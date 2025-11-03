Neymar ve Lionel Messi yeniden aynı takımda oynayacak! Transferde son dakika...

Sergio Busquets ve Jordi Alba emekliye ayrılmaya hazırlanırken, Florida'da belirli oyuncu pozisyonları açılacak, bu da başka bir Barcelona efsanesinin transfer edilebileceği anlamına geliyor. Ancak Inter Miami, Neymar için ciddi bir risk alacak.

Bu riskin ne kadar büyük olacağı ve değerinin nerede bulunabileceği sorulduğunda, Hard Rock Bet ile birlikte konuşan Friedel, GOAL'e şunları söyledi: "Bence bu herkes için bir risk olur; bence bu sadece sözleşmeyi nasıl yapılandırdığına bağlı. Ayrıca artıları ve eksileri de tartmak gerekir. Neymar gibi efsaneleri transfer ederken, bununla birlikte gelen ticari fırsatları da hesaba katmak gerekir ve bu neredeyse her zaman vereceğiniz maaş ve ücret paketiyle örtüşür.

“Böyle bir oyuncuyu transfer ettiğinizde, saha dışında önemli miktarda para kazanacaksınız. Bence ticari riskten çok sportif risk var — ya da sakatlanırsa ticari risk de aynı derecede olur. Ancak sakatlanmazsa, risk yaşı ve geçirdiği sakatlıklar ve [ihtiyaç duydukları] oyuncu olup olamayacağı olur.

“Artı tarafı, bu ligin onun şu anda oynadığı ligden bir adım aşağıda olması. Lionel Messi tüm zamanların en iyisi, ama MLS'de daha uzun yıllar oynayabilir. Bu lig, oyuncuların bunu yapmasına izin verecek bir lig, bu yüzden Inter Miami'nin saha dışında kazanabileceklerinin artılarını ve eksilerini tartması ve doğru kararı vermesi gerektiğini düşünüyorum.

“Sözleşmeyi doğru bir şekilde yapılandırırlarsa, risk sınırlanır. Neymar'ın Messi'nin yanında tekrar oynaması konusunda emin değilim. Bekleyip göreceğiz, ama ligin ticari olarak bir şeyler yapması gerekiyor.

“MLS'nin karlı olabilmesi için TV sözleşmesinin daha büyük olması gerekiyor, çünkü şu anki haliyle karlı değil. Vancouver'a Thomas Muller gibi oyuncuları transfer etmek — bunun onlara ne kazandırdığına bakın. Yine, bunun ticari olarak olumlu bir etkisi olup olmadığını bilmiyorum, ama MLS bir şeyler yapmalı ve Neymar doğru yönde atılmış bir adım olur.”