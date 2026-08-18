Mirror'ın haberine göre, Gavi'nin Premier League'e olası bir transferi reddetmesinin ardından Manchester United büyük bir darbe aldı. United teknik direktörü Michael Carrick, yeni sezon öncesinde orta saha seçeneklerini güçlendirmek için 22 yaşındaki oyuncuyu hedeflemişti ve kulübün 35 milyon sterlinlik bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu bildirildi.

Ancak Gavi, Barcelona'dan ayrılmaya kesinlikle niyeti olmadığını net şekilde ortaya koydu. Bu ret, kulüplerinin Youri Tielemans ve Andrey Santos için toplam 85 milyon sterlin harcadığını gören United taraftarlarının hayal kırıklığını daha da artırdı. İngiliz ekibi, transfer dönemi kapanmadan önce şimdi üçüncü bir orta saha oyuncusu için başka seçeneklere yönelmek zorunda.