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Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Marocchi: "Lucumì böyle bir şey yapamaz. Konuşmayı bitirdik."

Juventus
J. Lucumi
Serie A

Juventus'un eski orta saha oyuncusu, Lazio yenilgisinin ardından konuştu

Juventus'un eski orta saha oyuncusu ve şimdilerde yorumculuk yapan Giancarlo Marocchi, Sky stüdyolarında Juventus'un dün evinde Lazio'ya 3-0 yenilmesini değerlendirdi: "Umarım oyuncular Spalletti'nin istediklerini yapmıyordur. Aksi takdirde bu, işlemeyen bir düzenin tamamlayıcı parçası olur. Dolayısıyla daha iyi performanslar için kendisini biraz daha iyi anlatması gerekecek. Yirmi dakika boyunca iki takımın da çok yüksek tempoda oynadığını gördük çünkü tempoyu Lazio belirledi. Büyük takım olan ve üst düzey oyunculara sahip olması gereken Juventus'un ise tempoyu belirlemesi gerekirdi. Toparlanabilir mi? Ne zaman böyle hissetsem mutlaka yolunda gitmeyen bir şey çıkıyor. Spalletti, en azından orta sahadan itibaren ileride doğru düzeni henüz bulamadı. Takımın yarattığı fırsatlar oturmuş bir oyunun ürünü değil, daha çok tesadüfi."


Tuttosport'un aktardığına göre Marocchi sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes teknik direktörün istediklerini yerine getirmek için sahaya çıkıyor ama bir noktada kendi oyununu da ortaya koymalısın. Takım, işlerin yolunda gitmediğini anlamalı. Deneyimli oyunculardan söz ediyoruz... Durumu ele alıp takımı organize etmeye başlayan kimseyi göremiyorum. İtalyan oyuncular mı? İlk adım bu... Geleneksel olarak hep böyle olmuştur. Spalletti kendisini anlatmalı çünkü oyuncular, kendi başlarına bir düzen kuramadıklarını gösteriyor."

  • Juventus savunması hakkında: "Lucumì böyle bir şey yapamaz. Serie A oyuncusuysam ve Celik'e yardım etmek için ikili sıkıştırmaya gitmem gerektiğini anlamıyorsam konuşacak bir şey kalmamıştır. Sonuçta 3-0 kaçınılmaz".


    Son olarak: "McKennie iyi bir 12. adam. Bence Spalletti işleri basitleştirmeli. Kanatlarda adam eksiltebilen oyuncuların var. Topu kazandığında en fazla bir iki pas yapıp kanattaki oyuncuyu bulmalısın. O noktada bir forvetin ve ceza sahasına koşu yapan bir orta sahan olmalı ama sahadaki oyuncular arasında bu özelliklere sahip çok fazla isim yok. Juve'de lider eksikliği var; bence bu sayı sıfıra yakın. Milan'da ise Rabiot, Modric ve Maignan gibi birkaç lider var. Inter'de de en az dört veya beş lider var".

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