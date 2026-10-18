Napoli'de son uyarı: İki maç Allegri'nin geleceğini belirleyecek

İtalya'nın "La Gazzetta dello Sport" gazetesine dayanarak Football Italia sitesinin aktardığına göre, rotayı düzeltmek artık acil bir ihtiyaç haline geldi; önümüzdeki iki maçta olumlu bir sonuç alınmaması durumunda Allegri'nin Napoli teknik heyetinin başındaki geleceği tehlikeye girecek.
Napoli, sınavlarına salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile yapacağı karşılaşmayla başlıyor. Takımın kıtasal arenadaki zor durumu göz önüne alındığında bu maç belirleyici nitelikte; özellikle de rakibinin geçen sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalya Ligi şampiyonu Inter'i hem ilk hem de rövanş maçında geçmeyi başarmış olması dikkat çekiyor.
Ardından Napoli, 24 Ekim cumartesi günü Diego Armando Maradona Stadı'nda Roma ile zorlu bir mücadeleye çıkacak; iyi bir performans sergileyen bir takıma karşı bir başka sınav. Sonuçlardaki gerileme ve daralan hata payı arasında Allegri son derece kritik bir haftaya giriyor, çünkü önümüzdeki iki karşılaşmanın sonuçları, görevden alınma riskinin arttığını belirten haberler ışığında Napoli ile geçireceği sezonun yönünü belirleyebilir.
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