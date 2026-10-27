24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-EUR-C3-SALZBURG-MILANAFP
Çeviri:

Milan'da Amorim sürpriz bir hamle düşünüyor: Goncalo Ramos dinlenirken Cisse sahte dokuz numarada

Serie A
AC Milan

Milan'da Amorim, Bologna maçına hazırlanıyor: Hücumda Pulisic ve Cisse

Eksiklerin çok olduğu Milan'de Amorim'in yarınki Bologna maçı ile cumartesi San Siro'daki Inter maçı arasında kadroyu yönetmesi kolay olmayacak. Savunmadaki tercihler neredeyse zorunlu: Udinese karşısında iyi bir performans sergileyen Tomori sağ bekteki yerini koruyacak, Pavlovic ile De Winter ise stoper ikilisini oluşturacak. Tek belirsizlik sol tarafta; Estupinan, genç Fransız Diawara'ya göre forma giymeye daha yakın.

  • Cisse'ye yer

    Udine'de maça yedek başlamasının ardından Cisse, Bologna karşısında forma şansı bulacak. Amorim, Salzburg deplasmanında çok iyi bir performans sergileyen İtalyan yeteneği ilk 11'de sahaya sürecek. Cisse, Avrupa Ligi'ndeki o maçta tarihi bir hat-trick yapmıştı. Catanzaro'nun eski oyuncusunun üstleneceği role ilişkin son belirsizlikler önümüzdeki saatlerde giderilecek.

  • Sahte dokuz

    Haber merkezimizin edindiği bilgilere göre, Amorim, cumartesi günkü derbi öncesinde Ramos'u bir maç dinlendirmeyi değerlendiriyor olabilir. Düşünce, Cisse'yi sahte dokuz olarak oynatmak: Bu, tamamen yeni bir durum sayılmaz çünkü Milan'ın genç yeteneği daha önce hem İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı'yla Polonya'ya karşı hem de Avrupa Ligi'nde Bornemouth'a karşı bu rolde oynamıştı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

28 Eki 2026

BOL

BOL