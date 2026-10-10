Arteta, Arsenal'ın Leeds United ile oynayacağı Premier League karşılaşmasında ilk 11'de Kai Havertz, Declan Rice ve Ezri Konsa'ya yer verdi. Bu karar, son milli ara sırasında yaşanan yaygın sakatlık endişelerinin ardından Arsenal için büyük bir moral oldu.

Rice, iş yükünü yönetmek için İngiltere kadrosundan çekildi, Havertz ise Almanya'da uyluk arka adalesinden bir sorun yaşadı. Konsa da İngiltere kampından darbe kaynaklı bacak sakatlığı nedeniyle erken ayrıldı ve bu durum, üç oyuncunun da maç öncesinde durumunun belirsiz olmasına yol açtı. Üçlüden hiçbiri perşembe günkü antrenman görüntülerinde yer almadı, ancak Arteta üç oyuncunun da maça ilk düdükten itibaren başlayabilecek kadar hazır olduğuna karar verdi.