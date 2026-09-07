Savunma katkısına ilişkin eleştiriler ve kendisiyle Vinicius Junior'ın, özellikle Ousmane Dembele ve Raphinha gibi oyuncuların diğerlerinden daha fazla baskı yaptığı göz önüne alındığında, daha fazla baskı yapmaları gerekip gerekmediği sorulduğunda Mbappe, ciddi cevabını vermeden önce alaycı bir şekilde yanıt verdi.

Şunları söyledi: "Aptalca cevap vermek isteseydim, sana bahsettiğin oyunculardan daha fazla gol attığımı, dolayısıyla benim gibi olabilmeleri için daha çok gol atmaları gerektiğini söylerdim."

Şunu ekledi: "Her oyuncunun farklı özellikleri var."

Fransız yıldız şöyle açıkladı: "Ama ben akıllıyım, bu yüzden sana kendimi geliştirmem gerektiğini söylüyorum. Ne var ki kıyaslamaları sevmiyorum, çünkü başkalarının yapmadığı birçok şeyi yapıyorum."

Mbappe savunma tarafıyla ilgili konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hepimizin gelişmesi gerekiyor, bu her oyuncu için doğal bir durum. Herkes farklı ve işleri akıllıca yapmalıyız. Kıyaslamaları sevmiyorum, bu bitmeyen bir tartışma. Bu tarafta hepimizin gelişmeye ihtiyacı var, aynı şekilde topa sahip olduğumuzda da. En üst seviyedeki bir takımın içindeki hayatın doğası budur."

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz