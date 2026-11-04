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cm grafica zhegrova juventus
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Montero: "Zhegrova Brezilyalı tarzı bir oyuncu, ben onu böyle durdururdum"

Juventus
Serie A
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AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV

Paolo Montero, eski Juventus savunmacısı ve eski teknik direktörü, Tuttosport'a verdiği röportajda Juventus'un mevcut takımı hakkında konuştu: "Hedefi ve nedeni anlamak gerek. Bu Juventus'un kafasında bunlar net mi? Umarım öyledir, öyle olmasını diliyorum. O hafta çok iyi oyuncularla tanıştım, bana karşı iyi davrandılar. Locatelli, Bremer... Cambiaso daha çekingendi ama onlarla konuşuyordum."

"Spalletti mi? Takım onu takip ediyor. Mesele buna inanmak. Değişmemek gerektiğine katılıyorum ama bazı anlarda yüzde 100'ümüzü vermezsek bu yeterli olmaz. Hepimiz daha fazlasını vermeliyiz. Oyuncular, durumun bir anda değişebileceğini düşünmeli: Üç-dört maç kazanırsın ve kendini orada bulursun. Buna inanmak gerek, biz Juventus'uz. Uruguay'da dediğimiz gibi herkesin üst direğe yapıştığı 'yarasa taktiği'yle oynamaktansa 5-0 kaybetmeyi tercih ederim. Biz Juventus'uz, çıkıp mücadelemizi verelim. Stadyumun etkisi oluyor mu? Bazen evet, sahada bunu hissediyorsun. Bazı anlarda takımın yanında olmak gerekir; yoksa sadece kazanırken onun yanında yer almak çok kolay."

  • "Zhegrova? Beğeniyorum. Brezilyalı tarzı bir oyuncu. Artık her oyuna girişinde aldığı süreyi artırmalı. Onu Fransa'da izledim… Sabırlı olmak gerek. Zidane Torino'ya geldiğinde Juventus, ocak ayında onu göndermek istiyordu. Sonra neye dönüştüğüne bakın. Değişikliklere uyum sağlamak kolay değil, forma ağır geliyor. Her şeyi hemen istiyoruz ve Juventus'un her gün kazanması gerekiyor. Zhegrova üzerime gelseydi mi? Zor olurdu; üzerinize geldiğinde işiniz zorlaşıyor. Her zaman oyuncuya değil, topa bakmak gerekir. Böyle yaparsanız bazen topu kaparsınız… Kapamazsanız da oyuncuyu geçirmezsiniz".

    "Yıldız mı? Onun kafa yapısı… Next döneminde bile belli oluyordu. Yetenek doğuştan gelir ama baskıya dayanabilmek de bir yetenektir. Alajbegovic, Yıldız gibi mi? Onu kişisel olarak tanımıyorum. Bugün bence asıl farkı yaratan kafa yapısı ve etrafınızdaki ortam. Yıldız'ın güzel bir ailesi var. Yakın çevrenizde güçlü bir destek olduğunda… Biraz soyunma odası gibi".

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Gelecek maçlar
AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV