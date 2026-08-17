Milan-Como: Ricci için doğrudan temaslar

Como için gündemde olan tek hamle Moise Kean değil. Cesc Fabregas'ın kulübü, İspanyol teknik adama hem ligde kendisini teyit edecek hem de Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir izlenim bırakacak son derece rekabetçi bir kadro sunmak için son hamlelerini yapmaya çalışıyor.

Forvet hattı elbette öncelik ve Fiorentina'nın İtalyan golcüsü somut bir ihtimal oluşturuyor. Ancak ayrıca ve özellikle Avrupa listeleri meselesi nedeniyle, resmen Milan'dan ayrılma aşamasında olmayan, ancak gidebilecekSamuele Ricci'nin adı da gündeme gelmeye başlıyor.



