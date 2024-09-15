Messi duygularını saklamaktan çekinmedi: Böyle geceleri özlüyorum!

AFPSoham Mukherjee ve Uğur AktanMessi duygularını saklamaktan çekinmedi: Böyle geceleri özlüyorum!L. MessiABD 1Inter Miami CFInter Miami CF - Philadelphia UnionPhiladelphia UnionLionel Messi, Philadelphia Union karşısında attığı gollerle dönüşünü kutlarken, sakatlık molası sırasında böyle geceleri özlediğini söyledi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowMiami Messi'nin dönüşünde Union'ı 3-1 yendiArjantinli oyuncu maçı iki golle tamamladıMessi sakatlığı nedeniyle iki aydır sahalardan uzaktı