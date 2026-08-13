Monza: Napoli'den Ngonge için görüşmeler sürüyor. Pessina'nın yerini doldurmak için Inter'den Asllani

Pessina, Juric'in de doğruladığı üzere eski Milan ve Atalanta oyuncusunu uzun süre sahalardan uzak tutacak bir diz problemi yaşadı. Marco Barzaghi'nin aktardığına göre Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani, tam da bu saatlerde Brianza ekibine önerildi.

2002 doğumlu oyuncu uzun süredir zaten Inter'den ayrılmaya yakın ve orta saha için düşük maliyetli bir çözüm de olabilir. Inter, bonservis değerlendirmesi olarak 10/15 milyon ევრодан az istemiyor, ancak ligde kalınması halinde satın alma opsiyonlu/zorunlu bir kiralık transferin de önü açılabilir.