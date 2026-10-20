Savunmadaki bu ciddi kadro sıkıntısı, geçen kasım ayında geçirdiği sırt ameliyatından bu yana forma giymeyen stoper Matthijs de Ligt’in ilk 11’e dönüşünü hızlandırabilir. Dan Armer, Jaydan Kamason veya Harry Amass gibi genç oyuncular da görev alabilir.

Amass hakkında Carrick, "Evet, kesinlikle [forma giyebilir]. Bu yüzden bizimle birlikte, forma şansı bulabilecek oyuncular arasında. Bir noktada oyunculara fırsat vermek gerekiyor" dedi. Hücum seçeneklerine gelince, Benjamin Sesko hâlâ forma giyemiyor. Carrick, "Yakında durumun netleşmesini umuyoruz. Bunu geciktirmeye çalışmıyorum; umarım hafta sonuna kadar daha net bir tablo ortaya çıkar. Bu konuda çalışmalar yürütülüyor" diye ekledi.