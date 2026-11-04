Montero: "Zhegrova Brezilyalı tarzı bir oyuncu, ben onu böyle durdururdum"

Gelecek maçlar AZ Ligi Europa 15:00 JUV

Paolo Montero, eski Juventus savunmacısı ve eski teknik direktörü, Tuttosport'a verdiği röportajda Juventus'un mevcut takımı hakkında konuştu: "Hedefi ve nedeni anlamak gerek. Bu Juventus'un kafasında bunlar net mi? Umarım öyledir, öyle olmasını diliyorum. O hafta çok iyi oyuncularla tanıştım, bana karşı iyi davrandılar. Locatelli, Bremer... Cambiaso daha çekingendi ama onlarla konuşuyordum."

"Spalletti mi? Takım onu takip ediyor. Mesele buna inanmak. Değişmemek gerektiğine katılıyorum ama bazı anlarda yüzde 100'ümüzü vermezsek bu yeterli olmaz. Hepimiz daha fazlasını vermeliyiz. Oyuncular, durumun bir anda değişebileceğini düşünmeli: Üç-dört maç kazanırsın ve kendini orada bulursun. Buna inanmak gerek, biz Juventus'uz. Uruguay'da dediğimiz gibi herkesin üst direğe yapıştığı 'yarasa taktiği'yle oynamaktansa 5-0 kaybetmeyi tercih ederim. Biz Juventus'uz, çıkıp mücadelemizi verelim. Stadyumun etkisi oluyor mu? Bazen evet, sahada bunu hissediyorsun. Bazı anlarda takımın yanında olmak gerekir; yoksa sadece kazanırken onun yanında yer almak çok kolay."