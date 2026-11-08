Vincent Ibrahimovic, Zlatan’ın ikinci çocuğu ve Milan Primavera formasıyla attığı iki golle günün öne çıkan ismi oldu. Albinoleffe karşısında 5-1 kazanılan maçın ardından konuşan Ibrahimovic’in sözleri şöyle:

Bugün kazanmak ne kadar önemliydi?

"Her maç önemli çünkü her maç üç puan değerinde. Bugün o üç puanı aldık, daha iyisini yapamazdık."

Böylesine yoğun bir maçı ne kadar zamandır bekliyordun? Bir de attığın iki güzel gol var.

"Hafta boyunca bunun için çalıştım, sahada ortaya koyduğumuz da buydu. Sonuçta gol atan sadece ben değilim; asistleri yapan takım arkadaşlarım da var. Onlar da önemli. Bu an için çok çalıştım ve bunu bekliyordum."

Bu takım nereye kadar gidebilir?

"Bence her şeyi kazanırız. Konsantre olmalıyız ama iyi çalışıyoruz ve son üç maçımızı kazandık. Aynı şekilde güçlü biçimde devam etmeliyiz."