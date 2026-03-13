Sezon sonunda Leon Goretzka ile Bayern Münih'in yolları ayrılacak; 1995 doğumlu oyuncunun sözleşmesi önümüzdeki Haziran ayında sona eriyor ve Alman kulübü, oyuncunun bedelsiz olarak ayrılacağını şimdiden duyurdu. Dolayısıyla transfer piyasasını yakından takip etmek gerekiyor, çünkü bu kadar önemli bir oyuncunun bedelsiz ayrılması, yaz transfer döneminde birçok kulüp için uygun maliyetli bir fırsat haline gelebilir. Orta saha oyuncusuna ilgi gösteren kulüpler arasında, menajer ekibiyle temasa geçen Milan da bulunuyor.
Milan neden Goretzka'yı istiyor: maaşı, rakipler ve menajeriyle görüşmeler
GORETZKA'NIN FİKRİ
Goretzka'nın bedelsiz transferi, yaz transfer dönemi için önemli bir fırsat haline geliyor. Milan, onu 2026/27 sezonunda orta saha için olası bir takviye olarak belirledi ve geçen yaz Luka Modric'i Rossoneri'ye getiren transferin benzerini gerçekleştirmeyi planlıyor: Bu transfer, orta sahaya deneyim ve kalite katacak, soyunma odasına kişilik ve liderlik getirecektir. Oyuncu için büyük bir rekabet var; Inter ve Arsenal'in başı çektiği yabancı kulüpler de oyuncuyu beğeniyor.
GORETZKA TRANSFERİNİN RAKAMLARI
Milano'nun iki takımı da durumu değerlendirip bir sonraki hamlelerini planlıyor; şu an itibarıyla olası bir transfer görüşmesinin önündeki engel, Goretzka ve menajerinin maddi talepleri olabilir: 7 milyon avroluk net maaş – ki bu, Bayern Münih'te şu anda kazandığı maaşla aşağı yukarı aynı – sözleşme imzalandığında 8 ila 10 milyon avroluk bonus ve menajer komisyonu. Özellikle bedelsiz transfer olacak bir oyuncu için önemli bir yatırım; transferin toplam maliyeti 20 milyon avroya yaklaşabilir.