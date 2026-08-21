Geçtiğimiz 31 Temmuz'da 66 yaşında hayatını kaybeden Franco Baresi, efsanevi Milan kaptanının anısına. “6 per sempre” adlı anma arması, 2026/27 sezonu boyunca Milan A Takımı, Milan Futuro ve Primavera takımları tarafından taşınacak.





Milan açıklamasında da belirtildiği üzere, bu adama doğrudan Milan taraftarlarının kalbinden geldi. “6 per sempre” ifadesini oluşturan karakterlerin her biri, onun vefatının hemen ardından Casa Milan'da sergilenen deftere el yazısıyla yazılan çok sayıdaki mesaj arasından seçildi. Arma, formanın sol koluna uygulanacak; tam da Franco'nun 1982'den 1997'ye kadar 700'den fazla maçta kaptanlık bandını taktığı kola.



