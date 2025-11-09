Getty Images Sport
Manchester City yıldızı Erling Haaland'dan olay itiraf!
Etihad'da yüksek gerilimli maç
Her iki takım da sezona yavaş bir başlangıç yaptı. Yeni yeteneklerin yeni takımlarına uyum sağlaması zaman aldı, bir dizi sakatlık sorunu ve vasat form, Arsenal'in şampiyonluk yarışında erken bir liderlik kurmasına olanak sağladı. Mikel Arteta'nın takımı Sunderland deplasmanında berabere kalınca, Etihad'daki karşılaşma daha da önem kazandı ve City, uluslararası maç arası öncesinde Arsenal ile arasındaki farkı 4 puana indirme şansı yakaladı.
Haaland yine zirvede
Haaland olağanüstü bir formda, kulübü ve milli takımı için sadece 17 maçta 27 gol attı ve 10 maçta attığı 13 Premier Lig golüyle Altın Ayakkabı sıralamasında zirvede yer alıyor. Ayrıca bu sezonun başlarında 49 maçta 50 Şampiyonlar Ligi golüne ulaşan en hızlı oyuncu oldu - karşılaştırmak gerekirse, Arjantinli usta Lionel Messi aynı başarıyı elde etmek için 66 maça ihtiyaç duymuştu. Anlaşılır bir şekilde, Haaland kendini iyi hissediyor.
Norveçli milli oyuncu, "Bunun kendimin en iyi hali olduğunu düşünüyorum. Hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Formumu korumak için zihnimi doğru yerde tutuyorum, iyi dinleniyorum, evde doğru şeyleri yapıyorum, doğru besleniyorum, sahada ve evde gerektiğinde bağlantı kuruyorum, dengemi ve konsantrasyonumu korumak için mümkün olduğunca dinleniyorum." dedi.
"Onlar çok iyi ve eksiksiz bir takım."
City, Slot yönetiminde son dönemdeki kötü gidişatını sona erdirmek isteyen Liverpool ile karşılaşacak. Kırmızılar son haftalarda 7 maçta 6 mağlubiyet alarak kötü bir performans sergiledi, ancak Aston Villa ve Real Madrid'i evinde yenerek Anfield taraftarlarına umut verdi. Haaland, City'nin rakibini övdü.
Oyuncu, "Bence onlar gerçekten sağlam bir takım - Premier League şampiyonları - yani fantastik bir takım ve çok sayıda iyi oyunculara sahipler. Çok fazla zayıflıkları olduğunu düşünmüyorum - ara sıra zorluklar yaşadılar - ama çok iyi ve eksiksiz bir takım ve bu da onları Premier League'i tekrar kazanma favorilerinden biri yapıyor. Onlar şampiyonlar, kollarına altın rozet takarak oynuyorlar, bu yüzden zor bir maç olacak. Yaz aylarında çok para harcadılar, ne diyebiliriz ki? Çok fazla zayıflıkları olduğunu düşünmüyorum."
Haaland, City'nin şampiyonluk umutlarını analiz ediyor
Yavaş bir başlangıca rağmen, City hala geçen sezon Merseyside'daki rakibine kaptırdığı Premier League şampiyonluğu için mücadele ediyor. Pep Guardiola'nın takımı geçen sezon kupa kazanamadı ve bu da kadronun yenilenmesine neden oldu. Haaland, takımının şampiyonluk umutları hakkında konuştu ve takım arkadaşlarını diğer takımların formuna takılmak yerine kendilerine odaklanmaya çağırdı.
Oyuncu, "Başkaları hakkında fazla düşünmemeli, sadece kendimize odaklanmalıyız. Takım olarak sahada birlikte daha iyi hale gelmek ve her birimizin bireysel olarak gelişmesi (bizim için en iyisi) ve sonunda, her maçı kazanmaya çalışmak" dedi.
