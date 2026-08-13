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cm grafica asllani inter torino 2026
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Monza: Napoli'den Ngonge için görüşmeler sürüyor. Pessina'nın yerini doldurmak için Inter'den Asllani

Inter
SSC Napoli
Monza
C. Ngonge
K. Asllani

Brianza ekibi transfer piyasasında harekete geçti: Hücumda Napoli'nin kanat oyuncusu beğeniliyor ve Pessina'nın sakatlığının ardından Arnavut orta sahanın adı yeniden gündeme geldi

Matteo Pessina’nın sakatlığı, Monza kaptanını uzun süre sahalardan uzak tutacak olması nedeniyle, Brianza ekibini şu ana kadar üzerinde çalıştığı mevkilerden farklı bir rol için yeniden transfer piyasasına yöneltiyor.

Kulüp, Ivan Juric’in seçtiği liderin yerini doldurabilecek bir orta saha oyuncusu arayışına geri döndü ve değerlendirilen isimler arasında, Inter’den ayrılması beklenen Kristjan Asllani de yeniden yer aldı. Hücum hattı için ise Monza, Massimiliano Allegri’nin projesinin dışında kalan kanat oyuncusu Cyril Ngonge hakkında Napoli’den bilgi istedi.


  • Idea Asllani

    Pessina, Juric'in de doğruladığı üzere eski Milan ve Atalanta oyuncusunu uzun süre sahalardan uzak tutacak bir diz problemi yaşadı. Marco Barzaghi'nin aktardığına göre Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani, tam da bu saatlerde Brianza ekibine önerildi.

    2002 doğumlu oyuncu uzun süredir zaten Inter'den ayrılmaya yakın ve orta saha için düşük maliyetli bir çözüm de olabilir. Inter, bonservis değerlendirmesi olarak 10/15 milyon ევრодан az istemiyor, ancak ligde kalınması halinde satın alma opsiyonlu/zorunlu bir kiralık transferin de önü açılabilir.

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  • Ngonge için anket

    Ancak mesele sadece orta saha değil; Alfredo Pedullà'nın aktardığına göre Monza, Cyril Ngonge için Napoli'den transfer konusunda bilgi istedi. 2000 doğumlu kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Torino ile Espanyol arasında bölünmüş bir dönem geçirdi.

    Belçikalı oyuncu, Ocak 2024'te Verona'dan yaklaşık 20 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu ve Allegri'nin planları arasında yer almıyor. Kendisine çok daha fazla süre verebilecek bir İtalyan kulübüne dönmek, onun için bir yeniden başlangıç noktası olabilir.



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