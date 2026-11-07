Napoli başkanından Lazio maçı öncesi sürpriz karar

Napoli, İtalya Serie A'nın 11. haftasında yarın pazar günü oynanacak Lazio maçı öncesinde planlanan basın toplantısını iptal etti; bu durum beraberinde çeşitli soruları ve spekülasyonları getirdi.
Gazeteciler Castel Volturno antrenman tesisine gelmiş ve teknik direktör Massimiliano Allegri'yi dinlemek için kameralar hazır hale getirilmişti. Ancak sürpriz karar, toplantının başlaması için belirlenen saatten yalnızca beş dakika önce geldi ve medya ilişkileri ofisi hazır bulunanlardan salonu terk etmelerini istedi.
"La Repubblica" gazetesinin aktardığına göre iptal kararı doğrudan başkan Aurelio De Laurentiis'ten geldi. Başkan, kritik Lazio karşılaşması öncesinde takıma kapalı bir kamp düzenledi ve medya yasağı getirdi.