Diego Moreira, Milan'ın Portekizli kanat oyuncusu. Genoa deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından DAZN mikrofonlarına konuştu: "İkinci golde Ramos'un pası bana mıydı? Bence Gonçalo pası bana vermişti ama Pulisic golü attı. Bu yüzden yine de çok mutluyum."

Ferencvaros'un ardından güzel bir yanıt: "Bu konuda gelişmek için çalışıyoruz. Bir iyi, bir kötü, sonra yine iyi oynayamayız. İstikrar yakalamalıyız. Bu zaman alacak ama başaracağız. Bugün Milan karakter gösterdi, biz de Milan gibi oynadığımızı gösterdik" sözlerini aktardı Milannews.it.