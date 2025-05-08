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Kevin De Bruyne Man City Napoli Liverpool 2025Getty Images
İdil Erin Tetik

Napoli, Kevin De Bruyne'yi Liverpool'un elinden almak istiyor

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Napoli'nin Kevin De Bruyne'nin temsilcileriyle İtalya'da görüştüğü söyleniyor.

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