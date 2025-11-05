AFP
Mourinho, Benfica'dan Premier Lig'in yolunu tutabilir
Mourinho, Premier Lig hayalini itiraf etti
Porto’yu 2004’te Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdıktan sonra Chelsea’nin başına geçen Jose Mourinho, kendisini “The Special One” olarak tanıtmıştı. Stamford Bridge’de iki farklı dönemde görev yapan Portekizli teknik direktör, daha sonra Manchester United ve Tottenham’ı da çalıştırdı. İngiltere’de uzun yıllar görev yapan Mourinho, Real Madrid, Inter, Roma ve Fenerbahçe gibi kulüplerin başında da bulunmasına rağmen hâlâ Premier Lig’e dönme isteğini koruyor.
Ekim 2024’te yaptığı bir açıklamada Mourinho, “Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra UEFA organizasyonlarında yer almayan bir kulübe gitmek istiyorum. Yani İngiltere’de alt sıralarda yer alan ve iki yıl içinde teknik direktöre ihtiyacı olacak bir kulüp olursa, hazırım. Artık bunun hakkında konuşmak istemiyorum, sadece futbolu konuşmak istiyorum,” demişti.
Fransız efsane Emmanuel Petit’ye göre bu sözler, şu anda teknik direktörsüz olan ve Premier Lig’in son sırasına demir atan Wolverhampton’a işaret ediyor olabilir.
“Mourinho Premier Lig’i çok seviyor”
Petit, Mourinho’nun Premier Lig’e olan sevgisinin hâlâ güçlü olduğunu ve Wolves’un başına geçmenin onun için yeni bir meydan okuma olabileceğini düşünüyor. Fransız eski futbolcu, Portekizli teknik adamın “savaşçı karakterinin” Wolverhampton’ı kümede tutma mücadelesinde büyük bir avantaj olacağını söyledi.
JeffBet’e konuşan Petit, “Mourinho Benfica’da iyi bir başlangıç yapamadı ama onunla ilgili hiçbir şeyden emin olamazsınız. Premier Lig’i çok seviyor ve Wolves gibi bir takımı çalıştırmak onun için tamamen farklı bir deneyim olur. Genelde büyük yıldızlara ve yüksek bütçelere alışkın; bu kez kümede kalma mücadelesi vermek bambaşka bir sınav olur. Neden olmasın? Wolves zaten uzun süredir birçok Portekizli oyuncu ve yöneticiyle çalışıyor, bu da Mourinho için uygun bir ortam yaratabilir. Sert bir mücadele olur ama Mourinho’nun savaşçı yapısı Wolves’un ihtiyaç duyduğu şey olabilir. Onu Premier Lig’de, özellikle Wolves’un başında tekrar görmekten mutlu olurum,” dedi.
Petit ayrıca eski Arsenal takım arkadaşı Patrick Vieira ve Liverpool efsanesi Steven Gerrard’a Wolves önerisinde bulunmadı:
“Hayır, Vieira o görevi almamalı. Son yıllarda birkaç kulüpten ayrılmak zorunda kaldı; onun için daha istikrarlı bir ortam daha iyi olur. Gerrard ve Vieira’ya da Wolves’un başına geçmeleri halinde bol şans dilerim ama orada zorlu dönemler olacaktır. Bu süreçten nasıl çıkacaklarını öğrenmeleri gerekir,” diye konuştu.
Mourinho Tottenham’daki disiplinsizliği asla tolere etmezdi
Fransız futbol efsanesi Emmanuel Petit, Tottenham oyuncuları Micky van de Ven ve Djed Spence’in davranışlarının Jose Mourinho veya Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola yönetiminde asla yaşanmayacağını söyledi.
Tottenham teknik direktörü Thomas Frank, Chelsea’ye karşı alınan kötü yenilginin ardından iki futbolcudan taraftarlara gidip alkışlamalarını istemişti. Ancak Van de Ven ve Spence bu isteği görmezden geldi. Daha sonra özür dileseler de, Petit’ye göre bu durum Mourinho döneminde mümkün olmazdı.
Petit, “Thomas Frank’in bu olay karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını düşünüyorum. Van de Ven ve Spence çok şanslı, çünkü Frank olayı farklı şekilde ele alabilirdi. Eğer teknik direktörleri Jose Mourinho veya Pep Guardiola olsaydı, bu şekilde davranabilirler miydi? Hayır. Bu iki teknik adam, oyuncular özür dileseler bile cezalandırırdı. Ben onların yerinde olsam, oyuncuların kimin patron olduğunu bilmelerini sağlardım. Bana böyle saygısızlık yapılmasına izin vermezdim. Frank oyuncularını kamuoyu önünde asla hedef almayan bir teknik direktör, o yüzden bu davranıştan gerçekten incinmiştir,” dedi.
- Getty
Mourinho için sırada ne var?
Benfica’da görevine son verilmediği sürece, Mourinho’nun yakın zamanda Wolverhampton’a gitmesi pek olası görünmüyor. Portekizli teknik adam, şu ana kadar takımıyla 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Benfica, ligde üçüncü sırada yer alıyor. Ancak 62 yaşındaki tecrübeli teknik direktör için Premier Lig’e dönüş ihtimali hâlâ tamamen ortadan kalkmış değil.
Reklam