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Manchester United transferde darbe aldı: Barcelona orta saha oyuncusu Gavi, Premier League'e transferi reddetti
United orta sahasında büyük bir darbe aldı
Mirror'ın haberine göre, Gavi'nin Premier League'e olası bir transferi reddetmesinin ardından Manchester United büyük bir darbe aldı. United teknik direktörü Michael Carrick, yeni sezon öncesinde orta saha seçeneklerini güçlendirmek için 22 yaşındaki oyuncuyu hedeflemişti ve kulübün 35 milyon sterlinlik bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu bildirildi.
Ancak Gavi, Barcelona'dan ayrılmaya kesinlikle niyeti olmadığını net şekilde ortaya koydu. Bu ret, kulüplerinin Youri Tielemans ve Andrey Santos için toplam 85 milyon sterlin harcadığını gören United taraftarlarının hayal kırıklığını daha da artırdı. İngiliz ekibi, transfer dönemi kapanmadan önce şimdi üçüncü bir orta saha oyuncusu için başka seçeneklere yönelmek zorunda.
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Flick'in güveni Barcelona'da kalmasının anahtarı
Gavi, 11 yaşında Barcelona'ya katıldıktan sonra 2021'deki ilk maçından bu yana ligde 119 kez forma giyerek İspanya'da kendini tamamen evinde hissediyor. Orta saha oyuncusu, yakın zamanda İspanya ile Dünya Kupası'nı kazandı ve New York'ta oynanan finalde Arjantin'e karşı alınan 1-0'lık galibiyet sırasında kullanılmayan yedek olarak maçı takip etti.
Rodri'nin kısa süre önce Camp Nou'ya gelmesine rağmen Barcelona, Gavi'yi Hansi Flick yönetimindeki sportif projesinin temel parçalarından biri olarak görüyor. Alman teknik adam, geçen sezon ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle beş ay sahalardan uzak kalan orta saha oyuncusunun özgüvenini yeniden kazanmasına yardımcı olmada belirleyici oldu ve oyuncu da ileride kaptanlık pazubandını takmayı istiyor.
Gavi, sakatlık sorunları hakkında konuştu
İyileşme süreci ve Flick ile kurduğu güçlü bağ hakkında konuşan Gavi, yeniden en üst seviyeye dönmek için gereken zihinsel dayanıklılığa dikkat çekti. Gavi, "Ne yazık ki son iki yılda çok acı çektim. Bu futbol," dedi. "Bunlar ciddi sakatlıklardı ve zihinsel olarak güçlü olmanız gerekiyor, ben de öyle oldum. Bu benim güçlü yönlerimden biri. Sahip olduğum mentalite sayesinde bu seviyedeyim. İki ciddi sakatlıktan çıkıp bu tempoda oynamak kolay değil. Bunu yaptım ve gurur duyuyorum. Neyse ki teknik direktör bana çok güveniyor. O benim için bir baba gibi. Ona çok minnettarım. Bu sakatlıktan sonra forma şansı bulmak kolay değil. Yeteneğimi ve mentalitemi biliyor, bunun takım için önemli olduğunu da. Bana körü körüne güveniyor."
- Getty Images Sport
Gavi ve United için sırada ne var?
İleriye dönük olarak Barcelona, mevcut sözleşmesi 2030'a kadar devam etmesine rağmen statüsünü sağlamlaştırmak için önümüzdeki aylarda Gavi'yle yeni bir kontrat konusunda görüşmelere başlamayı planlıyor.
Bu arada United ve Carrick, transfer döneminin sonu yaklaşırken alternatif orta saha hedeflerine hızla yönelmek zorunda. İngiliz ekibinin ayrıca yaz transfer dönemindeki işlerini tamamlamak için yeni bir sol bek transferine öncelik vermesi bekleniyor.
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