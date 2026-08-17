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Emanuele Tramacere

Çeviri:

Milan-Como: Ricci için doğrudan temaslar

AC Milan
Como
Serie A
S. Ricci

İtalyan orta saha oyuncusu, Fabregas'ın radarında.

Como için gündemde olan tek hamle Moise Kean değil. Cesc Fabregas'ın kulübü, İspanyol teknik adama hem ligde kendisini teyit edecek hem de Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir izlenim bırakacak son derece rekabetçi bir kadro sunmak için son hamlelerini yapmaya çalışıyor.

Forvet hattı elbette öncelik ve Fiorentina'nın İtalyan golcüsü somut bir ihtimal oluşturuyor. Ancak ayrıca ve özellikle Avrupa listeleri meselesi nedeniyle, resmen Milan'dan ayrılma aşamasında olmayan, ancak gidebilecekSamuele Ricci'nin adı da gündeme gelmeye başlıyor.


  • İlk tercih değil, Ricci düşünüyor

    Ruben Amorim, mevcut döneminde onu gönderilecekler arasına koymadı ama Ricci, Modric, Rabiot, Jashari ve elbette Loftus-Cheek’in gerisinden başlıyor; transferden bir şey daha gelmesi ihtimali de var.

    Empoli ve Torino’nun eski oyuncusu, Milan’daki ilk sezonunda etkileyici bir performans sergileyemediğinin farkında ve bu nedenle çocukluğundan beri taraftarı olduğu takımın formasını giyme hayaline sadece 1 yıl ve sonuç alamadan veda etmek istemiyor. Ancak bugün, genç oyunculara süre veren ve onları uluslararası düzeyde de değerli hale getiren Como gibi bir kulübe transfer olma ihtimalini değerlendirmeye başladı.

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    Bugün de Ricci’nin menajerinin, Como kulübüyle olan çok iyi ilişkileri sayesinde yürüttüğü arabuluculuk çalışmasıyla taraflar arasında yeni doğrudan temaslar gerçekleşti. Milan, ayrılık ihtimaline kapıyı kapatmadı ancak oyuncuyu yalnızca bir yıl önce Torino’dan yaklaşık 23 milyon euroya aldı ve onu ucuza bırakamaz, bırakmak da istemiyor.

    Como için ise, daha önce de belirtildiği gibi, bu durum Uefa listelerinin oluşturulması açısından da önemli olabilir; zira İtalya’da yetişen oyuncular (Kean de buna dahil, tıpkı daha önce Como forması giyen Liberali gibi) nihai listede ayrı bir kontenjanı doldurabiliyor.

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