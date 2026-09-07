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MbappeGetty Images

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Mbappe: Dünyanın en iyisi benim; Raphinha ve Dembele'den daha çok gol atıyorum

Real Madrid - Inter
Real Madrid
Inter
Şampiyonlar Ligi
K. Mbappe
J. Mourinho
O. Dembele
Raphinha
Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
İspanya
İtalya
Fransa
Portekiz
Brezilya
ABD

Fransız yıldızdan sert açıklamalar

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Inter maçı öncesindeki basın toplantısında, takımın beklenen karşılaşmaya hazırlıklarının yanı sıra kendisiyle ilgili birçok konu hakkında konuşmak üzere yer aldı. Bunların başında ise Altın Top ödülünü kazanma şansı, takım arkadaşı Vinicius Junior ile ilişkisi ve Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetiminde çalışmak geliyordu.

Mbappe, Real Madrid forması altında Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü sezonunu geçiriyor ve kariyeri boyunca henüz kazanmayı başaramadığı bu kupaya takımı taşıma konusunda büyük bir istek besliyor.

  • Bernabeu ekstra bir motivasyon

    Mbappé, Inter maçı ve karşılaşma öncesi durumu hakkında şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi'nde yeniden bir maça çıkacak olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Tutku ve azimle oynuyoruz, Santiago Bernabéu Stadı ise ekstra bir motivasyon kaynağı."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Zorlu bir maç olacak, ama bu Şampiyonlar Ligi, bu yüzden onu oynayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

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  • Vinicius ile ilişki

    Fransız yıldız, takım arkadaşı Vinicius Junior ile olan ilişkisine ve iki oyuncu arasındaki uyum düzeyi hakkında ortaya atılanlara da değinerek şunları söyledi: "Bilmiyorum, bu milyonların görüşü. Real Madrid en büyük kulüp ve söylenenleri kontrol edemem. Aynı hedefe sahibiz, o da kupalar kazanmak. İnsanların görüşlerini kontrol edemeyiz ve biz her zaman gelişmeye çalışıyoruz."

  • Mourinho ile çalışmak

    Jose Mourinho ile çalışmaya dair Mbappe şunları söyledi: "Ben 11 oyuncunun en iyi versiyonuna ulaşmak için daha büyük resme bakıyorum. İnsanların bu konulara odaklanmayı sevdiğini biliyorum, çünkü satan şey bu, ama ben takım zihniyetiyle ve nasıl gelişebileceğimizle düşünüyorum."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Mourinho, nasıl kazanacağını ve bu zihniyeti çevresindekilere nasıl aktaracağını bilen biri; tüm kulübe ve grubuna motivasyon veriyor, en önemlisi de maçları kazanmak."

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  • Dembélé ve Raphinha ile karşılaştırma

    Savunma katkısına ilişkin eleştiriler ve kendisiyle Vinicius Junior'ın, özellikle Ousmane Dembele ve Raphinha gibi oyuncuların diğerlerinden daha fazla baskı yaptığı göz önüne alındığında, daha fazla baskı yapmaları gerekip gerekmediği sorulduğunda Mbappe, ciddi cevabını vermeden önce alaycı bir şekilde yanıt verdi.

    Şunları söyledi: "Aptalca cevap vermek isteseydim, sana bahsettiğin oyunculardan daha fazla gol attığımı, dolayısıyla benim gibi olabilmeleri için daha çok gol atmaları gerektiğini söylerdim."

    Şunu ekledi: "Her oyuncunun farklı özellikleri var."

    Fransız yıldız şöyle açıkladı: "Ama ben akıllıyım, bu yüzden sana kendimi geliştirmem gerektiğini söylüyorum. Ne var ki kıyaslamaları sevmiyorum, çünkü başkalarının yapmadığı birçok şeyi yapıyorum."

    Mbappe savunma tarafıyla ilgili konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hepimizin gelişmesi gerekiyor, bu her oyuncu için doğal bir durum. Herkes farklı ve işleri akıllıca yapmalıyız. Kıyaslamaları sevmiyorum, bu bitmeyen bir tartışma. Bu tarafta hepimizin gelişmeye ihtiyacı var, aynı şekilde topa sahip olduğumuzda da. En üst seviyedeki bir takımın içindeki hayatın doğası budur."

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  • Ballon d'Or

    Ballon d'Or'u kazanmayı ne kadar hak ettiği konusunda ise Mbappe şunları söyledi: "Real Madrid için oynadığınızda insanlar sizi bu ödülle ilişkilendiriyor. Pek çok kişi benimle Ballon d'Or hakkında konuşuyor, bu olumlu bir şey. Bu yaz tarih yazdım, ama göreceğiz. Bunu başarmak için iyi bir yıl, sonuçta oy vermek insanlara kalmış."

    Kendisini dünyanın en iyi oyuncusu olarak hissedip hissetmediği sorulduğunda ise Fransız yıldız kendinden emin bir şekilde yanıt verdi: "Ben her zaman öyle hissediyorum, ama bu çok kişisel bir konu. Herkesin kendi görüşü var; evet diyenler de olacak, hayır diyenler de. Bu bir tartışma ve herkesin benim gibi düşünmesi gerekmiyor. Bu yıl Ballon d'Or'u kazanmak için iyi olabilir, ama oy verenler gazeteciler, seçecek olanlar da onlar."

  • 40 gollü ve kupalı bir sezon mu yoksa 60 gollü ama kupasız bir sezon mu? Mbappe, Mourinho'ya yanıt verdi

    Mourinho, Mbappe'nin şampiyonluklar kazanarak 40 gol atmasını, kupa kazanmadan 60 gol atmasına tercih ettiğini vurgulamıştı. Fransız golcü bu sözlere şöyle yanıt verdi: "Ben de bundan daha azını tercih ederim, hatta 30 golü bile. Bunun futbol oynamayan insanların yaptığı bir tartışma olduğunu söylemeyeceğim, ama kesinlikle anlamsız bir tartışma."

    Şunları da ekledi: "Eğer 40 gol atsam ve ligde, Şampiyonlar Ligi'nde ve Kral Kupası'nda mücadele ediyor olsak, daha fazla gol atarsam kazanamayacağız diye gol atmayı bırakmam mı gerekiyor? Elbette kupalar kazanmak istiyorum, ama bu ikisi arasında bir tercih meselesi değil. İkisini birden yapmalısın: hem gol atmalı hem de kupalar kazanmalısın."

  • Dünya Kupası hezimeti hâlâ hafızalarda ama açlık sürüyor

    Mbappé, Dünya Kupası'nda İspanya'ya karşı alınan yenilgi ve bu yenilginin UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanma isteğini artırıp artırmadığı hakkında konuştu: "Bunlar iki farklı şey. Elbette Dünya Kupası'nı kazanamamak zor bir andı. Bence bu, ülkeyle ve milli takımın etrafındaki enerjiyle bir bağ kurmamız açısından bizim için olumlu bir deneyimdi."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Dünya Kupası'nı bir kez kazandık ve ne kadar istersek isteyelim her zaman kazanamayız. Her yenilgiden sonra kazanmak için her zaman daha büyük bir motivasyona sahip olursun."

  • Gelişme ihtiyacı

    Taktik açıdan kaydettiği gelişme hakkında Mbappe şunları söyledi: "Milli takımda ve burada iki farklı mevkide oynuyorum. Bir adım öne çıkmam gerekiyor. Orada kaptanım, ama burada değilim."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir oyuncu olarak, ister maçı okumada ister ne zaman hücum edip ne zaman kontrolü elde tutacağımı bilmede, aynı zamanda duyguları yönetmede de kendimi geliştirmek istiyorum. Birçok teknik direktörle farklı deneyimler ve bakış açıları yaşadım, bu bana çok yardımcı oldu. Tek bir maçın içinde birçok maç var."

  • Paris'in şampiyonluğu beni ilgilendirmiyor

    Sözlerinin sonunda Mbappe'ye, Paris Saint-Germain'in kendisi kulüpten ayrıldıktan sonra Şampiyonlar Ligi kupasını kazanması arasındaki ilişki ve bunun takımdan ayrılışıyla bağlantılı olduğunu düşünüp düşünmediği soruldu.

    Şu yanıtı verdi: "Bunu değiştiremem. Genel olarak konuşamam. Bu konu beni pek ilgilendirmiyor. Futbol hakkında her şeyi bilmiyorum ama pek çok insandan daha fazlasını biliyorum. Ben sakinim."

    Mbappe açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bazen olaylar analiz değil, sadece satan şeylerdir ve benim hakkımda konuşmak çok satıyor."

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    Real Madrid'in Endülüs'teki başarısızlığı: Bir tökezleme mi, yoksa düşüşün başlangıcı mı?


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