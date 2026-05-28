AFP
Çeviri:
"O oyuncuyu çok seviyorum" - Real Madrid başkan adayı Rodri transferinden övgüyle bahsetti
Real Madrid için ideal profil
Riquelme, Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri'yi Los Blancos için ideal transfer olarak göstererek transfer dedikodularını alevlendirdi. 7 Haziran'da yapılacak kulüp seçimleri yaklaşırken, 37 yaşındaki iş adamı, dünya futbolunun en etkili oyuncularından biri olmaya devam eden 2024 Ballon d'Or galibi oyuncuya duyduğu hayranlığı hiç saklamadı.
ESPN'e yaptığı açıklamalarda Riquelme, İspanyol oyuncuyu memleketinde tekrar görmek istediğini açıkça dile getirdi. Riquelme, "O oyuncuyu seviyorum; o harika bir oyuncu ve Real Madrid'in sahip olması gereken, kulüpte oynaması gereken bir profil" dedi. "Ama tabii ki o başka bir kulüpte ve biz bunu saygıyla karşılamalıyız. Rodri, Real Madrid'de oynaması gereken türden bir oyuncu. Ancak bunu cumartesi gününden itibaren konuşacağız."
- Getty Images Sport
Gizemli fırsatlar ve uluslararası yıldızlar
Real Madrid başkanlığı yarışı kızışıyor ve Riquelme, kulübün büyük transfer vaatleri konusundaki köklü geleneğini sürdürmeye kararlı. Halihazırda iki önemli uluslararası isimle sözlü anlaşmaya vardığını iddia etti. Rodri’nin bu isimlerden biri olduğunu doğrulamaktan kaçınsa da, hedeflerinden birinin yaklaşan Dünya Kupası’nda İspanya’yı temsil edeceğini belirterek önemli bir ipucu verdi.
Cox Energy CEO'su, spor projesinin ayrıntılarını çok yakında açıklamayı planlıyor. Madridismo'yu kazanma stratejisi hakkında konuşan Riquelme, "Cumartesi gününden itibaren spor tarafıyla başlayacağız ve somut isimler vereceğiz" dedi. Bu yaklaşım, rakip Barcelona'dan Luis Figo'yu transfer ederek dünyayı şoke eden mevcut başkan Florentino Perez'in ünlü 2000 kampanyasını yansıtıyor.
Ufukta oyunun gidişatını değiştirecek transferler
Riquelme, planladığı transfer hamlesinin Perez'i koltuğundan etmek için yeterli olacağına inanıyor. Potansiyel transferlerinin önceki dönemlerdeki "Galactico" seviyesine ulaşıp ulaşmadığının sorulması üzerine, söz konusu isimlerin takımın geleceğine ve taraftarların moraline büyük bir etki yapacağını belirtti. Riquelme, "socio"ların oluşturduğu seçmen kitlesinden oy toplamak için şok etkisine güveniyor.
Riquelme, "Anlaştığım bazı oyuncular şüphesiz anlaşmayı belirleyici olacak isimler. İnsanlar dikkat etmeli çünkü bu oyuncular taraftarları memnun edecek ve heyecanlandıracak" dedi.
- Getty Images Sport
Yedek kulübesinde yeni bir başlangıç
Oyuncu kadrosunun ötesinde, Riquelme, sezonun son maçının ardından kulüpten ayrılan Álvaro Arbeloa'nın ardından Bernabéu'daki teknik direktörlük durumuna da değindi. Seçtiği teknik direktörün kimliğini veya uyruğunu açıklamayı reddetse de, Riquelme, bu kişinin kulüple daha önce bir bağı olmamasına rağmen 15 kez Avrupa şampiyonu olmuş takımı yönetmek için gerekli niteliklere sahip olduğunu vurguladı.
Teknik kadroya ilişkin planlarını değerlendiren Riquelme, "Bir teknik direktörle anlaştık. Milliyetinden bahsetmeyelim; deneyiminden bahsedelim. Deneme yapmayacağız. Daha önce Real Madrid'i çalıştırmamış, kendini kanıtlamış bir teknik direktör ve teknik kadro getireceğiz ve eminim Real Madrid de onların burada olmasından çok heyecan duyacaktır" dedi.