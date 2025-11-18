Neymar'ın bu halini görenler büyük şok yaşadı!

Fabio Santos, yıl sonunda serbest oyuncu olacak Neymar'ın hala çevresindeki oyuncuların en iyi performansını ortaya çıkarabildiğini şöyle söyledi: "Takım arkadaşlarının daha iyi oynamasını sağladı. Onun dribbling veya şut denemelerini görmeye alıştığımız oyunlarda, daha basit paslar yaparak takım arkadaşlarının daha iyi oynamasını sağladı. Bizim talep ettiğimiz teknik liderlik buydu. Neymar daha sakin ve lider tavırlarıyla doğal olarak iyi oynuyor ve diğerlerinin de iyi oynamasını sağlıyor.
“Bunu çok tartıştık. Daha da iyi performans göstermesi için takım arkadaşlarının iyi hareket etmesi gerekiyor, ama onların da oynaması gerekiyor. Bugün o, kolektife çok daha fazla ihtiyaç duyan bir oyuncu; farklı, oyunu farklı görüyor, ama takım arkadaşlarına ihtiyacı var. Bu maçta olumlu olarak öne çıkan şey, hakemle veya takım arkadaşlarıyla tartışmamasıydı.”
Palmeiras'ı yenerek Santos, ligde 16. sıraya yükseldi ve küme düşme bölgesinden çıktı. Neymar ve arkadaşları Çarşamba günü Mirassol'u ağırlayacakları maçta sahaya dönecekler.