri transferinden övgüyle bahsetti

Riquelme, Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri'yi Los Blancos için ideal transfer olarak göstererek transfer dedikodularını alevlendirdi. 7 Haziran'da yapılacak kulüp seçimleri yaklaşırken, 37 yaşındaki iş adamı, dünya futbolunun en etkili oyuncularından biri olmaya devam eden 2024 Ballon d'Or galibi oyuncuya duyduğu hayranlığı hiç saklamadı.

ESPN'e yaptığı açıklamalarda Riquelme, İspanyol oyuncuyu memleketinde tekrar görmek istediğini açıkça dile getirdi. Riquelme, "O oyuncuyu seviyorum; o harika bir oyuncu ve Real Madrid'in sahip olması gereken, kulüpte oynaması gereken bir profil" dedi. "Ama tabii ki o başka bir kulüpte ve biz bunu saygıyla karşılamalıyız. Rodri, Real Madrid'de oynaması gereken türden bir oyuncu. Ancak bunu cumartesi gününden itibaren konuşacağız."