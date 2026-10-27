Haber merkezimizin edindiği bilgilere göre, Amorim, cumartesi günkü derbi öncesinde Ramos'u bir maç dinlendirmeyi değerlendiriyor olabilir. Düşünce, Cisse'yi sahte dokuz olarak oynatmak: Bu, tamamen yeni bir durum sayılmaz çünkü Milan'ın genç yeteneği daha önce hem İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı'yla Polonya'ya karşı hem de Avrupa Ligi'nde Bornemouth'a karşı bu rolde oynamıştı.