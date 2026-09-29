Udinese'nin açıklaması şu şekilde: "Udinese Calcio, bugün Udine Mahkemesi tarafından açıklanan ve Başkan Franco Soldati, Başkan Yardımcısı Stefano Campoccia ile kulübün tam beraatine hükmeden kararı memnuniyetle not etmiştir.





Karar, Udinese Calcio ve üst düzey temsilcilerine yöneltilen ithamların asılsızlığını teyit ederken, aynı zamanda yürüttükleri faaliyetlerin tam anlamıyla doğruluğunu, şeffaflığını ve kurallara uygunluğunu da ortaya koymaktadır.





Bu, kulübün ve yöneticilerinin faaliyetlerini her zaman karakterize eden bütünlük ve sorumluluk değerlerini yeniden vurgulayan, özel önem taşıyan bir karardır.





Sürecin sonucu ayrıca, yönetimindeki ciddiyet ile kurallara ve iyi yönetişim ilkelerine gösterdiği dikkat sayesinde uzun yıllardır profesyonel futbol dünyasında örnek bir model olarak görülen Udinese Calcio için ilave bir takdir niteliği taşımaktadır".







