Marco Borriello, Juventus formasıyla bir Serie A şampiyonluğu yaşadı. Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Juventus hakkında konuştu. İşte açıklamalarından öne çıkanlar.





Conte ve Spalletti hakkında

"Antonio'ya büyük hayranlık duyuyorum. O bir kazanan ve gücünü bizzat deneyimledim: Oyuncularına inanılmaz bir zihniyet aşılıyor. Ancak Spalletti'nin Juventus'un sorunu olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla Conte'nin gelmesinin Juventus'u yeniden zirveye taşımaya yeteceğini de sanmıyorum. Çok büyük teknik direktörlerden söz ediyoruz. Luciano ve Antonio farklı isimler ama teknik ve taktik açıdan ikisi de olağanüstü. Conte, Juventus DNA'sını geri getirir ve deliler gibi çalışırdı. Yine de kazanmak için yalnızca bunun yeterli olacağından emin değilim."





Öyleyse eksik olan ne?

"Andrea Agnelli gibi bir başkan. Dışarıdan bakınca, her zaman takımın yanında olan bir yönetici olarak Andrea'nın sıcaklığının eksikliği hissediliyor. Juventus'un köklü ve benzersiz bir sahibi var: Aile yadigârına bağlılıkları ekonomik açıdan da açıkça görülüyor. John Elkann kulübün bir numaralı taraftarı ve sürekli yaptığı yatırımlar için ona teşekkür etmek gerek; ondan daha fazlası istenemez. Ancak o büyük bir iş insanı ve her gün antrenman sahasında olamaz. Juventus'ta o sihir eksik. Bizim şampiyon olduğumuz sezonda Conte, taraftarlar ve yeni statla oluşan, her şeyin yerli yerine oturmasını sağlayan sihir. Bunlar şehir efsanesi değil. Oyuncular ortamı sezer ve farkında olmadan buna göre davranır. Bana güvenin: Oyuncular bu şeylerin kokusunu alır. Futbol, bir uyum ve ortak amaç meselesidir."