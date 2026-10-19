Juventus'un eski orta saha oyuncusu ve şimdilerde yorumculuk yapan Giancarlo Marocchi, Sky stüdyolarında Juventus'un dün evinde Lazio'ya 3-0 yenilmesini değerlendirdi: "Umarım oyuncular Spalletti'nin istediklerini yapmıyordur. Aksi takdirde bu, işlemeyen bir düzenin tamamlayıcı parçası olur. Dolayısıyla daha iyi performanslar için kendisini biraz daha iyi anlatması gerekecek. Yirmi dakika boyunca iki takımın da çok yüksek tempoda oynadığını gördük çünkü tempoyu Lazio belirledi. Büyük takım olan ve üst düzey oyunculara sahip olması gereken Juventus'un ise tempoyu belirlemesi gerekirdi. Toparlanabilir mi? Ne zaman böyle hissetsem mutlaka yolunda gitmeyen bir şey çıkıyor. Spalletti, en azından orta sahadan itibaren ileride doğru düzeni henüz bulamadı. Takımın yarattığı fırsatlar oturmuş bir oyunun ürünü değil, daha çok tesadüfi."





Tuttosport'un aktardığına göre Marocchi sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes teknik direktörün istediklerini yerine getirmek için sahaya çıkıyor ama bir noktada kendi oyununu da ortaya koymalısın. Takım, işlerin yolunda gitmediğini anlamalı. Deneyimli oyunculardan söz ediyoruz... Durumu ele alıp takımı organize etmeye başlayan kimseyi göremiyorum. İtalyan oyuncular mı? İlk adım bu... Geleneksel olarak hep böyle olmuştur. Spalletti kendisini anlatmalı çünkü oyuncular, kendi başlarına bir düzen kuramadıklarını gösteriyor."