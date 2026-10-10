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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
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Mikel Arteta'dan dev Kai Havertz kararı: Arsenal, Leeds maçı için ilk 11'ini üç sakatlık dönüşüyle açıkladı

Arsenal
Premier Lig
Arsenal - Leeds United
Leeds United
M. Arteta
K. Havertz

Mikel Arteta, Arsenal'ın Leeds United ile oynayacağı Premier League maçında kadro tercihlerine ilişkin birkaç önemli karar aldı. Kilit yıldızlar, milli ara sonrası yaşanan sakatlık endişelerinin ardından doğrudan ilk 11'e geri döndü.

  • Fiziksel durumlarına ilişkin endişelere rağmen üçlü ilk 11'de başladı

    Arteta, Arsenal'ın Leeds United ile oynayacağı Premier League karşılaşmasında ilk 11'de Kai Havertz, Declan Rice ve Ezri Konsa'ya yer verdi. Bu karar, son milli ara sırasında yaşanan yaygın sakatlık endişelerinin ardından Arsenal için büyük bir moral oldu.

    Rice, iş yükünü yönetmek için İngiltere kadrosundan çekildi, Havertz ise Almanya'da uyluk arka adalesinden bir sorun yaşadı. Konsa da İngiltere kampından darbe kaynaklı bacak sakatlığı nedeniyle erken ayrıldı ve bu durum, üç oyuncunun da maç öncesinde durumunun belirsiz olmasına yol açtı. Üçlüden hiçbiri perşembe günkü antrenman görüntülerinde yer almadı, ancak Arteta üç oyuncunun da maça ilk düdükten itibaren başlayabilecek kadar hazır olduğuna karar verdi.

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    Arteta dikkatle yönetilen iş yükünü açıkladı

    Arteta, Rice'ın milli takım görevinden dinlendirilmesi kararına değinerek orta sahanın son sezonlardaki dur durak bilmeyen fikstürüne işaret etti. Teknik direktör, kilit oyuncularını formda tutmak için mantıklı bir yönetimin gerekli olduğunu vurguladı.

    "Evet, onu yönetmemiz gerekiyor çünkü Dünya Kupası'ndan döndüğünden beri bazı sorunlar yaşıyor ve son üç yılda oynadığı maç sayısını biliyoruz," dedi Arteta. "Dolayısıyla evet, yapılacak mantıklı şey buydu ve umarım yarın o da hazır olur, onun gibi durumu şüpheli olan bazı diğerleri de."

  • Orta saha ve hücumda büyük kararlar

    Geri dönen üçlüyle birlikte Arteta, sahanın genelinde dikkat çekici birkaç kadro tercihi yaptı. Noni Madueke, Eberechi Eze'nin önünde sol kanatta ilk 11'de yer alırken, Christos Tzolis ise arka adalesindeki problem nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

    Ben White, eski kiralık kulübüne karşı sağ bekte geri dönüyor; genç orta saha oyuncusu Myles Lewis-Skelly ise Bruno Guimaraes'in önünde Rice'la birlikte tercih edildi. Hücumda ise Viktor Gyokeres, İsveç formasıyla dört maçta attığı dört golle etkileyici bir milli aranın ardından yedek kulübesinde başlıyor.

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    İlk 11'ler belli oldu

    Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Madueke; Havertz

    Leeds United (3-4-2-1): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Stach, Okafor; Calvert-Lewin

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