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Diego MoreiraGetty
Gianluca Minchiotti
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Milanlı Moreira: "Hocam benden çok savunma yapmamı istiyor"

Genoa - AC Milan
Genoa
AC Milan
Serie A

Portekizli, Genoa-Milan (1-2) maçının ardından konuştu

Gelecek maçlar
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Serie A

22 Kas 2026

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Diego Moreira, Milan'ın Portekizli kanat oyuncusu. Genoa deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından DAZN mikrofonlarına konuştu: "İkinci golde Ramos'un pası bana mıydı? Bence Gonçalo pası bana vermişti ama Pulisic golü attı. Bu yüzden yine de çok mutluyum."

Ferencvaros'un ardından güzel bir yanıt: "Bu konuda gelişmek için çalışıyoruz. Bir iyi, bir kötü, sonra yine iyi oynayamayız. İstikrar yakalamalıyız. Bu zaman alacak ama başaracağız. Bugün Milan karakter gösterdi, biz de Milan gibi oynadığımızı gösterdik" sözlerini aktardı Milannews.it.

  • Moreira şöyle devam ediyor: "Hocam benden ne istiyor? Çok fazla savunma yapmamı istiyor çünkü bunu yapabileceğimi biliyor ve kendimi geliştirebilirim. Gelişmem gerektiğini biliyorum ama bu, gelişim sürecimin bir parçası".

    Son olarak, Cristiano Ronaldo hakkında, Portekiz milli takımından ayrılan yıldız için şunları söylüyor: "Portekiz için elinden gelen her şeyi yaptığını düşünüyorum. Bu onun kararı ve buna saygı duymalıyız. Bence tüm futbol dünyası onun adına mutlu olmalı. Kariyerinin geri kalanında ona en iyisini diliyorum".

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Gelecek maçlar
SAS

SAS

Serie A

22 Kas 2026

GEN

GEN

MIL

MIL

Serie A

22 Kas 2026

FRC

FRC