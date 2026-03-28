Rekor şampiyonu Bayern Münih, şimdilik İspanya'da başarısız olan Bryan Zaragoza'dan vazgeçmeyecek gibi görünüyor. Gazzetta dello Sport'un haberine göre, oyuncuyu kiralayan AS Roma, kanat oyuncusu için kararlaştırılan satın alma opsiyonunu kullanmayacak; bu nedenle Zaragoza yaz aylarında tekrar Münih'e dönecek. 24 yaşındaki oyuncunun bundan sonraki kariyeri ise belirsizliğini koruyor!
Münih'e dönüş! FC Bayern, bu başarısızlıktan bir türlü kurtulamıyor
Giallorossi, geçen kış Bayern ile 13 milyon avroluk bir satın alma opsiyonu üzerinde anlaşmıştı; bu opsiyon belirli koşullar altında zorunlu hale gelecekti: Roma’nın Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazanması ve Zaragoza’nın tüm olası maç süresinin en az yarısında forma giymesi gerekiyordu.
Ancak İspanyol oyuncu şu anda bu hedeften çok uzak ve Serie A'da son üç maçta arka arkaya 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu.
AS Roma, Bayern'e para cezası ödemek zorunda
Zaragoza ile İtalyanlar arasında bir anlaşma sağlanamıyor gibi görünüyor; bu nedenle İtalyanlar, yaklaşık altı hafta önce Celta Vigo’ya yapılan önceki kiralama sözleşmesinin feshedilmesinin ardından kiraladıkları oyuncuyu kadrolarına katmak zorunda kalmamak için FC Bayern München’e 500.000 Euro tutarında bir ceza ödemeyi göze alıyorlar.
İspanya birinci liginde Zaragoza, 26 maçta toplam 6 gol ve asist kaydetti. Bayern, 1,64 metre boyundaki sol kanat oyuncusu Münih'te toplamda sadece 171 dakika forma giydikten sonra, 24 yaşındaki oyuncuyu bir önceki sezon İspanya'nın CA Osasuna takımına kiralamıştı.
Zaragoza, Ocak 2024'te önce kiralık olarak, ardından toplam 17 milyon euro transfer ücreti karşılığında FC Granada'dan FC Bayern'e transfer olmuştu. Ancak dil engeli ve o dönemki teknik direktör Thomas Tuchel ile yaşadığı iddia edilen gergin ilişkiler nedeniyle kendini kanıtlayamadı. Münih'teki sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Bryan Zaragoza'nın kariyer aşamaları ve istatistikleri
Dönem Kulüp Maçlar Goller Asistler Oynama süresi 2022 - 2024 FC Granada 58 11 3 2.846 2024 FC Bayern 7 - - 171 2024 - 2025 CA Osasuna (kiralık) 28 1 6 1.882 2025 Celta Vigo (kiralık) 26 2 4 1.420 2026 AS Roma (kiralık) 6 - 1 191