Manchester United efsanesi Eric Cantona kulübün düştüğü durumdan tek bir kişiyi sorumlu tuttu
Ratcliffe'nin çalkantılı Man Utd yönetimi
Ratcliffe, 18 ay önce Manchester United’a ortak olduğunda büyük bir iyimserlik vardı ve 2024 yazında FA Cup’ın kazanılmasının ardından işler olumlu yönde ilerliyor gibi görünüyordu. Ancak Erik ten Hag’ın görevden alınması, yerine gelen Ruben Amorim’in dalgalı sonuçları ve kulüpteki geniş kapsamlı işten çıkarmalar, Britanyalı milyardere yönelik eleştirilerin artmasına yol açtı. Şimdi ise kulübün gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri olan Eric Cantona, Ratcliffe’i yeniden sert şekilde eleştirdi.
Man Utd 'yok edildi'
Cantona, kulübün yeniden yapılanma sürecine katkı sunma talebinin de mevcut yönetim tarafından reddedildiğini söyledi. An Evening with Eric The King Cantona adlı sahne gösterisi sırasında şu ifadeleri kullandı: “Başka tutkularım ve projelerim var ama iki ya da üç yıllığına bunları bir kenara bırakıp bana her şeyi vermiş bu kulübe bir şeyler katabileceğimi düşündüm. Ama [Ratcliffe] pek ilgilenmiş görünmedi. Yapmam gerekeni yaptım, bu yüzden artık kendimi suçlu hissetmiyorum. Elimden gelenin en iyisini denedim. Sir Alex Ferguson, yeni sahiplerin benimsemesi gereken güzel ve hücum odaklı bir oyun tarzı oluşturmuştu. Onun yerine bunu yok ettiler.”
Old Trafford atmosferi 'farklı'
Cantona hâlâ eski kulübüne büyük bir sevgi duyuyor ancak Old Trafford’daki atmosferin artık eskisi gibi olmadığını söylüyor.
Şunları dile getirdi: “Stadyumdaki atmosfer maalesef artık farklı. Geçen sezon Manchester City maçına Old Trafford’a gittim ve bana çok sessiz geldi. United taraftarları deplasman maçlarını tercih ediyor; gerçek taraftarlarla bir arada olmayı, dünyanın dört bir yanından sadece mağazadan ürün almak için gelen insanlarla çevrili olmaya tercih ediyorlar.”
Bu, Cantona’nın United’ın kötüye gittiğini söylemesinin ilk örneği değil. Ona göre para odaklı yönetim, Sir Alex Ferguson sonrası başarı düşüşü ve yeni stadyum planları taraftarları kulüpten uzaklaştırıyor.
Bu yılın başlarında şunları söylemişti: “United’ı sevdiğim için destekliyorum ama bugün bir taraftar olsam ve bir takım seçmek zorunda kalsam, United’ı seçer miydim bilmiyorum. Çünkü alınan kararlara kendimi yakın hissetmiyorum. Başka bir stratejileri, başka bir projeleri var. Siz bu projeye yakın hissediyor musunuz? Sanmıyorum. Benim için taraftarı, teknik direktörü ve takım arkadaşlarını saymak çok önemli. Ratcliffe geldiğinden beri bunun tam tersi yaşanıyor; bu yönetim ekibi her şeyi yok etmeye çalışıyor ve kimseye saygı göstermiyor. Hatta stadyumu bile değiştirmek istiyorlar.”
Sırada United için ne var?
Sezona inişli çıkışlı bir başlangıcın ardından, Amorim yönetiminde United’da işler biraz toparlanmış gibi görünüyor. Yaz transfer döneminde 200 milyon sterlinden fazla harcama yaptılar ve bu da Premier Lig’de yedinci sıraya yükselmelerine yardımcı oldu. Yine de İngiltere’nin elit takımlarıyla rekabet edecek seviyeden hâlâ uzak görünüyorlar. Milli aranın ardından United, 24 Kasım’da Old Trafford’da Everton’ı ağırlayacak.
Formdaki yükselişe rağmen Amorim ayakları yere basan bir yaklaşım sergiliyor. Tottenham maçından sonra şöyle konuştu: “Pek çok sorunumuz var. Daha yolun başındayız. Bazen sonuçlar insanlara geliştiğimizi gösterse de yapmamız gereken çok şey var. Üç puan ortadaydı, boşluklar vardı ama maç sırasında fazla rahatladık. Tek bir pozisyon her şeyi değiştirebilir, stadyumun atmosferini bir anda etkileyebilir ve bugün de olan buydu. Maçı iyi kontrol ettik ama daha iyisini yapmamız gerekiyor çünkü bu maçı kazanabilirdik.”
