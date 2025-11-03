GOAL/Getty
Neymar ve Lionel Messi yeniden aynı takımda oynayacak! Transferde son dakika...
Neymar'ın geleceği ne olacak? Sınırlı transfer seçenekleri
Neymar, Al-Hilal ile Suudi Pro Ligi'nde imzaladığı kazançlı sözleşmenin feshedilmesinin ardından Ocak ayında köklerine geri döndü. Ciddi bir diz bağ yaralanmasından kurtulduktan sonra Orta Doğu'daki unutulabilir bir dönem sona erdi.
33 yaşındaki Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu, memleketinde de daha fazla fitness sorunu yaşadı. Ancak, gelecek yaz Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etmeye hâlâ hevesli. Selecao teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin çağrısını almak için düzenli olarak maç oynaması gerekecek.
Serie A devi Inter ile şaşırtıcı bağlantıları sonrasında Avrupa'ya dönüş ihtimali ortadan kalktı ve Neymar'ın tek seçeneği Santos'ta kalmak ya da Messi ile birlikte Miami'de yeni bir başlangıç yapmak olarak görülüyor.
Artıları ve eksileri: Inter Miami Neymar'ı transfer etmeli mi?
Sergio Busquets ve Jordi Alba emekliye ayrılmaya hazırlanırken, Florida'da belirli oyuncu pozisyonları açılacak, bu da başka bir Barcelona efsanesinin transfer edilebileceği anlamına geliyor. Ancak Inter Miami, Neymar için ciddi bir risk alacak.
Bu riskin ne kadar büyük olacağı ve değerinin nerede bulunabileceği sorulduğunda, Hard Rock Bet ile birlikte konuşan Friedel, GOAL'e şunları söyledi: "Bence bu herkes için bir risk olur; bence bu sadece sözleşmeyi nasıl yapılandırdığına bağlı. Ayrıca artıları ve eksileri de tartmak gerekir. Neymar gibi efsaneleri transfer ederken, bununla birlikte gelen ticari fırsatları da hesaba katmak gerekir ve bu neredeyse her zaman vereceğiniz maaş ve ücret paketiyle örtüşür.
“Böyle bir oyuncuyu transfer ettiğinizde, saha dışında önemli miktarda para kazanacaksınız. Bence ticari riskten çok sportif risk var — ya da sakatlanırsa ticari risk de aynı derecede olur. Ancak sakatlanmazsa, risk yaşı ve geçirdiği sakatlıklar ve [ihtiyaç duydukları] oyuncu olup olamayacağı olur.
“Artı tarafı, bu ligin onun şu anda oynadığı ligden bir adım aşağıda olması. Lionel Messi tüm zamanların en iyisi, ama MLS'de daha uzun yıllar oynayabilir. Bu lig, oyuncuların bunu yapmasına izin verecek bir lig, bu yüzden Inter Miami'nin saha dışında kazanabileceklerinin artılarını ve eksilerini tartması ve doğru kararı vermesi gerektiğini düşünüyorum.
“Sözleşmeyi doğru bir şekilde yapılandırırlarsa, risk sınırlanır. Neymar'ın Messi'nin yanında tekrar oynaması konusunda emin değilim. Bekleyip göreceğiz, ama ligin ticari olarak bir şeyler yapması gerekiyor.
“MLS'nin karlı olabilmesi için TV sözleşmesinin daha büyük olması gerekiyor, çünkü şu anki haliyle karlı değil. Vancouver'a Thomas Muller gibi oyuncuları transfer etmek — bunun onlara ne kazandırdığına bakın. Yine, bunun ticari olarak olumlu bir etkisi olup olmadığını bilmiyorum, ama MLS bir şeyler yapmalı ve Neymar doğru yönde atılmış bir adım olur.”
MSN yeniden bir arada! Suarez'in bir sezon daha oynayabilecek gücü var mı?
Neymar daha önce Messi ve Luis Suarez ile birlikte oynamaya kapıyı açık bırakmış ve "MSN" hücum üçlüsünü yeniden canlandırmanın "inanılmaz" olacağını söylemişti. Ancak Friedel, Uruguaylı tecrübeli forvet Suarez'in bir sezon daha oynayabileceğinden emin değil.
MLS'de Columbus Crew ve New England Revolution takımlarında görev yapmış olan eski Tottenham ve Blackburn kalecisi, 38 yaşındaki Suarez hakkında şunları ekledi: "Onun çevresinde olmadığım için bunu bilemem, ama onunla birçok kez karşılaştım ve koşuşunu izlediğinizde - ayak bilekleri mi yoksa dizleri mi bilemiyorum - ama kariyerinin sonuna geliyor, bu yüzden istese bile bir yıl daha oynayabilir mi bilmiyorum. Emekli olacağını söylediğinde şaşırmam."
MLS Kupası hayalleri: Messi ve arkadaşları büyük kupayı kovalıyor
Suarez geçmişte Messi ile aynı anda emekli olmak istediğini belirtmişti, ancak sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi'nin 2028 yılına kadar geçerli olacak yeni bir üç yıllık sözleşme imzaladığını gördükten sonra bu hayali suya düştü gibi görünüyor. Inter Miami şu anda MLS Kupası zaferinin peşinde ve Nashville ile oynayacakları ilk tur playoff maçı Cumartesi günü Chase Stadyumu'nda oynanacak.
