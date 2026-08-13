Monza: Napoli'den Ngonge için görüşmeler sürüyor. Pessina'nın yerini doldurmak için Inter'den Asllani

Matteo Pessina’nın sakatlığı, Monza kaptanını uzun süre sahalardan uzak tutacak olması nedeniyle, Brianza ekibini şu ana kadar üzerinde çalıştığı mevkilerden farklı bir rol için yeniden transfer piyasasına yöneltiyor.
Kulüp, Ivan Juric’in seçtiği liderin yerini doldurabilecek bir orta saha oyuncusu arayışına geri döndü ve değerlendirilen isimler arasında, Inter’den ayrılması beklenen Kristjan Asllani de yeniden yer aldı. Hücum hattı için ise Monza, Massimiliano Allegri’nin projesinin dışında kalan kanat oyuncusu Cyril Ngonge hakkında Napoli’den bilgi istedi.