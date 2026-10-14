2016 baharı, Avrupa futbolundaki hiyerarşide köklü bir değişimin başlangıcına işaret ediyordu. O dönemde Avrupa arenasında yeterli geçmişe sahip olmadığı sık sık öne sürülen Manchester City için Etihad Stadyumu'nda Paris Saint-Germain'e karşı oynanan çeyrek final rövanşı, sıradan bir maçtan fazlasıydı; adeta bir final sınavıydı. Parc des Princes'te oynanan ilk maçın çalkantılı bir mücadele sonunda 2-2 bitmesinin ardından rövanş, gerilim ve taktik disiplinin yanı sıra orta saha hâkimiyetinde yeni bir dönemin başlangıcını da gözler önüne seren bir futbol dersiydi.
Manchester City - Paris Saint-Germain: Unutulmaz çeyrek finalin sonucunu Kevin De Bruyne belirledi
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Taktik kimliklerin mücadelesi
Maç öncesinde gündeme bireysel yıldızların mücadelesi hâkimdi. PSG, durdurulması güç Zlatan Ibrahimovic’in yanı sıra yaratıcı Angel Di María ve gol fırsatlarını değerlendirmekte usta Edinson Cavani ile Manchester’a gelmişti. City ile son Avrupa serüvenini yaşayan Manuel Pellegrini ise geniş alanlara yayılan bir topa sahip olma oyunu yerine rakibe alan bırakmamayı önceleyen sağlam bir savunma düzeni tercih etti. Hedef açıktı: Ibrahimovic’i yalnız bırakmak, Paris ekibinin oyun kurucularını kalabalık merkez bölgelere yönlendirmek ve geçiş hücumunda vurmak için doğru anı beklemek.
Etihad’da beklentinin ağırlığı hissediliyordu. Sergio Aguero’nun 30. dakikada ceza sahasında Kevin Trapp tarafından düşürülmesiyle maç çok farklı bir yöne gidebilirdi. Arjantinli oyuncu penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçtiğinde stat nefesini tuttu, ancak şutu direğin yanından auta gitti. Bu an, daha az dirençli bir takımın moralini bozabilirdi. City ise soğukkanlılığını koruyup savunma düzenini sürdürdü. Laurent Blanc’ın ekibi de gol perdesini açmak için gereken dikine oyunu ortaya koymakta zorlandı.
- AFP
Belçika'nın göz kamaştırdığı an
Maçın kaderini belirleyen an 76. dakikada geldi. Bu pozisyon, kulübün tarihine kazınacaktı. PSG topu yeterince uzaklaştıramayınca meşin yuvarlak ceza sahası çizgisindeki De Bruyne'ün önüne düştü. Belçikalı oyuncu, sonradan alametifarikası hâline gelecek soğukkanlılığıyla tek dokunuşta topu önüne aldı ve Trapp'ın uzanamayacağı köşeye, yerden falso alarak giden bir şut çıkardı.
Ev sahibi taraftarların tepkisi sıradan bir gol sevincinden çok daha fazlasıydı. Kulakları sağır eden o tezahürat, De Bruyne'ün kendini kanıtladığının kabulüydü. O coşku dolu anda Man City, 17 numaralı formayı giyen ve Avrupa'daki eşleşmelerin kaderini kendi istediği gibi belirlemeye hazır olan oyun kurucusunda, maçları kazandıracak oyuncuyu bulduğunu biliyordu.
- AFP
Tarihi bir yarı final bileti
De Bruyne’ün golüyle maçtan 1-0 galip ayrılan Man City, toplamda 3-2’lik üstünlük sağlayarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükseldi. Ligue 1’e korku salan hücum hattına karşı takımının gol yememesini sağlayan Pellegrini için bu, taktiksel bir zaferdi.
Son düdük çaldığında Ibrahimovic’in hayal kırıklığı yüzünden okunuyordu. Bu görüntü, Avrupa sahnesinde sembolik bir bayrak değişimini yansıtıyordu. Ses getiren bir galibiyetten fazlası olan bu performans, City’nin geçmişten gelen çekincelerini nihayet geride bıraktığını ve Avrupa’nın en üst düzey eleme maçlarının psikolojik zorluklarıyla başa çıkmak için gereken soğukkanlılığa sahip olduğunu gösterdi.
- AFP
Kıta çapında bir atılımın mirası
Geriye dönüp bakıldığında, bu karşılaşma Manchester’ın mavi cephesinde sonrasında yaşanan her şeyin başlangıcıydı. Manchester City’nin Avrupa’nın en büyük takımlarını susturabileceğini kanıtladığı geceydi. Farklı yönetimler altındaki sonraki takımlar daha büyük başarılara ulaşacak olsa da 2016’da PSG karşısında alınan galibiyet, City’nin sınırları aştığı an olarak yerini koruyor.
Maç, sonucun ötesinde, yoğun baskı altında kritik karşılaşmaları yönetmek ve taktik disipline bağlı kalmak için bir yol haritası ortaya koydu. City’yi iddialı bir adaydan deneyimli bir takıma dönüştürürken De Bruyne’ün dünya sahnesindeki en zorlu taktik mücadelelerin sonucunu belirleyebilen seçkin bir kilit oyuncu olarak itibarını da pekiştirdi.
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