Maç öncesinde gündeme bireysel yıldızların mücadelesi hâkimdi. PSG, durdurulması güç Zlatan Ibrahimovic’in yanı sıra yaratıcı Angel Di María ve gol fırsatlarını değerlendirmekte usta Edinson Cavani ile Manchester’a gelmişti. City ile son Avrupa serüvenini yaşayan Manuel Pellegrini ise geniş alanlara yayılan bir topa sahip olma oyunu yerine rakibe alan bırakmamayı önceleyen sağlam bir savunma düzeni tercih etti. Hedef açıktı: Ibrahimovic’i yalnız bırakmak, Paris ekibinin oyun kurucularını kalabalık merkez bölgelere yönlendirmek ve geçiş hücumunda vurmak için doğru anı beklemek.

Etihad’da beklentinin ağırlığı hissediliyordu. Sergio Aguero’nun 30. dakikada ceza sahasında Kevin Trapp tarafından düşürülmesiyle maç çok farklı bir yöne gidebilirdi. Arjantinli oyuncu penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçtiğinde stat nefesini tuttu, ancak şutu direğin yanından auta gitti. Bu an, daha az dirençli bir takımın moralini bozabilirdi. City ise soğukkanlılığını koruyup savunma düzenini sürdürdü. Laurent Blanc’ın ekibi de gol perdesini açmak için gereken dikine oyunu ortaya koymakta zorlandı.