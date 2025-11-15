Getty Images Sport
Mohamed Salah'ı kadro dışı bırakmak için doğru zamanı mı?
Kötü sezona giriş Liverpool’u sarstı
Liverpool’un sezona kötü başlamasında, Mohamed Salah’ın azalan üretkenliği ile Florian Wirtz ve Alexander Isak gibi yeni hücum oyuncularının beklenen katkıyı verememesi büyük rol oynadı. Salah’ın verimliliği belirgin şekilde düşerken, ceza sahasındaki şut ve dokunuş sayısı neredeyse yarıya indi. Bu tablo, uzun yıllardır birlikte oynadığı Trent Alexander-Arnold’ın ayrılığının da etkisiyle daha da ağırlaştı. Öte yandan Wirtz, Premier League’de hâlâ gol ya da asist üretemedi ve İngiliz futbolunun temposuna ile fiziksel yapısına uyum sürecini yaşıyor. Newcastle’dan rekor bir ücretle alınan Isak da sakatlıkların etkisiyle henüz beklenen seviyeye çıkamadı. Hugo Ekitike ise zaman zaman büyük potansiyel gösterse de, parlak başlangıcının ardından istikrarsız bir grafik çizdi. Tüm bunlar Liverpool’un hücum hattında uyum sorununun sürdüğünü gösteriyor. 1991–1994 yılları arasında Liverpool formasıyla 45 lig maçına çıkan Don Hutchison’a göre, Salah’ın geri planda kalması ve yeni transferlere alan açılması artık kaçınılmaz görünüyor.
Hutchison: “Salah hakkında rahatsız edici bir konuşma gerekiyor”
Hutchison şöyle konuştu: “Rahatsız edici konuşma, Mo Salah gibi isimler üzerine olacak. Çünkü Ekitike, Isak ve Wirtz’i aynı takımda oynatmanın bir yolu var ama bu, Salah’a yer olmadığı anlamına geliyor. Sol kanatta Kerkez, sağda Bradley kanat beki olabilir. Orta sahada Szoboszlai ve Gravenberch yer alır. Premier League’deki her takım Wirtz, Isak ve Salah’ı kadrosunda görmek ister. Şimdi Slot’un görevi, bu üçlüyü —üstelik Ekitike ile birlikte— aynı 11’e nasıl yerleştireceğini bulmak. Çünkü Wirtz, Isak ve Ekitike için bu kadar para harcayıp sonra onlara ‘forma için savaşın’ diyemezsiniz.”
Hutchison sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık onların hepsinin ilk 11 oyuncusu olması gerekiyor. Ben olsam sezonun geri kalanında üçünü de sürekli oynatır, form yakalamalarını, gol bulmalarını, kimya oluşturmalarını ve takımın ligde yükselmesini sağlardım. Bu büyük bir adım farkındayım ama Liverpool’un gelecekteki takımı bu isimlerden oluşacak. Ben böyle bakıyorum. Yani rahatsız edici konuşma, Mo Salah’ın artık bu takıma nasıl ve neden sığmadığı üzerine olacak. Belki Afrika Uluslar Kupası, bunu denemek için doğru zaman olabilir!”
Wirtz, United efsanesinden eleştiri aldı
Salah, eleştirilerin odağına giren tek isim değil. Arne Slot yönetimindeki Liverpool’un hücum yapbozu yeni bir boyut kazanırken, Manchester United efsanesi Dwight Yorke, yaz transfer döneminde 116 milyon sterline alınan Florian Wirtz’in takımın en iyi taktik çözümünün önünde engel oluşturduğunu savundu. Yorke şöyle konuştu: “Liverpool’un yaşadığı sorun Wirtz. Transferine ödenen yüksek bonservis nedeniyle bu biraz problem yaratabilir. Ama Slot’un kendisine güvenmesi ve Ekitike ile Isak’ın birlikte gol atıp atamayacağına içgüdüleriyle karar vermesi gerekiyor. Çünkü ikisi de bireysel olarak gol atabilen oyuncular. Birlikte oynadıklarında rakipler için çok daha büyük tehdit olacaklarını düşünürsünüz.”
Çözümler bulmak için zaman daralıyor
Slot’un çözmesi gereken ilk konuların başında, alışılmadık derecede savunma zaafı gösteren Liverpool’un sızdıran defansı ve dengesizleşen orta sahası geliyor. Bir noktada Salah’ın rolünü ve hücum hattındaki sorunları da ele almak zorunda kalacak. Ancak Hollandalı teknik direktörün önünde, Mısırlı yıldızın gelecek ay Afrika Uluslar Kupası’na gidecek olması nedeniyle bir fırsat penceresi açılacak.
