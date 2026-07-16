Fransız kanat oyuncusu Olise, Bavyera’da kalma isteğini kulüp yetkililerine resmen bildirdiği için Bayern taraftarları hep birlikte rahat bir nefes alabilir. Bu kesin açıklama, 24 yaşındaki oyuncunun milli takım arkadaşı Kylian Mbappé ile bir araya gelmek için Madrid’e sansasyonel bir yaz transferi yapmak istediğini iddia eden uluslararası basında yer alan bir dizi habere yanıt niteliğinde geldi.

Sky Sports’a göre Olise, dışarıdan gelen ve giderek artan söylentileri tamamen görmezden geldi ve Bayern yönetimine herhangi bir transfer talebinde bulunmadı. Bunun yerine, Londra doğumlu oyun kurucu, Alman devine olan mutlak bağlılığını bir kez daha teyit etti.



