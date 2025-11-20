Manchester United kadrosunda, Benjamin Sesko'nun yerini alabilecek bir yedek çıktı

Sesko sadece ikinci yarıda oyuna girmişti ancak sert bir müdahalenin ardından yere yığıldı ve hemen sağlık ekibini işaret etti. Tüm değişiklik hakları dolduğu için United maçı eksik tamamlamak zorunda kaldı. Karşılaşmanın ardından Amorim, “Dizinden bir sakatlık olduğu için daha çok endişeliyim. Ne olduğunu bilmiyoruz. Daha iyi bir takım olmamız için Ben’e ihtiyacımız var. Hiçbir fikrim yok. Diz olunca asla emin olamazsınız,” diyerek endişeleri yatıştırmaktan uzak bir açıklama yaptı.

Slovenya’nın Kosova ve İsveç’le oynayacağı kritik Dünya Kupası eleme maçlarından çekilen Sesko, kapsamlı bir tıbbi değerlendirme için Carrington’a döndü. Kulüp doktorları hasarın boyutunu belirlemek için detaylı taramalar gerçekleştirdi ve büyük bir bağ sakatlığı olmaması herkes için büyük bir rahatlama yarattı. Oyuncu, uzun vadeli iyileşme sürecinin programlanmasını beklerken hedefe yönelik rehabilitasyona başlamak için Manchester’da kaldı. Sky Sports’a göre Sesko’nun “en fazla bir ay” sahalardan uzak kalması bekleniyor; sezonunun baştan aşağı altüst olabileceği yönündeki ilk korkular düşünüldüğünde oldukça olumlu bir tablo.