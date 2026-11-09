Uzun zamandır görülmeyen bir heyecan ve seyir zevki sunan Serie A, çeşitli millî takımların maçları nedeniyle yaklaşık 12 gün ara verecek. Bu ara, teknik direktörler için önemli bir fırsat: Son bir ayda, bir haftaya üç maçın da sığdığı fikstür yüzünden yeterince yapamadıkları saha çalışmalarına zaman ayırabilecek ve oyuncularının kondisyonunu artırabilecekler. Amorim de gülümsüyor; üstelik yalnızca Genoa deplasmanındaki güzel galibiyet nedeniyle değil. Portekizli teknik direktör, millî maçlar için verilen bu arada çok sayıda oyuncusuyla çalışma imkânı bulacak.
Milan'da millî takıma gidecekler ve gitmeyecekler: Diawara'ya ilk davet, De Winter'dan Van Bommel'e "hayır"
İtalya Millî Takımı'na kim gitmiyor?
Sezona çok iyi başlaması, Gila'nın De La Fuente'yi kendisini dünya şampiyonu İspanya'nın kadrosuna almaya ikna etmesine yetmedi. Ancak 2000 doğumlu oyuncu, İspanya teknik ekibinin takip ettiği isimlerden biri olmaya devam ediyor.
En dikkat çekici durum De Winter'ınki: Belçika'nın çağrısına yanıt vermemeyi tercih etmesi, Van Bommel'in sert tepkisine yol açtı. AC Milanlı savunmacı, son Nations League maç döneminde hiç süre alamamasından hoşnut kalmamış ve Milanello'da kalarak Amorim yönetiminde çalışmayı tercih etmişti.
Pavlovic Sırbistan kadrosuna çağrıldı ancak kolik sancıları nedeniyle bir haftadır sahalardan uzak kaldığı için önümüzdeki saatlerde millî takım görevinden muaf tutulması bekleniyor.
ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Pochettino ise takımının önümüzdeki maçları için yalnızca Pulisic'i kadroya çağırdı; AC Milan'ın çok yönlü oyuncusu Musah'ı dinlendirdi.
İLK KEZ
Milan'ın genç ve yetenekli savunmacısı Diawara için altın dönem: Son bir ayda sergilediği etkileyici performansların ve Inter derbisine ilk 11'de başlamasının ardından Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'na ilk kez davet edildi. Eski Troyes oyuncusu, hazırlık maçında arkadaşları Baldini tarafından 21 Yaş Altı Milli Takımı'na çağrılan Bartesaghi ve Camarda'ya karşı oynayacak. Comotto ise 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın çağrısına yanıt verecek. Sürpriz isim Cisse de Belçika ve Fransa'ya karşı oynanacak belirleyici Nations League maçları için Mancini yönetimindeki A Milli Takım'a ilk kez çağrıldı.
Ortalıktaki büyük isimler
Danimarka ve Galler, teknik direktör Jesus'un hak ederek ilk 11'in forveti yaptığı Ramos'un formasını giydiği Portekiz'in sıradaki rakipleri olacak. İtalya'mız ve Türkiye ise Milanlı Maignan ve Rabiot'nun formasını giydiği Fransa'nın rakipleri olacak. Doymak bilmeyen Modric, Hırvatistan'a İngiltere ve Çek Cumhuriyeti karşısında liderlik edecek. Jashari ise kötü dönemine rağmen İsviçre kadrosunda tutuldu. Son olarak Estupinan, Ekvador için Muneco Gallardo'nun çağrısına yanıt verecek.
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