Montero: "Yildiz ve Huijsen hayvanlar gibi çalışıyordu"

Paolo Montero, eski Juventus futbolcusu ve kulübün eski teknik direktörü (iki maçlığına), Next Gen ile A takım arasında çalıştırma fırsatı bulduğu Yıldız ve Huijsen hakkında konuştu: "Normalde sahadaki duruşlarını gözlemlerim. Topla ve topsuz nasıl hareket ettiklerine bakarım. Hep Yıldız ve Huijsen örneğini veririm. Pazartesi günü antrenman sahasına girişlerini görmek bile, onların mutlak iki dünya klası olacağını anlamak için yeterliydi" ifadelerini kullandı, Tuttosport'un aktardığına göre.





Eski savunmacı sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğru zihniyete sahiplerdi. Onları antrenmanda hiçbir zaman düşük tempoda görmedim. Ellerinden gelen tüm hırsı ortaya koyuyorlardı. Yetenek doğanın bir armağanıdır ama, inanın bana, bu yetmez. Umut vadeden oyuncuları üst düzey profillere dönüştüren ayırt edici unsur çalışmadır. Ve o ikisi hayvan gibi çalışıyordu. Bir de azımsanmayacak bir kaliteye sahiplerdi".