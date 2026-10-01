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Woltemade JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Marchisio: "Woltemade, Ibrahimovic gibi mi? Sanmıyorum, fazla hafif"

Juventus
N. Woltemade
Serie A

Juventus'un eski orta sahası, Alman oyuncu ile eski İsveçli golcü arasındaki karşılaştırma hakkında görüşlerini dile getirdi

Claudio Marchisio, 1986 doğumlu, Juventus formasıyla 2008-2018 yılları arasında 389 maça çıkıp 37 gol atan eski futbolcu, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Juventus'tan söz etti.


Conte'nin olası dönüşü hakkında: "Antonio'ya duyulan özlem, benim de kendisine çok bağlı olmam nedeniyle, her zaman vardı ve her zaman da olacak. Allegri döneminde de böyleydi, sonraki yıllarda da. Conte, Juventus için Conte'dir".


Spalletti hakkında: "İstikrar gerekiyor, bu yüzden ben hâlâ Spalletti'ye güveniyorum. Yildiz'inkinden başlayarak sakatlıklar ağır oldu. Ama Juventus asla mazeret aramamalı, Noel arasından dönüşten itibaren üst sıralar için mücadele etmesini bekliyorum".


Kolo Muani hakkında: "Kolo Muani'nin kervanına mı katıldım? Elbette katıldım. Ama Kolo bir golcü değil: Spalletti'nin, Conceição, Nico ve McKennie ile farklı yollardan gol bulması gerekecek".


Douglas Luiz hakkında: "Yeni Douglas Luiz. Tekniği iki yıl önce de tartışma konusu değildi ama şimdi başka biri. Ve özellikle gol açısından daha da fazlasını verebileceğine inanıyorum".


Woltemade hakkında: "Ibrahimovic gibi mi? Büyük saygı duyuyorum ama sanmıyorum. Ibra, Ibra'dır. Woltemade'in tekniği ve fiziği var, ancak hafif görünüyor".

  • Avrupa Ligi hakkında: "Umarım Avrupa Ligi'nde başrolde oluruz. Juventus her kulvarda kazanmayı hedeflemeli ve bu kupa küçümsenmemeli. Avrupa'da otuz yıldır kupa kaldıramıyoruz. Yeter artık, değil mi?".


    Yeni sermaye artırımı hakkında: "Bu, Agnelli-Elkann ailesi ile Juventus arasındaki bağın eşsizliğinin teyidi. Önemli bir işaret. Yüz yılı aşkın tarihte bir yenisi daha. Böyle bir sahiplik yapısına yalnızca Juventus sahip".


    Transfer hakkında: "Tonali'yi isterdim, artık imkansız. Belki Frattesi yeniden gündeme gelebilir: Ben, gol alışkanlığı olan orta sahalara zaaf duyuyorum".

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