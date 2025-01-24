Manchester United v Rangers FC - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD7Getty Images Sport
Uğur Aktan

Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'ten herkesi şaşırtan transfer

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Bruno Fernandes, eski takım arkadaşı Juan Mata'nın övgülerinden sonra kariyerini sonlandırmadan önce Avustralya'ya taşınabileceğini söyledi.

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  • Fernandes şok bir geçiş yapabilir
  • Mata, Western Sydney Wanderers için oynuyor
  • Portekizli yıldıza Avustralya'ya gitmesini söyledi
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