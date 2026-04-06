Getty Images Sport
Çeviri:
Michael Carrick, Lisandro Martinez ve Patrick Dorgu'yu Manchester United kadrosuna yeniden dahil etti
Dublin antrenman kampından gelen moral desteği
Manchester United, bu hafta sıcak iklimli bir antrenman kampı için İrlanda'ya giden oyuncuların isimlerini açıkladı. Kulüp, 20 Mart'ta Vitality Stadyumu'nda oynadığı ve 2-2 berabere biten maçtan bu yana resmi bir maç oynamadı. Manşet haberleri, baldır sakatlığı nedeniyle beş maçtır sahalardan uzak kalan Martinez'in dönüşünü içeriyor. Carrick, Arjantinli milli oyuncunun 13 Nisan'da Leeds'in Old Trafford'a konuk olacağı maç öncesinde Dublin'de formunu kanıtlamasını umuyor. Defans oyuncusunun önemi göz önüne alındığında, onun varlığı resmi maçlara dönüşü için önemli bir adımdır.
- Getty Images Sport
Savunma kadrosundaki değişikliklere ilişkin endişeler
Bu dönüşün zamanlaması hayati önem taşıyor, zira United’ın kadro konusunda bazı sıkıntıları var. Carrick, İngiltere milli takım oyuncusu Harry Maguire’in Bournemouth maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Leeds karşılaşmasında onu kadroda göremeyecek. Ayrıca Matthijs de Ligt, Kasım ayından beri sahalardan uzak tutan sırt sakatlığı nedeniyle hâlâ kadroda yer almıyor.
Buna ek olarak, Diogo Dalot ve Tom Heaton da hastalıklarından dolayı Manchester'da kalmaya devam ediyor. Sonuç olarak, Martinez'in dönüşü, lig sezonunun son yedi maçına hazırlanırken güçlü bir şekilde bitirmek isteyen takım için gerekli bir takviye sağlıyor.
Takviye kuvvetleri saldırıya katılıyor
Hamstring sakatlığı nedeniyle sekiz maç kaçıran bek ve kanat oyuncusu Dorgu’nun sağlık durumuyla ilgili de olumlu gelişmeler var. Danimarka milli takım oyuncusu, çim sahada antrenmanlara geri döndü ve iyileşme sürecini sürdürmek üzere takımla birlikte seyahate çıktı. Ayrıca, Benjamin Sesko ve Bryan Mbeumo da 25 kişilik kadroya dahil edildi. Her iki oyuncu da sırasıyla Slovenya ve Kamerun milli takımlarında son dönemdeki maçlarda forma giyememişti, ancak kadroya dahil edilmeleri, katkı yapmaya hazır olduklarını gösteriyor. Teknik direktörün kritik son dönem öncesinde taktiklerini ince ayarlamaya çalışırken, bu hücum seçeneklerine sahip olmak çok önemli olacak.
- Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi macerası
Ligde üçüncü sırada yer alan United’ın Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını garantilemek için geriye yedi maçı kaldı. Son hamle, 15. sıradaki Leeds ile başlayacak, ardından 18 Nisan'da Chelsea ile zorlu bir deplasman maçı var. Son haftalarda 27 Nisan'da Brentford ile kritik bir iç saha maçı ve 3 Mayıs'ta 5. sıradaki Liverpool ile büyük bir hesaplaşma yer alıyor. Carrick'in takımı daha sonra Sunderland ve Nottingham Forest ile karşılaşacak, ardından 24 Mayıs'ta Brighton deplasmanında sezonu tamamlayacak.