Önce umut, ardından hayal kırıklığı. Ama dramatize etmeye gerek yok. Cesc Fabregas’a göre dün Rotterdam’da Feyenoord deplasmanında yaşanan ağır yenilgi, Como’nun gelişim sürecinin bir parçası olarak görülmeli. İspanyol teknik direktör, "Avrupa’da ilk kez mücadele ediyoruz ve öğrenmeye devam ediyoruz" dedi. Maçın ardından da sonucun ve 90 dakika boyunca yaptığı bazı tercihlerin sorumluluğunu üstlendi. Hollanda’daki yenilgi, Como’nun durgun dönemini de gözler önüne serdi. Serie A’daki son iki maçında bir mağlubiyet ve bir beraberlik alan takımda, özellikle en parlak yıldızı Nico Paz formundan uzak görünüyor. Paz, sakat Moise Kean’ın ve ikinci yarıda yedek kulübesinden oyuna girip son bölümde gol atan Tasos Douvikas’ın yokluğunu telafi etmek için maça sahte dokuz olarak başlamıştı.
Nico Paz'ın krizine yolculuk: Bu hâliyle Como için katma değer değil
NICO PAZ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Arjantinli oyuncu iyi oynadığında tüm takım bundan faydalanıyor. Aksi hâlde takımın hücum organizasyonu çok daha durağan ve hantal bir hâl alıyor. Paz, takım arkadaşlarının paslaşırken yaşadığı zorluklar nedeniyle maç boyunca sık sık geriye gelerek oyun kurulumuna katkı sağladı ve başlıca hücum bitiricisi olma görevini Martin Baturina'ya bıraktı. Ancak böylece kaleden uzaklaştı ve rakip yarı sahanın hücum bölgesindeki etkinliğini kaybetti. Yalnızca bir tehlikeli şut çekti (kaleci Tjark Ernst bu şutu iyi kontrol etti) ve 13 kez top kaybetti. Bu olumsuz veriler, Nico Paz'ın ligdeki istatistiklerine de ekleniyor. 2004 doğumlu oyuncu, şu ana kadar çıktığı 6 maçta yalnızca bir kez gol attı: Geçen 4 Eylül'de Genoa karşısında. O günden bu yana gol atamadı; ardından Parma'ya karşı kazanılan maçta ise yalnızca bir asist yaptı.
Como ile zorlanıyor, Arjantin ile harika
Hayal kırıklığı yaratan bir performans. Özellikle de Nico Paz'ın 2025'in aynı döneminde ortaya koyduğu performansla (3 gol ve bir o kadar asist) karşılaştırıldığında. Eski Real Madrid oyuncusu, Dünya Kupası'nın yorgunluğunu ve Como takımına ancak ağustos ortasında yeniden katıldığı için yaz hazırlıklarının büyük bölümünü kaçırmış olmasını kuşkusuz hissediyor. Ancak Nico'nun ekim başında millî takım formasıyla çıktığı üç maçta Bolivya, Burkina Faso ve Benin'e gol atarak Lionel Messi'nin millî takıma veda ettiği karşılaşmada parladığı da bir gerçek. Bu etkileyici performanslar, ülkesinde birçok kişinin onu sekiz kez Ballon d'Or kazanan 39 yaşındaki Messi'nin bir sonraki varisi olarak görmesine yol açtı.
60 milyonluk yatırım
Como ise yazın oyuncuyu Real'den bonservisiyle almak için harcadığı 60 milyonun da gösterdiği gibi ona tam güven duyuyor. Fabregas, basın toplantısında Paz'ı "Böyle iniş çıkışlı dönemler olur ama endişeli değilim" sözleriyle savundu. Ancak geçen sezon, gerekli gördüğünde onu daha da teşvik edip motive etmek için ilk 11'in dışında bırakmaktan çekinmedi. Pazar günü Como, deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak. Bu rakip, Paz'a güzel anılar hatırlatıyor: 21 Eylül 2025'te Franchi'de durdurulamaz bir performans sergilemiş ve Como'nun galibiyetinde belirleyici rol oynamıştı. Fabregas onu yeniden o hâliyle görmeyi umuyor: Santrfora destek verirken serbestçe dolaşan ve hatlar arasında rakip için öldürücü bir tehdit oluşturan hâliyle.
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