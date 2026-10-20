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Michael Carrick, kritik Como maçı öncesinde Manchester United'daki ağır sakatlık krizini doğruladı
Carrick, Manchester United'ın sakatlık sorunlarını doğruladı
Manchester United, çarşamba günü Como ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde ciddi sakatlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Leeds United ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini altı maça çıkaran takımda Carrick, birçok oyuncunun forma giyemeyeceğini doğruladı.
Uyluğundaki sorun nedeniyle oyundan alınan Lisandro Martinez, forma giyemeyen Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Ayden Heaven, Patrick Dorgu ve Marcus Rashford'a katıldı. Carrick, “Durum biraz karışık, epey eksik oyuncumuz var” dedi. Daha önce Sabah'ı 4-0 yenip ardından Atletico Madrid'e 2-0 kaybeden kulüp için bu gelişmelerin zamanlaması sıkıntılı.
- Getty
Martinez ve Mainoo'nun iyileşme takvimleri
Manchester United’ın savunma hattı özellikle sıkıntılı durumda. Leny Yoro, Atletico karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı ve bu da işleri daha da zorlaştırıyor.
Carrick, forma giyemeyecek oyuncuların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi vererek kısa ve uzun süreli eksikleri açıkladı: “[Martinez]’in durumu o kadar kötü değil ama bizimle değil. Kobbie’nin dönmesine yaklaşık 10 gün daha var, Luke’unki ise biraz daha uzun sürecek. Hastalık ve sakatlıklarla uğraşıyoruz. Ayden hasta. Marcus’un kalçasındaki sorun devam ediyor; bunu aşmaya çalışıyoruz.”
Amass için fırsat ve De Ligt'in dönüşü
Savunmadaki bu ciddi kadro sıkıntısı, geçen kasım ayında geçirdiği sırt ameliyatından bu yana forma giymeyen stoper Matthijs de Ligt’in ilk 11’e dönüşünü hızlandırabilir. Dan Armer, Jaydan Kamason veya Harry Amass gibi genç oyuncular da görev alabilir.
Amass hakkında Carrick, "Evet, kesinlikle [forma giyebilir]. Bu yüzden bizimle birlikte, forma şansı bulabilecek oyuncular arasında. Bir noktada oyunculara fırsat vermek gerekiyor" dedi. Hücum seçeneklerine gelince, Benjamin Sesko hâlâ forma giyemiyor. Carrick, "Yakında durumun netleşmesini umuyoruz. Bunu geciktirmeye çalışmıyorum; umarım hafta sonuna kadar daha net bir tablo ortaya çıkar. Bu konuda çalışmalar yürütülüyor" diye ekledi.
- Getty Images Sport
Manchester United'ı şimdi ne bekliyor?
Manchester United, çarşamba günü İtalya'da oynayacağı kritik Avrupa maçına çıkabilmek için kısa sürede dirençli bir ilk 11 oluşturmak zorunda. Como karşılaşmasının ardından Carrick, hafta sonundaki lig maçı öncesinde önemli isimlerin takıma dönmesini umarak forma giyemeyen yıldızlarının sağlık durumuna ilişkin yeni değerlendirmeleri bir an önce öğrenmeyi bekleyecek.
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