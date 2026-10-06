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Montero Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Montero: "Yildiz ve Huijsen hayvanlar gibi çalışıyordu"

Juventus
K. Yildiz
D. Huijsen
Serie A

Juventus'un eski savunmacısı ve teknik direktörü, Juventus Next Gen'de yetişen iki oyuncu hakkında konuştu

Paolo Montero, eski Juventus futbolcusu ve kulübün eski teknik direktörü (iki maçlığına), Next Gen ile A takım arasında çalıştırma fırsatı bulduğu Yıldız ve Huijsen hakkında konuştu: "Normalde sahadaki duruşlarını gözlemlerim. Topla ve topsuz nasıl hareket ettiklerine bakarım. Hep Yıldız ve Huijsen örneğini veririm. Pazartesi günü antrenman sahasına girişlerini görmek bile, onların mutlak iki dünya klası olacağını anlamak için yeterliydi" ifadelerini kullandı, Tuttosport'un aktardığına göre.


Eski savunmacı sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğru zihniyete sahiplerdi. Onları antrenmanda hiçbir zaman düşük tempoda görmedim. Ellerinden gelen tüm hırsı ortaya koyuyorlardı. Yetenek doğanın bir armağanıdır ama, inanın bana, bu yetmez. Umut vadeden oyuncuları üst düzey profillere dönüştüren ayırt edici unsur çalışmadır. Ve o ikisi hayvan gibi çalışıyordu. Bir de azımsanmayacak bir kaliteye sahiplerdi".

  • Ve son olarak: "Bana onlarca soru soruyor ve onlara söyleyeceklerimi her zaman dikkatle dinliyorlardı. Son derece alçakgönüllüydüler. Vinovo’daki sahalardan onları zorla çıkarmak zorunda kaldığım çok olurdu; çünkü duran top çalışmak ya da kendi aralarında küçük oyunlarda kapışmak için kalırlardı. 20 yıl önce bunlar son derece normal davranışlardı. Menotti bana, gençlerin gelişimine yardımcı olmak için antrenörün onları her yolla motive etmeye çalışması gerektiği doğruysa, onların da seni motive etmesi gerektiğini öğretti. Ve onlar bunu fazlasıyla yapıyordu. Onları çalıştırmayı istiyordum".

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