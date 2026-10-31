Cesaret ve fikirler karşılığını verir. Belki her zaman hemen değil ama uzun vadede mutlaka. Amorim, oyuncularının geçmişine ya da kimliklerindeki yaşa değil, Milanello'da günbegün gördüklerine bakıyor. Bu yüzden 20 yaşındaki Diawara'ya forma ve güven verdi. Diawara, Gila ile birlikte Inter'in kanatlardaki hücum gücünü sınırlamayı başardı. Inter yalnızca bir kez ortayla tehlike yarattı; o pozisyonda da olağanüstü bir performans sergileyen Maignan, Spence'e geçit vermedi.

Alışılagelmiş iki kişilik orta saha yerine Musah'nın da yer aldığı üçlü bir orta saha kurma fikri, pas kanallarını ve Calhanoglu'nun kullanabileceği alanı kapattı. Eski Atalanta oyuncusu Musah, sürekli onun yakınındaydı. Musah'ya verilen taktik görevin bir başka yönü daha vardı: Modric'in arkasını kollayarak oyun ve gol fırsatları yaratmak için daha serbestçe açılmasını sağlamak.

Futbolda farkı, oyunlarıyla maçların sonucunu belirleyen yetenekli oyuncular yaratır. Milan'da da böyle iki oyuncu var: Rabiot ve Moreira. Milan, onları topsuz geçişlerde aşırı görev yükünden kurtararak ikisinden de yararlandı. İkilinin saha içindeki ve dışındaki uyumu, Milan taraftarını hem eğlendirdi hem de sevindirdi. Cardinale de tribünde takımı coşkuyla alkışlıyordu: Milan seviye atlayabilir.