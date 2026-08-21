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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Milan, Baresi’nin anısına formaya “6 sonsuza dek” arması

AC Milan
Serie A

2026-27 sezonu boyunca AC Milan’ın tüm takımları tarafından sol kolda giyilecek

Geçtiğimiz 31 Temmuz'da 66 yaşında hayatını kaybeden Franco Baresi, efsanevi Milan kaptanının anısına. “6 per sempre” adlı anma arması, 2026/27 sezonu boyunca Milan A Takımı, Milan Futuro ve Primavera takımları tarafından taşınacak.


Milan açıklamasında da belirtildiği üzere, bu adama doğrudan Milan taraftarlarının kalbinden geldi. “6 per sempre” ifadesini oluşturan karakterlerin her biri, onun vefatının hemen ardından Casa Milan'da sergilenen deftere el yazısıyla yazılan çok sayıdaki mesaj arasından seçildi. Arma, formanın sol koluna uygulanacak; tam da Franco'nun 1982'den 1997'ye kadar 700'den fazla maçta kaptanlık bandını taktığı kola.


  • Yama ilk kez 22 Ağustos Cumartesi günü, PUMA House of Football’da Como Women’a karşı oynanacak Serie A Women’s Cup maçında kullanılacak; A takım erkekler ise onu ilk kez 23 Ağustos Pazar günü Torino deplasmanında giyecek. Uygulama, resmî 2026/27 forması satın alan tüm taraftarlar için AC Milan Store’larda ücretsiz olacak.

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