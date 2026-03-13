Milan neden Goretzka'yı istiyor: maaşı, rakipler ve menajeriyle görüşmeler

Milano'nun iki takımı da durumu değerlendirip bir sonraki hamlelerini planlıyor; şu an itibarıyla olası bir transfer görüşmesinin önündeki engel, Goretzka ve menajerinin maddi talepleri olabilir: 7 milyon avroluk net maaş – ki bu, Bayern Münih'te şu anda kazandığı maaşla aşağı yukarı aynı – sözleşme imzalandığında 8 ila 10 milyon avroluk bonus ve menajer komisyonu. Özellikle bedelsiz transfer olacak bir oyuncu için önemli bir yatırım; transferin toplam maliyeti 20 milyon avroya yaklaşabilir.