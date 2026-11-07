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Napoli başkanından Lazio maçı öncesi sürpriz karar

SSC Napoli - Lazio
SSC Napoli
Lazio
Serie A
M. Allegri
İtalya

Lorenzo'nun paylaşımı nedeni ortaya çıkarıyor

Gelecek maçlar
NAP

NAP

Serie A

08 Kas 2026

LAZ

LAZ

Napoli, İtalya Serie A'nın 11. haftasında yarın pazar günü oynanacak Lazio maçı öncesinde planlanan basın toplantısını iptal etti; bu durum beraberinde çeşitli soruları ve spekülasyonları getirdi.

Gazeteciler Castel Volturno antrenman tesisine gelmiş ve teknik direktör Massimiliano Allegri'yi dinlemek için kameralar hazır hale getirilmişti. Ancak sürpriz karar, toplantının başlaması için belirlenen saatten yalnızca beş dakika önce geldi ve medya ilişkileri ofisi hazır bulunanlardan salonu terk etmelerini istedi.

"La Repubblica" gazetesinin aktardığına göre iptal kararı doğrudan başkan Aurelio De Laurentiis'ten geldi. Başkan, kritik Lazio karşılaşması öncesinde takıma kapalı bir kamp düzenledi ve medya yasağı getirdi.

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  • Basın toplantısının iptali bir ceza mıydı?

    Karar, kulüp için hassas bir dönemde geldi. Juventus ve Porto karşısında alınan üst üste iki yenilginin ardından takım cuma gününden beri kapalı bir kampa girmiş, De Laurentiis'in kendisi de Castel Volturno'da hazır bulunarak Allegri ve sportif direktör Manna ile bir araya gelmiş ve onlarla düşüşün nedenlerini ele almıştı.

    Sky İtalya ağına göre De Laurentiis, takım açısından bu kritik anda sessiz kalmanın doğru olacağını, böylece tamamen antrenmanlara ve maçlara odaklanabileceklerini düşündü; bu nedenle performansın düzeleceği umuduyla maç öncesi açıklamalarını da kısıtladı.

     Bu karar bir ceza niteliği taşımıyordu; yalnızca herhangi bir muğlaklık olmadan önce sahanın kendi adına konuşmasını bırakma isteğiydi. Büyük olasılıkla De Laurentiis, basın toplantısını iptal etme kararını maçın başlamasına dakikalar kala almadı; bu tutumu önceden belirlemişti, ancak Sky'a göre kulübün açıklaması zamanında yayınlanmadı.

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  • Di Lorenzo ne dedi?

    Kulüp başkanı, resmi X hesabından paylaştığı mesajda şunları yazdı: "Napoli'de herhangi bir sakatlık durumu yok."

    Ardından De Laurentiis sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir başka basın toplantısı daha düzenlemek üzere olduğumuzu fark edince, onu iptal etmeye karar verdim. Neden mi? Çünkü maçlardan önce basın toplantılarının gerekli olduğunu düşünmüyorum, özellikle de her üç günde bir maç oynarken. Bir kamptayız ve oyuncuların maça odaklanmasını dağıtacak her türlü unsurdan kaçınmamız gerekiyor. Takım kamptayken herkesin tam bir güvende olması gerekir."

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Gelecek maçlar
NAP

NAP

Serie A

08 Kas 2026

LAZ

LAZ