AFP
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Max Allegri, Frank Anguissa'nın Napoli'deki geleceğiyle ilgili kritik kararını verdi
Allegri yönetiminde dramatik U dönüşü
TuttoMercatoWeb'e göre, Anguissa'nın Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu, ancak orta saha oyuncusu yeni teknik direktör Max Allegri'yi kendisini takımda tutmaya ikna etmeyi başardı. Eşyalarını toplamak yerine Kamerunlu milli oyuncu artık kulübün gelecek planlarında net bir şekilde yer alıyor.
Bu ani bakış açısı değişimi, futbolun sezon öncesi kamplarında dengelerin ne kadar hızlı değişebildiğini gösteriyor. Allegri'nin onayı, oyuncunun Stadio Diego Armando Maradona'daki kariyerine yeni bir soluk getirdi.
- Getty Images Sport
2030'a kadar sözleşme uzatması
Bu fikir değişikliğinin ardından, görüşmeler artık yepyeni bir üç yıllık sözleşme uzatmasına doğru ilerliyor. Sonuçlanması halinde yeni anlaşma, orta sahayı İtalyan devine 2030 yazına kadar bağlayacak.
Napoli'ye ilk gelişinin üzerinden beş yıl geçerken, tecrübeli kesici orta saha oyuncusu kariyerinin en verimli yıllarını Napoli'ye adamaya hazırlanıyor. Kulüp yönetimi ve teknik ekip, oyuncunun uzun vadeli geleceğini güvence altına almayı kritik bir hamle olarak görüyor.
Orta sahada kendini kanıtlamış kalite
Anguissa'nın sahadaki merkez bölgeye hükmetme becerisi, uzun süredir takımın taktik yapısının temel taşlarından biri oldu. Bitmek bilmeyen çalışma temposu, savunma katkısı ve baskı altındaki soğukkanlılığı, kadroya hayati bir denge sağlıyor.
Onun tecrübesi ve kanıtlanmış kazanma alışkanlığına sahip bir oyuncunun takımda tutulması, soyunma odasına büyük bir istikrar kazandırıyor. Allegri'nin, orta sahanın kendi düzenine kattığı taktik esnekliğe ve fiziksel güce açıkça değer verdiği görülüyor.
- Antonio Balasco
Orta saha oyuncusu için sıradaki adımlar
Perde arkasında anlaşma giderek yakınlaşırken, gözler artık resmi açıklamaya ve evrakların imzalanmasına çevrildi. Önümüzdeki günlerde, onun Napoli'deki kalışını on yılın sonuna doğru uzatacak şartlar netleşecek.
Ani bir ayrılıktan endişe eden taraftarlar artık taraftarların sevgilisi olan ismi uzun yıllar orta sahada görmeyi bekleyebilir. Anguissa'nın Serie A'da bir başarılı bölüm daha yazması için sahne hazır.
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