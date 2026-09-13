Getty Images Sport
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Michael Carrick, Luke Shaw'un yokluğunu açıkladı; Patrick Dorgu, Manchester derbisinde United adına ilk 11'de başladı
Shaw derbi maçını kaçırıyor
Shaw, geçen hafta sonu Everton ile berabere biten maçta bir darbe aldı ve üç maçta aldığı dokuz puanla güne zirvede başlayan Manchester City karşısındaki kritik mücadeleye yetişemedi. United ise bir galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilginin ardından sadece dört puandaydı. Carrick, bugün maçın başlama vuruşu öncesinde Sky Sports'a konuşurken savunma oyuncusunun maç kadrosuna girme şansını kıl payı kaçırdığını açıkladı. Durumu detaylandıran Carrick, "Yakındı, çok yakındı, ama tam olarak hazır değildi" dedikten sonra, "Çok küçük bir şey ama ne yazık ki bugün için yeterli değil" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Dorgu bir kez daha sahnede
Shaw'un yokluğunda Dorgu, Lecce'den 25 milyon £ karşılığında transfer olduktan sonra sadece ikinci kez sol bekte görev aldı. Danimarka milli oyuncusu, perşembe günü Sabah FK'ya karşı Şampiyonlar Ligi'nde alınan 4-0'lık galibiyette bu rolde çok etkiliydi ve Matheus Cunha'ya asist yaptı. Carrick, ilk düdükten önce Dorgu'ya tam güven duyduğunu dile getirerek şöyle konuştu: "Pat iyi bir oyuncu, daha önce de orada oynadı. Pat'e tamamen güveniyoruz, hafta içinde çok iyi oynadı. Bugün biraz farklı bir maç ama ona tamamen güveniyoruz. Mesele her zaman takım arkadaşlarının birbirine yardım etmesi ve biz de bugün bunu görmeyi umuyoruz."
United için taktiksel esneklik
Carrick'in Noussair Mazraoui'yi seçme seçeneği olmasına rağmen, United bugün ezeli rakibine karşı sol kanatta Dorgu ile devam etmeyi tercih etti. Teknik direktör, Dorgu'nun takıma geldiğinden bu yana genellikle kanat oyuncusu olarak görev yapmasına rağmen bu rolde fazlasıyla yeterli olduğunu belirterek taktik değişikliğine olan inancını yineledi. Kararı daha da açıklayan Carrick, "Orada kesinlikle oynayabilir. Bunu yaptı, buna hiç şüphe yok. Burada oturup bunu yapamayacağını söylemiyorum. Ben buraya geldiğimden beri mesele sadece bizim oynama şeklimiz" dedi. Bu arada Cunha yine hücum hattına liderlik ederken, Benjamin Sesko ilk 11'de kendine yer bulamadı.
- Getty Images Sport
United'ı şimdi ne bekliyor?
United, bugün derbide Dorgu'nun büyük baskıyı kaldırmasını umuyor; takım, City ile arasındaki beş puanlık farkı kapatmaya çaresizce çalışıyor. Bu karşılaşmanın ardından sağlık ekibi, gelecek hafta sahasında Brighton ile oynanacak Carabao Cup üçüncü tur maçına yetişip yetişemeyeceğini belirlemek için Shaw'u değerlendirecek.
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