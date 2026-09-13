Carrick'in Noussair Mazraoui'yi seçme seçeneği olmasına rağmen, United bugün ezeli rakibine karşı sol kanatta Dorgu ile devam etmeyi tercih etti. Teknik direktör, Dorgu'nun takıma geldiğinden bu yana genellikle kanat oyuncusu olarak görev yapmasına rağmen bu rolde fazlasıyla yeterli olduğunu belirterek taktik değişikliğine olan inancını yineledi. Kararı daha da açıklayan Carrick, "Orada kesinlikle oynayabilir. Bunu yaptı, buna hiç şüphe yok. Burada oturup bunu yapamayacağını söylemiyorum. Ben buraya geldiğimden beri mesele sadece bizim oynama şeklimiz" dedi. Bu arada Cunha yine hücum hattına liderlik ederken, Benjamin Sesko ilk 11'de kendine yer bulamadı.