Mourinho, Benfica'dan Premier Lig'in yolunu tutabilir

Porto’yu 2004’te Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdıktan sonra Chelsea’nin başına geçen Jose Mourinho, kendisini “The Special One” olarak tanıtmıştı. Stamford Bridge’de iki farklı dönemde görev yapan Portekizli teknik direktör, daha sonra Manchester United ve Tottenham’ı da çalıştırdı. İngiltere’de uzun yıllar görev yapan Mourinho, Real Madrid, Inter, Roma ve Fenerbahçe gibi kulüplerin başında da bulunmasına rağmen hâlâ Premier Lig’e dönme isteğini koruyor.

Ekim 2024’te yaptığı bir açıklamada Mourinho, “Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra UEFA organizasyonlarında yer almayan bir kulübe gitmek istiyorum. Yani İngiltere’de alt sıralarda yer alan ve iki yıl içinde teknik direktöre ihtiyacı olacak bir kulüp olursa, hazırım. Artık bunun hakkında konuşmak istemiyorum, sadece futbolu konuşmak istiyorum,” demişti.

Fransız efsane Emmanuel Petit’ye göre bu sözler, şu anda teknik direktörsüz olan ve Premier Lig’in son sırasına demir atan Wolverhampton’a işaret ediyor olabilir.