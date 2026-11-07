Napoli başkanından Lazio maçı öncesi sürpriz karar

Karar, kulüp için hassas bir dönemde geldi. Juventus ve Porto karşısında alınan üst üste iki yenilginin ardından takım cuma gününden beri kapalı bir kampa girmiş, De Laurentiis'in kendisi de Castel Volturno'da hazır bulunarak Allegri ve sportif direktör Manna ile bir araya gelmiş ve onlarla düşüşün nedenlerini ele almıştı.

Sky İtalya ağına göre De Laurentiis, takım açısından bu kritik anda sessiz kalmanın doğru olacağını, böylece tamamen antrenmanlara ve maçlara odaklanabileceklerini düşündü; bu nedenle performansın düzeleceği umuduyla maç öncesi açıklamalarını da kısıtladı.

Bu karar bir ceza niteliği taşımıyordu; yalnızca herhangi bir muğlaklık olmadan önce sahanın kendi adına konuşmasını bırakma isteğiydi. Büyük olasılıkla De Laurentiis, basın toplantısını iptal etme kararını maçın başlamasına dakikalar kala almadı; bu tutumu önceden belirlemişti, ancak Sky'a göre kulübün açıklaması zamanında yayınlanmadı.

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