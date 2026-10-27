Eksiklerin çok olduğu Milan'de Amorim'in yarınki Bologna maçı ile cumartesi San Siro'daki Inter maçı arasında kadroyu yönetmesi kolay olmayacak. Savunmadaki tercihler neredeyse zorunlu: Udinese karşısında iyi bir performans sergileyen Tomori sağ bekteki yerini koruyacak, Pavlovic ile De Winter ise stoper ikilisini oluşturacak. Tek belirsizlik sol tarafta; Estupinan, genç Fransız Diawara'ya göre forma giymeye daha yakın.
Milan'da Amorim sürpriz bir hamle düşünüyor: Goncalo Ramos dinlenirken Cisse sahte dokuz numarada
Cisse'ye yer
Udine'de maça yedek başlamasının ardından Cisse, Bologna karşısında forma şansı bulacak. Amorim, Salzburg deplasmanında çok iyi bir performans sergileyen İtalyan yeteneği ilk 11'de sahaya sürecek. Cisse, Avrupa Ligi'ndeki o maçta tarihi bir hat-trick yapmıştı. Catanzaro'nun eski oyuncusunun üstleneceği role ilişkin son belirsizlikler önümüzdeki saatlerde giderilecek.
Sahte dokuz
Haber merkezimizin edindiği bilgilere göre, Amorim, cumartesi günkü derbi öncesinde Ramos'u bir maç dinlendirmeyi değerlendiriyor olabilir. Düşünce, Cisse'yi sahte dokuz olarak oynatmak: Bu, tamamen yeni bir durum sayılmaz çünkü Milan'ın genç yeteneği daha önce hem İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı'yla Polonya'ya karşı hem de Avrupa Ligi'nde Bornemouth'a karşı bu rolde oynamıştı.
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