Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'ten herkesi şaşırtan transfer

Getty Images SportUğur AktanManchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'ten herkesi şaşırtan transferM. UnitedB. FernandesTransfersWestern Sydney Wanderers FCA-League MenBruno Fernandes, eski takım arkadaşı Juan Mata'nın övgülerinden sonra kariyerini sonlandırmadan önce Avustralya'ya taşınabileceğini söyledi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorFernandes şok bir geçiş yapabilirMata, Western Sydney Wanderers için oynuyorPortekizli yıldıza Avustralya'ya gitmesini söylediGOAL'u WhatsApp'ta Takip Edin! 🟢📱