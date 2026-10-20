24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

Michael Carrick, kritik Como maçı öncesinde Manchester United'daki ağır sakatlık krizini doğruladı

M. Carrick
M. United
Como - M. United
Como
Şampiyonlar Ligi

Manchester United, Como ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde giderek büyüyen bir sakatlık kriziyle karşı karşıya. Yediye kadar kilit oyuncunun forma giyemeyecek durumda olması ve diğer oyuncuların cezalı bulunması, teknik direktör Michael Carrick’i savunmada ciddi bir çıkmaza sokuyor. Altı maçtır kazanamayan kulüp, bir an önce çözüm bulmak ve gerekirse geri dönen yıldızlarına ya da altyapıdan genç yeteneklere güvenmek zorunda.

  • Carrick, Manchester United'ın sakatlık sorunlarını doğruladı

    Manchester United, çarşamba günü Como ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde ciddi sakatlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Leeds United ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini altı maça çıkaran takımda Carrick, birçok oyuncunun forma giyemeyeceğini doğruladı.

    Uyluğundaki sorun nedeniyle oyundan alınan Lisandro Martinez, forma giyemeyen Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Ayden Heaven, Patrick Dorgu ve Marcus Rashford'a katıldı. Carrick, “Durum biraz karışık, epey eksik oyuncumuz var” dedi. Daha önce Sabah'ı 4-0 yenip ardından Atletico Madrid'e 2-0 kaybeden kulüp için bu gelişmelerin zamanlaması sıkıntılı.

  • Leny Yoro Manchester United 2026-27 EvertonGetty

    Martinez ve Mainoo'nun iyileşme takvimleri

    Manchester United’ın savunma hattı özellikle sıkıntılı durumda. Leny Yoro, Atletico karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı ve bu da işleri daha da zorlaştırıyor.

    Carrick, forma giyemeyecek oyuncuların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi vererek kısa ve uzun süreli eksikleri açıkladı: “[Martinez]’in durumu o kadar kötü değil ama bizimle değil. Kobbie’nin dönmesine yaklaşık 10 gün daha var, Luke’unki ise biraz daha uzun sürecek. Hastalık ve sakatlıklarla uğraşıyoruz. Ayden hasta. Marcus’un kalçasındaki sorun devam ediyor; bunu aşmaya çalışıyoruz.”

  • Amass için fırsat ve De Ligt'in dönüşü

    Savunmadaki bu ciddi kadro sıkıntısı, geçen kasım ayında geçirdiği sırt ameliyatından bu yana forma giymeyen stoper Matthijs de Ligt’in ilk 11’e dönüşünü hızlandırabilir. Dan Armer, Jaydan Kamason veya Harry Amass gibi genç oyuncular da görev alabilir.

    Amass hakkında Carrick, "Evet, kesinlikle [forma giyebilir]. Bu yüzden bizimle birlikte, forma şansı bulabilecek oyuncular arasında. Bir noktada oyunculara fırsat vermek gerekiyor" dedi. Hücum seçeneklerine gelince, Benjamin Sesko hâlâ forma giyemiyor. Carrick, "Yakında durumun netleşmesini umuyoruz. Bunu geciktirmeye çalışmıyorum; umarım hafta sonuna kadar daha net bir tablo ortaya çıkar. Bu konuda çalışmalar yürütülüyor" diye ekledi.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Manchester United Training SessionGetty Images Sport

    Manchester United'ı şimdi ne bekliyor?

    Manchester United, çarşamba günü İtalya'da oynayacağı kritik Avrupa maçına çıkabilmek için kısa sürede dirençli bir ilk 11 oluşturmak zorunda. Como karşılaşmasının ardından Carrick, hafta sonundaki lig maçı öncesinde önemli isimlerin takıma dönmesini umarak forma giyemeyen yıldızlarının sağlık durumuna ilişkin yeni değerlendirmeleri bir an önce öğrenmeyi bekleyecek.

Gelecek maçlar
COM

COM

Şampiyonlar Ligi

21 Eki 2026

MUN

MUN