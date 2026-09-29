Futbolcu Rolando Mandragora ile bağlantılı artı değer davasına ilişkin yargı süreci, üç beraat kararıyla sona erdi. Udine Mahkemesi Gup hakimi, Udinese Başkanı Franco Soldati ile başkan yardımcısı Stefano Campoccia'yı, "fiilin kanunda suç olarak öngörülmemesi" gerekçesiyle beraat ettirdi. Udinese Calcio da "çünkü fiil mevcut değil" gerekçesiyle beraat etti. Savcılık, Soldati ve Campoccia için iki yıl hapis cezası, kulüp için ise 500 bin euro para cezası talep etmişti. Suçlamalar; çeşitli şekillerde, şirket bilgilendirmesinde sahtecilik, hileli beyan ve Ires vergisi kaçakçılığıyla ilgiliydi. Sürecin merkezinde, 2018'de Juventus tarafından transfer edilen ve iki yıl sonra Torino'ya dönen Mandragora ile ilgili işlemler yer alıyordu.
Mandragora davasında Udinese kesin olarak aklandı
Udinese'nin açıklaması şu şekilde: "Udinese Calcio, bugün Udine Mahkemesi tarafından açıklanan ve Başkan Franco Soldati, Başkan Yardımcısı Stefano Campoccia ile kulübün tam beraatine hükmeden kararı memnuniyetle not etmiştir.
Karar, Udinese Calcio ve üst düzey temsilcilerine yöneltilen ithamların asılsızlığını teyit ederken, aynı zamanda yürüttükleri faaliyetlerin tam anlamıyla doğruluğunu, şeffaflığını ve kurallara uygunluğunu da ortaya koymaktadır.
Bu, kulübün ve yöneticilerinin faaliyetlerini her zaman karakterize eden bütünlük ve sorumluluk değerlerini yeniden vurgulayan, özel önem taşıyan bir karardır.
Sürecin sonucu ayrıca, yönetimindeki ciddiyet ile kurallara ve iyi yönetişim ilkelerine gösterdiği dikkat sayesinde uzun yıllardır profesyonel futbol dünyasında örnek bir model olarak görülen Udinese Calcio için ilave bir takdir niteliği taşımaktadır".
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