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Michael Olise, Real Madrid’e transfer olacağına dair söylentiler sürerken, geleceğiyle ilgili nihai kararını Bayern Münih’e bildirdi
Olise, Bayern'de kalmaya kararlı
Fransız kanat oyuncusu Olise, Bavyera’da kalma isteğini kulüp yetkililerine resmen bildirdiği için Bayern taraftarları hep birlikte rahat bir nefes alabilir. Bu kesin açıklama, 24 yaşındaki oyuncunun milli takım arkadaşı Kylian Mbappé ile bir araya gelmek için Madrid’e sansasyonel bir yaz transferi yapmak istediğini iddia eden uluslararası basında yer alan bir dizi habere yanıt niteliğinde geldi.
Sky Sports’a göre Olise, dışarıdan gelen ve giderek artan söylentileri tamamen görmezden geldi ve Bayern yönetimine herhangi bir transfer talebinde bulunmadı. Bunun yerine, Londra doğumlu oyun kurucu, Alman devine olan mutlak bağlılığını bir kez daha teyit etti.
- Getty Images Sport
"Satılamaz" statüsü, devasa bir sözleşme teklifine yol açtı
Bayern yönetimi, Olise’yi her zaman kesinlikle satılamaz bir oyuncu olarak görmüş ve kısa süren transfer söylentileri boyunca son derece sakin bir tutum sergilemiştir. Kanat oyuncusu şu anda Allianz Arena’da 2029 yılına kadar geçerli olan uzun vadeli bir sözleşmeye sahiptir; bu sözleşmede, Bayern’in oyuncunun spor kariyerinin kontrolünü tamamen elinde tutmasını sağlayan, aktif bir serbest kalma maddesi bulunmamaktadır.
Münih yetkilileri, Madrid’den gelen telefonları dikkate almak yerine, bu süperstarı cazip bir erken sözleşme uzatmasıyla ödüllendirmek için aktif olarak hazırlık yapıyor. Önerilen yeni sözleşmede, bu dinamik dripling ustasını anında kulübün en çok kazanan üç oyuncusu arasına yükseltecek büyük bir maaş artışı yer alması bekleniyor.
Bundesliga’daki çarpıcı istatistikler, Madrid’in ilgisini çekiyor
Madrid’in Olise’ye gösterdiği yoğun ilgi, Fransız oyuncunun Almanya’ya geldiğinden bu yana sergilediği kesinlikle hayret verici bireysel performansı göz önüne alındığında hiç de şaşırtıcı değil. 2024 yazında Palace’tan büyük yankı uyandıran bir transferin ardından, bu forvet kısa sürede dünya futbolunun en golcü oyuncularından biri haline geldi.
Bavyera devi formasıyla oynadığı 107 resmi maçta Olise, inanılmaz bir şekilde 96 gol katkısı kaydetti. Bu üst düzey istikrar, onu Bayern’in hücum yapısının tartışmasız merkez figürü haline getirdi ve bu durum, kulübün sportif direktörleri için yaz transfer döneminde olası bir satışın kesinlikle söz konusu olamayacağı anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
Fransa'nın yıldız oyuncusu için muhteşem bir Dünya Kupası
Olise’in dünya çapındaki yetenekleri, Fransa’nın Kuzey Amerika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda yarı finale yükselme serüveni sırasında tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Kanat oyuncusu, Didier Deschamps’ın hücum hattının yaratıcı kalbi olarak görev yaptı; turnuva boyunca yedi maçta bir dizi muhteşem performans sergiledi ve beş asist kaydetti.
Her ne kadar sansasyonel oyun kuruculuğu, Les Bleus'un İspanya karşısında yarı finalde yaşadığı yürek burkan elenmeyi önlemeye yetmemiş olsa da, Fransa'nın Cumartesi günü İngiltere ile oynayacağı üçüncülük maçında bronz madalya kazanma şansı hâlâ var.
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