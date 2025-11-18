Neymar Santos 2025Getty
Chris Burton ve Can Özer

Neymar'ın bu halini görenler büyük şok yaşadı!

Neymar, Santos'un Palmeiras'ı şaşırtıcı bir şekilde mağlup ettiği maçta Brezilyalı ikonun iki kez rainbow flick denemesini başarısızlıkla sonuçlandırmasını izleyen taraftarların "üzücü manzara" olarak nitelendirdiği olayın ardından "bitmiş" olarak damgalandı.

  • Neymar, Santos'u küme düşme mücadelesinden kurtarmaya çalışıyor

    Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu, Suudi Pro Ligi takımlarından Al-Hilal ile olan kazançlı sözleşmesinin feshedilmesinin ardından köklerine dönerek Ocak ayından bu yana memleketinde bulunuyor. Bu sözleşme, diz bağlarından sakatlandıktan sonra iptal edildi.

    Güney Amerika'da daha fazla fiziksel sorunlar yaşandı ve eski Barcelona ve Paris Saint-Germain oyun kurucusu, Santos'un 2025'te küme düşmemek için verdiği mücadelede ilham kaynağı olmakta zorlandı.

  • Neymar'ın iki kez denediği rainbow flick hareketinin başarısızlığını izleyin

  • Taraftarlar Brezilya efsanesi Neymar'ı emekli olmaya çağırıyor

    O, şampiyonluk yarışındaki Palmeiras'a karşı şok bir galibiyet elde etmelerine yardımcı oldu, ancak bu maçta maçın gidişatını değiştirecek bir parlaklık sergileyemedi. Neymar bu konuda elinden geleni yaptı, ancak köşe bayrağına yakın iki vuruş, tüm yanlış nedenlerle izleyenlerin dikkatini çekti.

    @PolymarketFC, Neymar'ın başarısız rainbow hareketlerinin videosunu paylaşırken şöyle dedi: "İzlemesi üzücü! Neymar artık eskisi gibi değil." @Harisson_utd, "Kardeş çok bitmiş" diye ekledi ve @TheLondonLad_ şöyle devam etti: "'Futbol seni terk etmeden önce sen futbolu terk et.' Emekli olmalı. Bunda utanılacak bir şey yok."

    Benzer bir tema üzerinde @DRealist009, "Artık emekli ol kardeşim" dedi. @LincolnLumbe de bu temayı sürdürerek, "Mirasını lekelemeden önce bırakması gerekiyor" diye yazdı.

  • Neymar Santos 2025Getty Images

    Neymar hala formunda mı? Eski Brezilya milli takım oyuncuları görüşlerini paylaşıyor

    Bazı taraftarlar Neymar'ın performansından pek etkilenmemiş olsa da, eski Brezilya milli takım savunma oyuncusu Luisao, ESPN'nin Resenha da Rodada programına şunları söyledi: "Neymar, geçen sefer verdiği röportajda söylediğinin aksine, takım arkadaşlarıyla birlikte oynadı, takımın bir parçası oldu ve bu da Palmeiras için işleri zorlaştırdı."

    Luis Fabiano ise şunları ekledi: "Neymar, takım arkadaşlarına daha fazla destek olması gerektiğini anladı. Flamengo karşısında yaptığı her şeyin tersini yaptı ve kendini geri çekti. Kendini geri çektiğinde, futbolu biraz daha parlıyor. Bu, genellikle gördüğümüz Neymar değil, ama Santos takımında öne çıkıyor; top ayağına geldiğinde, iyi şeyler oluyor."

  • Santos fikstürü: Neymar'ın sıradaki maçı

    Fabio Santos, yıl sonunda serbest oyuncu olacak Neymar'ın hala çevresindeki oyuncuların en iyi performansını ortaya çıkarabildiğini şöyle söyledi: "Takım arkadaşlarının daha iyi oynamasını sağladı. Onun dribbling veya şut denemelerini görmeye alıştığımız oyunlarda, daha basit paslar yaparak takım arkadaşlarının daha iyi oynamasını sağladı. Bizim talep ettiğimiz teknik liderlik buydu. Neymar daha sakin ve lider tavırlarıyla doğal olarak iyi oynuyor ve diğerlerinin de iyi oynamasını sağlıyor.

    “Bunu çok tartıştık. Daha da iyi performans göstermesi için takım arkadaşlarının iyi hareket etmesi gerekiyor, ama onların da oynaması gerekiyor. Bugün o, kolektife çok daha fazla ihtiyaç duyan bir oyuncu; farklı, oyunu farklı görüyor, ama takım arkadaşlarına ihtiyacı var. Bu maçta olumlu olarak öne çıkan şey, hakemle veya takım arkadaşlarıyla tartışmamasıydı.”

    Palmeiras'ı yenerek Santos, ligde 16. sıraya yükseldi ve küme düşme bölgesinden çıktı. Neymar ve arkadaşları Çarşamba günü Mirassol'u ağırlayacakları maçta sahaya dönecekler.