Anguissa'nın sahadaki merkez bölgeye hükmetme becerisi, uzun süredir takımın taktik yapısının temel taşlarından biri oldu. Bitmek bilmeyen çalışma temposu, savunma katkısı ve baskı altındaki soğukkanlılığı, kadroya hayati bir denge sağlıyor.

Onun tecrübesi ve kanıtlanmış kazanma alışkanlığına sahip bir oyuncunun takımda tutulması, soyunma odasına büyük bir istikrar kazandırıyor. Allegri'nin, orta sahanın kendi düzenine kattığı taktik esnekliğe ve fiziksel güce açıkça değer verdiği görülüyor.