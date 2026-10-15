Arjantinli oyuncu iyi oynadığında tüm takım bundan faydalanıyor. Aksi hâlde takımın hücum organizasyonu çok daha durağan ve hantal bir hâl alıyor. Paz, takım arkadaşlarının paslaşırken yaşadığı zorluklar nedeniyle maç boyunca sık sık geriye gelerek oyun kurulumuna katkı sağladı ve başlıca hücum bitiricisi olma görevini Martin Baturina'ya bıraktı. Ancak böylece kaleden uzaklaştı ve rakip yarı sahanın hücum bölgesindeki etkinliğini kaybetti. Yalnızca bir tehlikeli şut çekti (kaleci Tjark Ernst bu şutu iyi kontrol etti) ve 13 kez top kaybetti. Bu olumsuz veriler, Nico Paz'ın ligdeki istatistiklerine de ekleniyor. 2004 doğumlu oyuncu, şu ana kadar çıktığı 6 maçta yalnızca bir kez gol attı: Geçen 4 Eylül'de Genoa karşısında. O günden bu yana gol atamadı; ardından Parma'ya karşı kazanılan maçta ise yalnızca bir asist yaptı.