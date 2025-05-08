Napoli, Kevin De Bruyne'yi Liverpool'un elinden almak istiyor

Getty Imagesİdil Erin TetikNapoli, Kevin De Bruyne'yi Liverpool'un elinden almak istiyorK. De BruyneSSC NapoliTransfersM.CityLiverpoolPremier LigSerie AChicago Fire FCNapoli'nin Kevin De Bruyne'nin temsilcileriyle İtalya'da görüştüğü söyleniyor.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaDe Bruyne bu yaz Man City'den ayrılacakNapoli ücretsiz transferde istekliLiverpool ve Chicago Fire da Belçikalı yıldızı istiyorGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱