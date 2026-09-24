Napoli’de McTominay yeniden sahnede: sahalara ne zaman dönebilir

Bugün atılan ilk adım elbette önemliydi, ancak oyuncunun vücudunun vereceği tepkileri ve her şeyden önce ameliyat sonrası sağlık durumunu sağlık ve atletik performans ekibinin değerlendireceği önümüzdeki günler çok daha önemli olacak.

Bu nedenle Napoli, onun dönüşü için net bir takvim belirlemedi ve 10 Ekim’de milli ara dönüşünde Frosinone karşısında sahada görülmesi yönünde bir umut olsa da, sahada olup olmayacağı bugün itibarıyla hâlâ tamamen belirsiz. Çünkü her şey, sahada çalışmalara ne zaman ve nasıl yeniden başlayabileceğini anlamak için yapılacak sonraki antrenmanlara bağlı olacak.