Mohamed Salah, Liverpool'da eleştirilerin odağında

talkSPORT’a konuşan eski Liverpool yıldızı Graeme Souness şöyle dedi: “Ne kadar vaktimiz var? Gerçek bir süperstar oldu. Salah hakkında söyleyebileceğim en güzel şey şu: Son yedi yılda takımın başvurduğu ilk isim oydu. Tüm zamanların Liverpool ilk on birini yapacak olsanız, yazacağınız ilk isimlerden biridir. Bence bu sezon sahaya çıkan sanki onun kardeşi.”

Souness sözlerine şöyle devam etti: “Ben o Community Shield maçında bir olay gördüm, ufak sinyallere bakıyordum. Crystal Palace maçında, bir pozisyonda sırtı taça dönükken top sola doğru, sol beke gidiyordu ve Salah oraya rahatlıkla gidebilirdi. Kazanamayacak belki, çünkü hava toplarında çok güçlü biri değil, ama en azından gider, bek için işleri biraz zorlaştırırdı. Hiçbir çaba göstermedi, o mücadeleye girmeye kalkmadı. O an düşündüm: O, bunu hiç…”