Milan-Lecce, Serie A 2026/2027'nin 5. haftasını kapatıyor. San Siro'da saat 20.45'ten itibaren, farklı dönemlerden geçen iki takım karşı karşıya geliyor. Milan, lig ve Avrupa Ligi'nde 4 maçtır kazanamıyor ve son olarak Avrupa'da Benfica karşısında ağır bir yenilgi aldı. Lecce ise bu başlangıçta ikinci galibiyetini Monza karşısında elde etti ve ligde kalma yolunda yeni puanlar arıyor.







