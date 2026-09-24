Napoli ve Massimiliano Allegri için Castelvolturno'dan iyi haberler gelmeye başladı. Eleştirilerin ve daha sonra yalanlanan olası ayrılık iddialarının odağındaki Livornolu teknik adam, boşalmakta zorlanan sakatlık listesiyle uğraşmaya devam ediyor. Uzun ara, en azından uzun süredir tedavi gören bazı oyuncuların iyileşmesi için fırsat olacak ve tam da bugün Scott McTominay'in iyileşme sürecine başladığı doğrulandı.
Napoli’de McTominay yeniden sahnede: sahalara ne zaman dönebilir
Açıklama
Napoli, bugün yayımladığı antrenman raporunda, kalbinden geçirdiği operasyonun ardından İskoç orta saha oyuncusunun yeniden çalışmalara başladığını doğruladı.
"Napoli, milli takım arasını antrenmanlarla değerlendiriyor. Takım, sabah yapılan idmanda salonda kuvvet çalışması ve sahada bir dizi yön değiştirme çalışması gerçekleştirdi. Scott McTominay, SSC Napoli Training Center'a döndü ve salonda kişiye özel bir antrenman yaptı"
Ne zaman dönebilir?
Bugün atılan ilk adım elbette önemliydi, ancak oyuncunun vücudunun vereceği tepkileri ve her şeyden önce ameliyat sonrası sağlık durumunu sağlık ve atletik performans ekibinin değerlendireceği önümüzdeki günler çok daha önemli olacak.
Bu nedenle Napoli, onun dönüşü için net bir takvim belirlemedi ve 10 Ekim’de milli ara dönüşünde Frosinone karşısında sahada görülmesi yönünde bir umut olsa da, sahada olup olmayacağı bugün itibarıyla hâlâ tamamen belirsiz. Çünkü her şey, sahada çalışmalara ne zaman ve nasıl yeniden başlayabileceğini anlamak için yapılacak sonraki antrenmanlara bağlı olacak.
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