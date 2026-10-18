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FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-FROSINONEAFP
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Napoli'de son uyarı: İki maç Allegri'nin geleceğini belirleyecek

SSC Napoli - Bodoe/Glimt
SSC Napoli
Bodoe/Glimt
Şampiyonlar Ligi
SSC Napoli - Roma
Roma
Serie A
M. Allegri
İtalya
Norveç

Sabır yavaş yavaş tükeniyor: Napoli'nin en kötü başlangıcının ardından!

İtalya Serie A'da Venezia karşısında alınan yenilginin ardından Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri üzerindeki baskı giderek artıyor.

Bugün yayımlanan İtalyan basın haberlerine göre, Napoli yönetiminin Allegri'ye karşı sabrı tükenmeye başladı. Corriere dello Sport gazetesinin aktardığına göre Allegri, cumartesi günü Venezia'ya 1-0 kaybedilen maçın ardından, grip rahatsızlığı nedeniyle pazar sabahı takımın yenileme antrenmanının başında yer alamadı.


  • Endişeleri artıran tutuk bir başlangıç

    Venezia karşısında alınan yenilgi, Napoli'nin durumunu daha da karmaşık hale getirdi; zira bu sezon ligdeki ilk altı maçında hiç puan toplayamayan bir takıma kaybetti.

    Allegri, maçtan önce Napoli'nin 17 yıldaki en kötü başlangıcını eşitlemişti; takımın kendi yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı ilk 8 maçta 4 yenilgi almasının ardından. Bu sayı artık dokuz maçta beş yenilgiye yükseldi.

    İtalya Serie A'da Napoli üç galibiyet ve bir beraberlik elde ederken üç kez yenildi ve puan cetvelinin lideri Inter'in dokuz puan gerisinde kaldı.

    Takım ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki yenilgi aldı; bu da önümüzdeki aşamada onu büyük bir baskı altına sokuyor, çünkü son 16 turuna yükselmek istiyorsa daha fazla puan kaybetme lüksü kalmadı.

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  • Son şans mı? Allegri'nin kaderini belirleyebilecek iki maç

    İtalya'nın "La Gazzetta dello Sport" gazetesine dayanarak Football Italia sitesinin aktardığına göre, rotayı düzeltmek artık acil bir ihtiyaç haline geldi; önümüzdeki iki maçta olumlu bir sonuç alınmaması durumunda Allegri'nin Napoli teknik heyetinin başındaki geleceği tehlikeye girecek.

    Napoli, sınavlarına salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile yapacağı karşılaşmayla başlıyor. Takımın kıtasal arenadaki zor durumu göz önüne alındığında bu maç belirleyici nitelikte; özellikle de rakibinin geçen sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalya Ligi şampiyonu Inter'i hem ilk hem de rövanş maçında geçmeyi başarmış olması dikkat çekiyor.

    Ardından Napoli, 24 Ekim cumartesi günü Diego Armando Maradona Stadı'nda Roma ile zorlu bir mücadeleye çıkacak; iyi bir performans sergileyen bir takıma karşı bir başka sınav. Sonuçlardaki gerileme ve daralan hata payı arasında Allegri son derece kritik bir haftaya giriyor, çünkü önümüzdeki iki karşılaşmanın sonuçları, görevden alınma riskinin arttığını belirten haberler ışığında Napoli ile geçireceği sezonun yönünü belirleyebilir.

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