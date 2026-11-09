Sezona çok iyi başlaması, Gila'nın De La Fuente'yi kendisini dünya şampiyonu İspanya'nın kadrosuna almaya ikna etmesine yetmedi. Ancak 2000 doğumlu oyuncu, İspanya teknik ekibinin takip ettiği isimlerden biri olmaya devam ediyor.

En dikkat çekici durum De Winter'ınki: Belçika'nın çağrısına yanıt vermemeyi tercih etmesi, Van Bommel'in sert tepkisine yol açtı. AC Milanlı savunmacı, son Nations League maç döneminde hiç süre alamamasından hoşnut kalmamış ve Milanello'da kalarak Amorim yönetiminde çalışmayı tercih etmişti.

Pavlovic Sırbistan kadrosuna çağrıldı ancak kolik sancıları nedeniyle bir haftadır sahalardan uzak kaldığı için önümüzdeki saatlerde millî takım görevinden muaf tutulması bekleniyor.

ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Pochettino ise takımının önümüzdeki maçları için yalnızca Pulisic'i kadroya çağırdı; AC Milan'ın çok yönlü oyuncusu Musah'ı dinlendirdi.