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AC MIlan v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
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Milan Primavera'da Ibrahimovic Jr.'dan şov: İki gol ve Zlatan'a mesaj: "Her şeyi kazanabiliriz"

Serie A
AC Milan

Primavera beş gol daha attı: AlbinoLeffe'yi mağlup etti. AC Milan, PUMA House of Football'da maça hükmederek 5-1 kazandı.

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MIL

Serie A

22 Kas 2026

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Milan 5-1'lik skorla AlbinoLeffe'yi 2026/27 Primavera 1 sezonunun 10. haftasında Ibrahimović'in iki, Balentien, Anastasio ve Zaramella'nın birer golü sayesinde mağlup etti. İtalya Kupası da hesaba katıldığında bu, Milan'ın üst üste üçüncü galibiyeti oldu. Ayrıca takım, geçen hafta Monza karşısında olduğu gibi bir kez daha beş gol attı. Bu galibiyetle Milan'ın puanı 21'e yükseldi. Puan tablosunda rakiplerine göre hâlâ bir maç eksiği bulunuyor.

Monzello'da olduğu gibi dört farklı futbolcu gol attı. İki maçın ortak noktası Zaramella ve Anastasio oldu. Anastasio, Cagliari, Fiorentina ve Monza karşısında attığı gollerin ardından ligde üst üste dördüncü golünü kaydetti. Diğer iki isim ise Renna'nın geçen haftaya göre ilk 11'de yaptığı değişikliklerdi: Balentien, bu sezon Primavera'daki ilk golünü atarken Ibrahimović, Milan formasıyla ilk iki golünü kaydetti. 11. haftada Milan, 22 Kasım'da Roma'da lider ve hâlâ yenilgisiz Lazio'ya konuk olacak. AcMilan.com'da, "Çok zorlu bir karşılaşma olacak ancak bu maça gereken motivasyonla çıkıyoruz" ifadeleri yer aldı.

  • Baba Zlatan gibi

    Vincent Ibrahimovic, Zlatan’ın ikinci çocuğu ve Milan Primavera formasıyla attığı iki golle günün öne çıkan ismi oldu. Albinoleffe karşısında 5-1 kazanılan maçın ardından konuşan Ibrahimovic’in sözleri şöyle:

    Bugün kazanmak ne kadar önemliydi?

    "Her maç önemli çünkü her maç üç puan değerinde. Bugün o üç puanı aldık, daha iyisini yapamazdık."

    Böylesine yoğun bir maçı ne kadar zamandır bekliyordun? Bir de attığın iki güzel gol var.

    "Hafta boyunca bunun için çalıştım, sahada ortaya koyduğumuz da buydu. Sonuçta gol atan sadece ben değilim; asistleri yapan takım arkadaşlarım da var. Onlar da önemli. Bu an için çok çalıştım ve bunu bekliyordum."

    Bu takım nereye kadar gidebilir?

    "Bence her şeyi kazanırız. Konsantre olmalıyız ama iyi çalışıyoruz ve son üç maçımızı kazandık. Aynı şekilde güçlü biçimde devam etmeliyiz."

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Gelecek maçlar
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Serie A

22 Kas 2026

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