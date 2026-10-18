Napoli'de son uyarı: İki maç Allegri'nin geleceğini belirleyecek

Venezia karşısında alınan yenilgi, Napoli'nin durumunu daha da karmaşık hale getirdi; zira bu sezon ligdeki ilk altı maçında hiç puan toplayamayan bir takıma kaybetti.

Allegri, maçtan önce Napoli'nin 17 yıldaki en kötü başlangıcını eşitlemişti; takımın kendi yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı ilk 8 maçta 4 yenilgi almasının ardından. Bu sayı artık dokuz maçta beş yenilgiye yükseldi.

İtalya Serie A'da Napoli üç galibiyet ve bir beraberlik elde ederken üç kez yenildi ve puan cetvelinin lideri Inter'in dokuz puan gerisinde kaldı.

Takım ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki yenilgi aldı; bu da önümüzdeki aşamada onu büyük bir baskı altına sokuyor, çünkü son 16 turuna yükselmek istiyorsa daha fazla puan kaybetme lüksü kalmadı.

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