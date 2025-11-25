Getty Images Sport
Mohamed Salah, Liverpool'da eleştirilerin odağında
Salah’ın yaşı artık kendini mi gösteriyor?
2017’de AS Roma’dan Liverpool’a transfer olduğundan beri Salah, Premier League’in en iyi oyuncularından biri oldu. Dördü paylaşmalı olmak üzere dört kez Gol Kralı ödülünü kazandı ve iki kez Premier League’de Sezonun Oyuncusu seçildi. 2024-25 sezonunda ise tüm kulvarlarda çıktığı 52 maçta 57 gol katkısı üreterek Liverpool’un İngiliz futbolunun en üst seviyesindeki rekoru egaleyerek 20. kez şampiyon olmasında kilit rol oynadı ve ardından yeni bir sözleşmeyle ödüllendirildi. Ancak bu sezon, Mısırlı yıldızın performansındaki belirgin düşüş yaşının artık etkisini göstermeye başladığı yorumlarını beraberinde getirdi. 33 yaşındaki oyuncu, Liverpool’un Premier League’de oynadığı ilk 12 maçta yalnızca dört gol atabildi ve savunma görevlerini yerine getirmediği gerekçesiyle eleştirildi.
- (C)Getty Images
“Bu sezon sahaya kardeşi çıkmış gibi”
talkSPORT’a konuşan eski Liverpool yıldızı Graeme Souness şöyle dedi: “Ne kadar vaktimiz var? Gerçek bir süperstar oldu. Salah hakkında söyleyebileceğim en güzel şey şu: Son yedi yılda takımın başvurduğu ilk isim oydu. Tüm zamanların Liverpool ilk on birini yapacak olsanız, yazacağınız ilk isimlerden biridir. Bence bu sezon sahaya çıkan sanki onun kardeşi.”
Souness sözlerine şöyle devam etti: “Ben o Community Shield maçında bir olay gördüm, ufak sinyallere bakıyordum. Crystal Palace maçında, bir pozisyonda sırtı taça dönükken top sola doğru, sol beke gidiyordu ve Salah oraya rahatlıkla gidebilirdi. Kazanamayacak belki, çünkü hava toplarında çok güçlü biri değil, ama en azından gider, bek için işleri biraz zorlaştırırdı. Hiçbir çaba göstermedi, o mücadeleye girmeye kalkmadı. O an düşündüm: O, bunu hiç…”
Liverpool'un zayıf halkası
Geçen ay Liverpool’un Chelsea’ye 2-1 yenilmesinin ardından, Chelsea’li savunmacı Marc Cucurella, Liverpool’daki önemli bir zayıflığa dikkat çekerek şöyle söyledi: “(Onların sağ tarafından) sürekli hücum etmeye çalıştık çünkü Salah’ın her zaman hücuma ve kontra atağa hazır olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bunu çalıştık; teknik direktörümüz de bize boşluğun orada olabileceğini söyledi. Son dakikada bunu gördük.”
“Evet, bence onların oyun tarzı Salah’ın sürekli hücuma hazır olması üzerine kurulu, bu yüzden biz de buna hazırlık yaptık. Eğer ortaları hızlı ve sert şekilde yaparsak bizim için avantajlı olacağını düşündük. Bu doğrultuda hareket ettik ve bugün işe yaradı; maçı bu şekilde kazanabildik.”
- Getty
Carragher’dan Salah’a çağrı: ‘Takım adına konuş’
Liverpool’un cumartesi günü Nottingham Forest karşısında aldığı 3-0’lık utanç verici yenilgi sonrası, takım ligde 12. sıraya düşerken, eski Liverpool savunmacısı Jamie Carragher da eleştirilerini sakınmadı. Monday Night Football’da şöyle dedi: “Ben Salah’ı sadece maçın adamı seçildiğinde ya da yeni bir sözleşmeye ihtiyacı olduğunda konuşurken duyuyorum. Mo Salah’ın bir lider olarak, Liverpool’un efsanelerinden biri olarak, çıkıp takım adına konuştuğunu görmek isterim.”
Slot, Çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi’nde PSV’yi konuk edecekleri maçta Liverpool’u yeniden galibiyet yoluna döndürmeyi umuyor. Kırmızılar, dört gün sonra Premier League’de West Ham deplasmanına çıkacak.
Reklam