Marchisio: "Woltemade, Ibrahimovic gibi mi? Sanmıyorum, fazla hafif"

Claudio Marchisio, 1986 doğumlu, Juventus formasıyla 2008-2018 yılları arasında 389 maça çıkıp 37 gol atan eski futbolcu, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Juventus'tan söz etti.





Conte'nin olası dönüşü hakkında: "Antonio'ya duyulan özlem, benim de kendisine çok bağlı olmam nedeniyle, her zaman vardı ve her zaman da olacak. Allegri döneminde de böyleydi, sonraki yıllarda da. Conte, Juventus için Conte'dir".





Spalletti hakkında: "İstikrar gerekiyor, bu yüzden ben hâlâ Spalletti'ye güveniyorum. Yildiz'inkinden başlayarak sakatlıklar ağır oldu. Ama Juventus asla mazeret aramamalı, Noel arasından dönüşten itibaren üst sıralar için mücadele etmesini bekliyorum".





Kolo Muani hakkında: "Kolo Muani'nin kervanına mı katıldım? Elbette katıldım. Ama Kolo bir golcü değil: Spalletti'nin, Conceição, Nico ve McKennie ile farklı yollardan gol bulması gerekecek".





Douglas Luiz hakkında: "Yeni Douglas Luiz. Tekniği iki yıl önce de tartışma konusu değildi ama şimdi başka biri. Ve özellikle gol açısından daha da fazlasını verebileceğine inanıyorum".





Woltemade hakkında: "Ibrahimovic gibi mi? Büyük saygı duyuyorum ama sanmıyorum. Ibra, Ibra'dır. Woltemade'in tekniği ve fiziği var, ancak hafif görünüyor".