Politano'nun attığı gol, Milan'ı şampiyonluk yarışından kesin olarak elemiş olabilir. Napoli, Maradona Stadyumu'nda Massimiliano Allegri'nin takımını 1-0 mağlup etti. Maçı belirleyen gol, maçın bitimine çeyrek saat kala Spinazzola'nın yerine oyuna giren eski Inter oyuncusu tarafından atıldı; birkaç dakika sonra rakip ceza sahasında hazır bulunan oyuncu, sağ ayağıyla havadan vurduğu şutla maçı belirleyen golü kaydetti. Bu üç puanla Antonio Conte'nin takımı Milan'ı geçerek Rossoneri'ye karşı 2 puan fark açtı ve dün Roma'ya 5 gol atan lider Inter'in 7 puan gerisinde yer aldı.
Matri, Napoli-Milan maçının ardından: "Alisson Santos maçın gidişatını değiştirdi, Conte de bu sayede maçı kazandı"
Matrisin Analizi
DAZN stüdyolarında Napoli'nin galibiyetini değerlendiren eski forvet Alessandro Matri, Napoli'nin başarısına ilişkin şu yorumda bulundu: "Alisson Santos'un oyuna girmesi takımın geri kalanına büyük bir coşku kattı, ancak genel olarak oyuna girenlerin doğru bir tutum sergilediğini düşünüyorum ve sonuçta farkı yaratan her zaman oyunculardır." Napoli için bu, Verona, Torino, Lecce ve Cagliari'ye karşı alınan galibiyetlerin ardından üst üste beşinci zafer oldu. Bu galibiyet serisi, Azzurri'nin ikinci sırayı geri almasını sağladı ve bazı kilit oyuncuların sahalara dönmesiyle aynı zamana denk geldi.