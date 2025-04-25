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Rodri Man CityGetty
Uğur Aktan

Manchester City takıma sezon ortasında yeni bir antrenör atadı!

RodriP. GuardiolaM.CityPremier LigFA KupasıNottingham Forest - M.City

Pep Guardiola, Manchester City'nin başarısız sezonunu kurtarmaya çalışırken sakatlanan orta saha oyuncusu Rodri'yi koç gibi davrandığı için övdü.

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  • İspanyol takım arkadaşlarına tavsiyeler veriyor
  • Sakatlıktan sezon bitmeden dönebilir
  • City art arda üçüncü FA Cup finaline ulaşmayı hedefliyor
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