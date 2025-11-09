Manchester City yıldızı Erling Haaland'dan olay itiraf!

Haaland olağanüstü bir formda, kulübü ve milli takımı için sadece 17 maçta 27 gol attı ve 10 maçta attığı 13 Premier Lig golüyle Altın Ayakkabı sıralamasında zirvede yer alıyor. Ayrıca bu sezonun başlarında 49 maçta 50 Şampiyonlar Ligi golüne ulaşan en hızlı oyuncu oldu - karşılaştırmak gerekirse, Arjantinli usta Lionel Messi aynı başarıyı elde etmek için 66 maça ihtiyaç duymuştu. Anlaşılır bir şekilde, Haaland kendini iyi hissediyor.

Norveçli milli oyuncu, "Bunun kendimin en iyi hali olduğunu düşünüyorum. Hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Formumu korumak için zihnimi doğru yerde tutuyorum, iyi dinleniyorum, evde doğru şeyleri yapıyorum, doğru besleniyorum, sahada ve evde gerektiğinde bağlantı kuruyorum, dengemi ve konsantrasyonumu korumak için mümkün olduğunca dinleniyorum." dedi.