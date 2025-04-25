Manchester City takıma sezon ortasında yeni bir antrenör atadı!

Getty Uğur AktanManchester City takıma sezon ortasında yeni bir antrenör atadı!RodriP. GuardiolaM.CityPremier LigFA KupasıNottingham Forest - M.CityPep Guardiola, Manchester City'nin başarısız sezonunu kurtarmaya çalışırken sakatlanan orta saha oyuncusu Rodri'yi koç gibi davrandığı için övdü.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorİspanyol takım arkadaşlarına tavsiyeler veriyorSakatlıktan sezon bitmeden dönebilirCity art arda üçüncü FA Cup finaline ulaşmayı hedefliyorGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱