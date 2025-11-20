Getty
Manchester United kadrosunda, Benjamin Sesko'nun yerini alabilecek bir yedek çıktı
Erken panik yerini kontrollü bir iyimserliğe bıraktı
Sesko sadece ikinci yarıda oyuna girmişti ancak sert bir müdahalenin ardından yere yığıldı ve hemen sağlık ekibini işaret etti. Tüm değişiklik hakları dolduğu için United maçı eksik tamamlamak zorunda kaldı. Karşılaşmanın ardından Amorim, “Dizinden bir sakatlık olduğu için daha çok endişeliyim. Ne olduğunu bilmiyoruz. Daha iyi bir takım olmamız için Ben’e ihtiyacımız var. Hiçbir fikrim yok. Diz olunca asla emin olamazsınız,” diyerek endişeleri yatıştırmaktan uzak bir açıklama yaptı.
Slovenya’nın Kosova ve İsveç’le oynayacağı kritik Dünya Kupası eleme maçlarından çekilen Sesko, kapsamlı bir tıbbi değerlendirme için Carrington’a döndü. Kulüp doktorları hasarın boyutunu belirlemek için detaylı taramalar gerçekleştirdi ve büyük bir bağ sakatlığı olmaması herkes için büyük bir rahatlama yarattı. Oyuncu, uzun vadeli iyileşme sürecinin programlanmasını beklerken hedefe yönelik rehabilitasyona başlamak için Manchester’da kaldı. Sky Sports’a göre Sesko’nun “en fazla bir ay” sahalardan uzak kalması bekleniyor; sezonunun baştan aşağı altüst olabileceği yönündeki ilk korkular düşünüldüğünde oldukça olumlu bir tablo.
Zirkzee tek kıdemli santrfor olarak kaldı
Sesko’nun kısa süreli yokluğu, United’ı forvet rotasyonunda oldukça dar bir noktaya getirdi. Joshua Zirkzee artık Amorim’in elindeki tek doğal santrfor konumunda ve bu durum hem taktiksel değişiklik ihtimalini hem de acil çözümleri gündeme taşıyor. Ancak herkes paniğe kapılması ya da kulübün geçici bir forvet arayışına girmesi gerektiğini düşünmüyor. United’ın eski golcülerinden Dwight Yorke, çözümün zaten kulübün içinde olduğunu savunuyor. Snabbare’ye konuşan Yorke, Amorim’i “kısa vadeli yamalar” yerine genç oyunculara yönelmeye teşvik etti. United’ın geçmişte geçici forvet hamleleriyle beklentileri karşılayamayan isimlere yöneldiğini hatırlatarak, aynı hataların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.
Yorke şöyle dedi: “Bence Amorim genç oyunculara yatırım yapmalı, taze yetenekleri öne çıkarmalı ve Sesko sakatsa onlara bir şans vermeli. Bir yama niteliğinde birini getirecekseniz, United’ın bunu daha önce denediğini ve işe yaramadığını gördük. Bu kulüp, takımı geliştirmeye uygun olmayan bir oyuncu almak için fazla büyük. Her şey çok iyi giderken birini getirmeyi anlarım ama işler pek yolunda gitmiyorken doğru uyumu bulmak zor. United bir oyuncu daha alacaksa, Liverpool’un yaptığı gibi gerçekten kulüpte büyük etki yaratacak birini getirmeli. Aksi hâlde, 23 yaş altı takımı zaten bunun için var.”
Obi, Amorim’in sıkıntılarına çözüm olabilir mi?
Yorke özellikle bir isme dikkat çekiyor: 18 yaşındaki Chido Obi. Nijerya doğumlu forvet, 2024’te Arsenal’den transfer edilmişti ve geçen sezon Premier League’de yedi maçta forma giydikten sonra bu yıl yeniden 23 yaş altı takıma dönmüştü.
Yorke şöyle diyor: “Peki ya Chido Obi? A takımların kadroları kalabalık, biliyorum ama böyle durumlar için genç oyuncuları takımın çevresinde tutmanız gerekir. Ben United’dayken gençler bizimle antrenman yapardı, sonra maç sürelerini almak için alt yaş kategorilerine giderlerdi, ardından tekrar bizimle çalışırlardı. Böylece A takıma çıktıklarında zaten tempoya ayak uydurmuş olurlardı. Ben olsam bunu düşünürdüm. Sesko yoksa Obi’yi görmek isterim. Eğer bir oyuncu United seviyesindeyse, ona şans vermelisiniz. Tarih boyunca bu kulüp, genç oyunculara sahne veren bir kulüp oldu; bunu defalarca gördük. Eğer sadece ‘idare edecek’ bir oyuncuya yönelirlerse, United yine geriye düşer; ben o yola girmezdim. Nereye vardığını biliyoruz.”
Sesko sakatlıktan ne zaman dönebilir?
United, Premier League’e 24 Kasım’da Everton maçıyla geri dönecek ve Sesko, rehabilitasyon süreci devam ettiği için bu karşılaşmayı kaçıracak. Programında bir aksama olmazsa Sloven oyuncu, 21 Aralık’taki Aston Villa deplasmanında ya da 26 Aralık’ta Old Trafford’da oynanacak Newcastle maçında sahalara dönüşü hedefleyebilir.
