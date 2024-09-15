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FBL-USA-MLS-INTER MIAMI-PHILADELPHIA UNIONAFP
Soham Mukherjee ve Uğur Aktan

Messi duygularını saklamaktan çekinmedi: Böyle geceleri özlüyorum!

L. MessiABD 1Inter Miami CFInter Miami CF - Philadelphia UnionPhiladelphia Union

Lionel Messi, Philadelphia Union karşısında attığı gollerle dönüşünü kutlarken, sakatlık molası sırasında böyle geceleri özlediğini söyledi.

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  • Miami Messi'nin dönüşünde Union'ı 3-1 yendi
  • Arjantinli oyuncu maçı iki golle tamamladı
  • Messi sakatlığı nedeniyle iki aydır sahalardan uzaktı