Matri, Napoli-Milan maçının ardından: "Alisson Santos maçın gidişatını değiştirdi, Conte de bu sayede maçı kazandı"

DAZN stüdyolarında Napoli'nin galibiyetini değerlendiren eski forvet Alessandro Matri, Napoli'nin başarısına ilişkin şu yorumda bulundu: "Alisson Santos'un oyuna girmesi takımın geri kalanına büyük bir coşku kattı, ancak genel olarak oyuna girenlerin doğru bir tutum sergilediğini düşünüyorum ve sonuçta farkı yaratan her zaman oyunculardır." Napoli için bu, Verona, Torino, Lecce ve Cagliari'ye karşı alınan galibiyetlerin ardından üst üste beşinci zafer oldu. Bu galibiyet serisi, Azzurri'nin ikinci sırayı geri almasını sağladı ve bazı kilit oyuncuların sahalara dönmesiyle aynı zamana denk geldi.







