Milan-Lecce, Serie A 2026/2027'nin 5. haftasını kapatıyor. San Siro'da saat 20.45'ten itibaren, farklı dönemlerden geçen iki takım karşı karşıya geliyor. Milan, lig ve Avrupa Ligi'nde 4 maçtır kazanamıyor ve son olarak Avrupa'da Benfica karşısında ağır bir yenilgi aldı. Lecce ise bu başlangıçta ikinci galibiyetini Monza karşısında elde etti ve ligde kalma yolunda yeni puanlar arıyor.
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Çeviri:
Milan-Lecce CANLI, saat 20.45’te: Muhtemel 11’lere dair son gelişmeler
Milan-Lecce: Muhtemel 11'ler ve maç bilgileri
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. Teknik direktör: Amorim
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro. Teknik direktör: Di Francesco
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