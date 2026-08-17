Getty Images Sport
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Napoli, eski Real Madrid orta saha oyuncusu Dani Ceballos için girişimlerini hızlandırdı
Napoli sözleşme teklifini sundu
Napoli'nin, Allegri'nin orta sahasını yeni sezon öncesi güçlendirmek isterken Ceballos'un temsilcilerine resmi bir sözleşme teklifi sunduğu bildirildi. Sportal'a göre Partenopei, İspanya milli oyuncusunun Madrid'deki uzun soluklu dönemi sona erdikten sonra boşa çıkmasını değerlendirmek için hızlı davrandı. 30 yaşındaki oyun kurucu, altyapısından yetiştiği Betis ile de temas halinde olsa da İtalyan ekibi, onu kariyerini Serie A'da sürdürmeye ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.
- Getty Images Sport
Torino'nun ezeli rakipleri durumu takip ediyor
Haberde ayrıca Napoli'nin girişiminin, geçen yaz İspanyol oyun kurucu için bir hamleyi değerlendiren ve oyuncunun durumuna ilgisini sürdüren yurt içi rakibi Juventus tarafından yakından takip edildiği belirtiliyor. Ancak Ceballos, şu anda Bianconeri yönetimi için en öncelikli hedef olarak görülmüyor; bu da Napoli ekibine, rakip talipler kendi somut teklifleriyle görüşmeleri karmaşık hale getirmeden önce transfer yarışında avantaj elde etmesi için net bir fırsat yaratıyor.
Bonservissiz hamle mali durumla uyumlu
Bu hamle, Napoli'nin Allegri yönetiminde hem yurt içinde hem de Avrupa'da birden fazla kulvarda mücadele etme hedefiyle örtüşüyor. 2017'de Madrid'e transfer olmadan önce Betis akademisinde yetişen Ceballos'un, Avrupa'nın en üst düzeyinde edindiği geniş birikim, onu Partenopei'nin orta sahasına soğukkanlılık, taktik kontrol ve yaratıcı vizyon katmak için ideal bir profil haline getiriyor.
Onun kalibresindeki bir oyuncunun bonservissiz olarak kadroya katılması da önemli bir mali avantaj sağlıyor; böylece kulüp, zorlu bir sezon öncesinde bütçe istikrarını tehlikeye atmadan ilk takım kadrosunun derinliğini önemli ölçüde artırabiliyor.
- Getty Images Sport
Sözleşme yanıtı geleceği belirliyor
Ceballos cephesi şu anda masadaki şartları kabul ederse, görüşmelerde kısa sürede bir ilerleme sağlanabilir. Bu arada Napoli, 2026-27 Serie A sezonuna gelecek cumartesi günü Genoa deplasmanında başlayarak start vermek için hazırlıklarını tamamlıyor. Allegri, yoğun fikstür temposu ivme kazanmadan önce tecrübeli orta sahanın takıma entegre edilmesini sağlamak adına anlaşmayı hızlıca sonuçlandırmak istiyor.
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