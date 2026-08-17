Napoli, eski Real Madrid orta saha oyuncusu Dani Ceballos için girişimlerini hızlandırdı

Bu hamle, Napoli'nin Allegri yönetiminde hem yurt içinde hem de Avrupa'da birden fazla kulvarda mücadele etme hedefiyle örtüşüyor. 2017'de Madrid'e transfer olmadan önce Betis akademisinde yetişen Ceballos'un, Avrupa'nın en üst düzeyinde edindiği geniş birikim, onu Partenopei'nin orta sahasına soğukkanlılık, taktik kontrol ve yaratıcı vizyon katmak için ideal bir profil haline getiriyor.

Onun kalibresindeki bir oyuncunun bonservissiz olarak kadroya katılması da önemli bir mali avantaj sağlıyor; böylece kulüp, zorlu bir sezon öncesinde bütçe istikrarını tehlikeye atmadan ilk takım kadrosunun derinliğini önemli ölçüde artırabiliyor.