Mohamed Salah'ı kadro dışı bırakmak için doğru zamanı mı?

Hutchison şöyle konuştu: “Rahatsız edici konuşma, Mo Salah gibi isimler üzerine olacak. Çünkü Ekitike, Isak ve Wirtz’i aynı takımda oynatmanın bir yolu var ama bu, Salah’a yer olmadığı anlamına geliyor. Sol kanatta Kerkez, sağda Bradley kanat beki olabilir. Orta sahada Szoboszlai ve Gravenberch yer alır. Premier League’deki her takım Wirtz, Isak ve Salah’ı kadrosunda görmek ister. Şimdi Slot’un görevi, bu üçlüyü —üstelik Ekitike ile birlikte— aynı 11’e nasıl yerleştireceğini bulmak. Çünkü Wirtz, Isak ve Ekitike için bu kadar para harcayıp sonra onlara ‘forma için savaşın’ diyemezsiniz.”

Hutchison sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık onların hepsinin ilk 11 oyuncusu olması gerekiyor. Ben olsam sezonun geri kalanında üçünü de sürekli oynatır, form yakalamalarını, gol bulmalarını, kimya oluşturmalarını ve takımın ligde yükselmesini sağlardım. Bu büyük bir adım farkındayım ama Liverpool’un gelecekteki takımı bu isimlerden oluşacak. Ben böyle bakıyorum. Yani rahatsız edici konuşma, Mo Salah’ın artık bu takıma nasıl ve neden sığmadığı üzerine olacak. Belki Afrika Uluslar Kupası, bunu denemek için doğru zaman olabilir!”