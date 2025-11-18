Neymar'ın bu halini görenler büyük şok yaşadı!

O, şampiyonluk yarışındaki Palmeiras'a karşı şok bir galibiyet elde etmelerine yardımcı oldu, ancak bu maçta maçın gidişatını değiştirecek bir parlaklık sergileyemedi. Neymar bu konuda elinden geleni yaptı, ancak köşe bayrağına yakın iki vuruş, tüm yanlış nedenlerle izleyenlerin dikkatini çekti.

@PolymarketFC, Neymar'ın başarısız rainbow hareketlerinin videosunu paylaşırken şöyle dedi: "İzlemesi üzücü! Neymar artık eskisi gibi değil." @Harisson_utd, "Kardeş çok bitmiş" diye ekledi ve @TheLondonLad_ şöyle devam etti: "'Futbol seni terk etmeden önce sen futbolu terk et.' Emekli olmalı. Bunda utanılacak bir şey yok."

Benzer bir tema üzerinde @DRealist009, "Artık emekli ol kardeşim" dedi. @LincolnLumbe de bu temayı sürdürerek, "Mirasını lekelemeden önce bırakması gerekiyor" diye yazdı.