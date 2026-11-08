Milan 5-1'lik skorla AlbinoLeffe'yi 2026/27 Primavera 1 sezonunun 10. haftasında Ibrahimović'in iki, Balentien, Anastasio ve Zaramella'nın birer golü sayesinde mağlup etti. İtalya Kupası da hesaba katıldığında bu, Milan'ın üst üste üçüncü galibiyeti oldu. Ayrıca takım, geçen hafta Monza karşısında olduğu gibi bir kez daha beş gol attı. Bu galibiyetle Milan'ın puanı 21'e yükseldi. Puan tablosunda rakiplerine göre hâlâ bir maç eksiği bulunuyor.
Monzello'da olduğu gibi dört farklı futbolcu gol attı. İki maçın ortak noktası Zaramella ve Anastasio oldu. Anastasio, Cagliari, Fiorentina ve Monza karşısında attığı gollerin ardından ligde üst üste dördüncü golünü kaydetti. Diğer iki isim ise Renna'nın geçen haftaya göre ilk 11'de yaptığı değişikliklerdi: Balentien, bu sezon Primavera'daki ilk golünü atarken Ibrahimović, Milan formasıyla ilk iki golünü kaydetti. 11. haftada Milan, 22 Kasım'da Roma'da lider ve hâlâ yenilgisiz Lazio'ya konuk olacak. AcMilan.com'da, "Çok zorlu bir karşılaşma olacak ancak bu maça gereken motivasyonla çıkıyoruz" ifadeleri yer aldı.