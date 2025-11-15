Manchester United efsanesi Eric Cantona kulübün düştüğü durumdan tek bir kişiyi sorumlu tuttu

Cantona hâlâ eski kulübüne büyük bir sevgi duyuyor ancak Old Trafford’daki atmosferin artık eskisi gibi olmadığını söylüyor.

Şunları dile getirdi: “Stadyumdaki atmosfer maalesef artık farklı. Geçen sezon Manchester City maçına Old Trafford’a gittim ve bana çok sessiz geldi. United taraftarları deplasman maçlarını tercih ediyor; gerçek taraftarlarla bir arada olmayı, dünyanın dört bir yanından sadece mağazadan ürün almak için gelen insanlarla çevrili olmaya tercih ediyorlar.”

Bu, Cantona’nın United’ın kötüye gittiğini söylemesinin ilk örneği değil. Ona göre para odaklı yönetim, Sir Alex Ferguson sonrası başarı düşüşü ve yeni stadyum planları taraftarları kulüpten uzaklaştırıyor.

Bu yılın başlarında şunları söylemişti: “United’ı sevdiğim için destekliyorum ama bugün bir taraftar olsam ve bir takım seçmek zorunda kalsam, United’ı seçer miydim bilmiyorum. Çünkü alınan kararlara kendimi yakın hissetmiyorum. Başka bir stratejileri, başka bir projeleri var. Siz bu projeye yakın hissediyor musunuz? Sanmıyorum. Benim için taraftarı, teknik direktörü ve takım arkadaşlarını saymak çok önemli. Ratcliffe geldiğinden beri bunun tam tersi yaşanıyor; bu yönetim ekibi her şeyi yok etmeye çalışıyor ve kimseye saygı göstermiyor. Hatta stadyumu bile değiştirmek istiyorlar.”